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Жилье в Германии

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Жилье в Германии".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Eine Wärmepumpe und Solarkollektoren, aufgenommen am 18.06.2013 auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Göppingen (Baden-Württemberg). Die elektrisch betriebene Luft/Wasser Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft die enthaltene Wärme. Zur Steigerung der Temperatur wird der Dampf eines Kältemittels verdichtet, sodass sie hoch genug ist für die Heizung und Trinkwassererwärmung Foto: Daniel Maurer/dpa | Verwendung weltweit

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем 15.10.2021

Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.

11.09.2021 Berlin, wegen anhaltender Probleme mit den Mietpreisen demonstrieren ca. 20.000 Menschen unter dem Motto Wohnen für alle! Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung gegen den Mietenwahnsinn und für einen Mietenstopp. Im Bild: Demonstranten mit einem Banner und der Aufschrift: Deutsche Wohnen und Co enteignen vor dem Brandenburger Tor.

Немецкий союз городов и общин критикует планы по национализации жилья 05.10.2021

Вместо экспроприации жилья у крупных концернов Немецкий союз городов и общин предлагает заняться расширением транспортной инфраструктуры.
Bei einer Demonstration gegen hohe Mieten in Berlin halten Teilnehmer ein Transparent mit der Aufschrift «Wohnen für Alle!» auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor. Aufgerufen zum Protest hatte das «Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn».

В Берлине прошла демонстрация за доступную аренду жилья 12.09.2021

В преддверии выборов в бундестаг тысячи жителей Берлина призвали политические партии защитить интересы квартиросъемщиков.
The Fuggerei, considered to be the oldest social housing project in the world, is celebrating its 500th birthday. A group shot of various Fuggerei residents in front of their apartments, including a family with kids (names unknown), a middle-aged couple (names unknown), and Noel Guobadia. Photo is recent but the exact date is unknown. Although the average residents of the Fuggerei have usually been older pensioners, the estate takes in people from all walks of life. Single parents in need of a break, young adults just starting off in life, and middle-aged couples looking for some peace and quiet are all part of the Fuggerei’s community.

Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В Германии такое возможно 24.08.2021

Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.
Portrait of granmother with granddaughter ( 2-3 ) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека 27.02.2021

В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?

Altbau-Fassaden in der Volksgartenstraße. Köln, 18.01.2016 | Verwendung weltweit

Немецкие статистики подсчитали средний размер квартир в Германии 29.07.2020

Немецкая квартира за десятилетие стала просторнее на 1 квадратный метр, подсчитало статистическое ведомство. Житель Германии может рассчитывать в среднем на 47 кв.м. жилой площади.
Zwei elektrisch angetriebene BMW i3 stehen am 20.05.2016 an Ladesäulen vor dem BMW Werk Leipzig (Sachsen). Das mit einer Carbon-Karosserie versehene Fahrzeug wird mit einem 125 Kilowatt (170 PS) starken Elektromotor und wahlweise auch mit einem Range Extender angeboten. Foto: Jan Woitas | Verwendung weltweit

Каждому жильцу в Германии дано право заряжать электромобиль 27.03.2020

Собственники и арендаторы жилья смогут беспрепятственно устанавливать в многоквартирных домах зарядные устройства для электромобилей. В ФРГ модернизируют закон о жилой недвижимости.
09.10.2019, Bayern, München: Eine Frau hälte eine Unterschriftenliste für ein Volksbegehren in der Hand. Das Volksbegehren für einen sechsjährigen «Mietenstopp» Bayern geht in die erste Phase: Am Mittwoch begannen die Initiatoren mit der Unterschriftensammlung. Foto: Jennifer Weese/dpa | Verwendung weltweit

Может ли сбор подписей остановить рост квартплаты в Германии? 19.02.2020

В Баварии вслед за Берлином начали требовать государственного регулирования цен на аренду жилья. Квартиросъемщики добиваются закона об их замораживании на шесть лет.

Altbau-Fassaden in der Volksgartenstraße. Köln, 18.01.2016 | Verwendung weltweit

"Только для немцев": легко ли мигрантам cнять жилье в Германии 30.01.2020

Жители ФРГ с миграционными корнями часто сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Потенциальному квартиросъемщику могут отказать даже из-за непривычно звучащего имени или фамилии.
24.10.2019, Bayern, Mehlmeisel: Stefanie Beck und Philipp Sanders sitzen im Tiny House Village vor ihrem Tiny House. In Mehlmeisel im Fichtelgebirge gibt es das erste Tiny House Dorf Deutschlands. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

Жилищный вопрос: когда не хватает места 16.12.2019

Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков.

Bildergalerie Überleben in der WG: Eine Frau waescht am 20.10.2015 in Berlin ein Tasse ab. Foto: Inga Kjer Copyright: picture-alliance/dpa/I. Kjer

Вор готовил еду в чужой квартире. Жильцы его не заметили 14.10.2019

Иногда съемная студенческая квартира в Германии - это масса незнакомых гостей. Однако среди них могут быть и воры.

Rindersteaks liegen am 30.03.2014 auf einer Terrasse in Berlin auf einem kleinen Kugelgrill. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Что немцам запрещают делать на балконе 27.09.2019

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.
Bunter Sonnenschirm steht auf einem Balkon eines Wohnhaus es in Frankfurt, Hessen, Deutschland *** Colorful parasol stands on a balcony of a residential building it in Frankfurt, Hesse, Germany

Что можно увидеть у немцев на балконе (фотогалерея) 07.08.2019

Балкон - любимое место отдыха у немцев. Чем же хороши немецкие балконы, и что на них растет?
Eine Neubausiedlung in München, am 21.06.2015. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger | Verwendung weltweit

Министр юстиции Германии допускает экспроприацию жилья у фирм 06.07.2019

Конституция страны позволяет осуществлять экспроприацию, заявляет Кристине Ламбрехт. Но эту меру следует применять, только когда все остальные уже исчерпаны, оговорила она.
25.06.2016 Neue, moderne Wohnblocks stehen in Berlin am Park am Gleisdreck , aufgenommen am 25.06.2016. In den großzügig ausgestatteten Neubauwohnungen unweit vom Potsdamker Platz leben Eigentümer und Mieter. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье 18.06.2019

Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро.
ARCHIV - Zu vermietender Wohnraum, aufgenommen am 17.06.2013 in Brandenburg an der Havel. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Mindestlohn & Co: Koalitionsspitzen wollen Streitthemen abräumen vom 24.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Стажировка в Германии: как снять жилье на короткий срок 18.06.2019

Вы собирайтесь в Германию на языковой курс или стажировку? Где искать квартиру? Как сэкономить на аренде? DW рассказывает о тонкостях найма жилья на ограниченный срок.
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