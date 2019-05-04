 Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 14.05.2019

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Фоторепортажи

Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея)

В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапс - это не только ценная масличная культура и превосходный медонос, но также источник вдохновения для фотографов. Посмотрим на некоторые снимки рапсовых ландшафтов Германии, начав на этом поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Остров Рюген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Остаемся на балтийском побережье, но заглянем на остров Рюген, по которому туристы могут прокатиться по старой узкоколейном дороге на таком "Неистовом Роланде" ("Rasender Roland").

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапс - это не только ценная масличная культура и превосходный медонос, но также источник вдохновения для фотографов. Посмотрим на некоторые снимки рапсовых ландшафтов Германии, начав на этом поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Остров Рюген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Остаемся на балтийском побережье, но заглянем на остров Рюген, по которому туристы могут прокатиться по старой узкоколейном дороге на таком "Неистовом Роланде" ("Rasender Roland").

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


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Немецкие ландшафты - 2018

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  • Майсен

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    20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.

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    04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.

  • Рюген

    Немецкие ландшафты - 2018

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    19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

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    Немецкие гондольеры

    26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.

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    Весенний Морицбург

    14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.

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    Немецкие ландшафты - 2018

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    16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.

  • Ландсхут

    Немецкие ландшафты - 2018

    Один мак в поле не воин

    21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.

  • Премниц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские молнии

    28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.

  • Фалькенхаген

    Немецкие ландшафты - 2018

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  • Ахен

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  • Шверин

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  • Фюссен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Туманный рассвет в Королевском уголке

    15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.

  • Галле

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    Очень красивая новая станция

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  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Летняя жара - 2018

    17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Засохшие поля. Вид из космоса

    09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Замок Гогенцоллерн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Гогенцоллерн

    20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

  • Маяк в Вестерхефере

    Немецкие ландшафты - 2018

    Маяк в Вестерхефере

    21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты - 2018

    Время осенних крокусов

    14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Розовый туман

    20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

  • Штайнхудер Мер

    Немецкие ландшафты - 2018

    Раскинулось море широко

    16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Осенний Любек

    30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.

  • Ямлиц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские березки

    31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.

  • Большой Фельдберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Замок Мариенбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Мариенбург

    03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Сейчас в Германии зацветает рапс - полезный и очень красивый. Кстати говоря, эта важная сельскохозяйственная культура - из семейства капустных. (29.04.2018)  

Зачем немцам столько рапса?

В мае-июне повсюду в Германии цветут бесконечные поля рапса, помимо прочего - замечательного медоноса. (16.05.2015)  

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