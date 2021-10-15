Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека

В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?