Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?