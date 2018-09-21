Задержание Навального, или Причем тут Воронеж

Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
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