Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
Лукашенко, Путин, Меркель и Макрон в сказке о президенте-вампире. Соловьев, Киселев, Скабеева, Симонян, Захарова, Памфилова, Путин, Меркель, Макрон, Лавров, Золотов, Володин, Сечин в сюжете о стройке всенародного железного занавеса. Трамп, Помпео и Меланья в сюжете о разных способах заготовок мировых лидеров от Трампа. Смотрите в 138-м выпуске "Заповедника"!