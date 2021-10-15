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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Жилье в Германии".
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Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.
Вместо экспроприации жилья у крупных концернов Немецкий союз городов и общин предлагает заняться расширением транспортной инфраструктуры.
В преддверии выборов в бундестаг тысячи жителей Берлина призвали политические партии защитить интересы квартиросъемщиков.
Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.
В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?
Немецкая квартира за десятилетие стала просторнее на 1 квадратный метр, подсчитало статистическое ведомство. Житель Германии может рассчитывать в среднем на 47 кв.м. жилой площади.
Собственники и арендаторы жилья смогут беспрепятственно устанавливать в многоквартирных домах зарядные устройства для электромобилей. В ФРГ модернизируют закон о жилой недвижимости.
В Баварии вслед за Берлином начали требовать государственного регулирования цен на аренду жилья. Квартиросъемщики добиваются закона об их замораживании на шесть лет.
Жители ФРГ с миграционными корнями часто сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Потенциальному квартиросъемщику могут отказать даже из-за непривычно звучащего имени или фамилии.
Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков.
Иногда съемная студенческая квартира в Германии - это масса незнакомых гостей. Однако среди них могут быть и воры.
Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.
Балкон - любимое место отдыха у немцев. Чем же хороши немецкие балконы, и что на них растет?
Конституция страны позволяет осуществлять экспроприацию, заявляет Кристине Ламбрехт. Но эту меру следует применять, только когда все остальные уже исчерпаны, оговорила она.
Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро.
Вы собирайтесь в Германию на языковой курс или стажировку? Где искать квартиру? Как сэкономить на аренде? DW рассказывает о тонкостях найма жилья на ограниченный срок.
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