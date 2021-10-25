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Железный занавес

Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

Sharon Stone attending the OSS 117: Alerte Rouge En Afrique Noire Premiere and Closing Ceremony of the 74th Cannes International Film Festival in Cannes, France on July 17, 2021. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

"Звезды бросаются под ноги, как кошки", или Успех российского кино в Каннах 18.07.2021

В Каннах раздали награды - похоже, новый коронавирусный "железный занавес" вернул моду на российское кино. А главный приз получил современный "Франкенштейн" - боди-хоррор про женщину-машину.
Touristisches Schiff auf Fluss Moskwa mit Kreml und Glockenturm Iwan der Grosse, Russland, Moskau | Tourist ship on Moskva river with Moscow Kremlin, Russia, Moskau Copyright: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Комментарий: 30 лет на русских горках - новая Россия сбилась с пути 12.06.2021

С момента избрания первого президента РСФСР прошло 30 лет. Поколение, которое формировали свободные 90-е, оказалось в плену авторитарной системы, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку" 08.06.2021

Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
Ein sowjetischer Soldat auf einer mobilen Raketenabschußrampe des Typs SS-21, aufgenommen am 8. Mai 1985 bei der Militärparade zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Moskau. |

Холодная война и железный занавес: откуда взялись эти понятия? 10.03.2021

Понятия "холодная война" и "железный занавес" давно стали привычной составляющей политического и исторического лексикона. Но как они появились? И когда?
Davis, Angela; US-amerikan. farbige Bürgerrechtlerin; geb. 1944. Angela Davis zu Besuch in der DDR: Ankunft auf dem Flughafen Schönefeld in Ost-Berlin (v. l. n. r.: Werner Lamberz, Mitglied d. Politbüros u. Sekr. d. ZK d. SED, Angela Davis und Günther Jahn, 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ). Foto, 10.9.1972. |

Как граждане ГДР освобождали Анджелу Дэвис 17.11.2020

"Миллион роз для Анджелы Дэвис" называлась акция солидарности в начале 1970-х в ГДР, ставшая крупнейшей пропагандистской кампанией в истории этой страны.

Инаугурация Лукашенко. Строим железный занавес. Заготовки Трампа к выборам – "Заповедник", выпуск 138, 27.09.20 27.09.2020

Лукашенко, Путин, Меркель и Макрон в сказке о президенте-вампире. Соловьев, Киселев, Скабеева, Симонян, Захарова, Памфилова, Путин, Меркель, Макрон, Лавров, Золотов, Володин, Сечин в сюжете о стройке всенародного железного занавеса. Трамп, Помпео и Меланья в сюжете о разных способах заготовок мировых лидеров от Трампа. Смотрите в 138-м выпуске "Заповедника"!
ARCHIV - Ein Soldat steht am 17.11.2011 vor dem Präsidentenpalast in Aschgabat (Turkmensitan). Wer nicht nach Mallorca oder Phuket reisen möchte, der findet in verschiedenen Reiseführern Anregungen für abgelegene Reiseziele. (zu dpa «Reisen nach Absurdistan» vom 06.06.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Коронавирус в Туркмении: футболом и велопробегом по COVID-19 15.04.2020

Туркмения считается одной из самых закрытых в мире стран. Но может ли "железный занавес" воспрепятствовать проникновению коронавируса? У опрошенных DW экспертов на этот счет большие сомнения.
Titel: Armenspeisung in Moskau Schlagworte: Armenspeisung, Moskau, Russland, Wirtschaftskrise, Armut Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Philipp Anft Wann wurde das Bild gemacht?: 07.01.2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Moskau, Khram Uspeniya Presvyatoy Bogoroditsy Na Uspenskom Vrazhke Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Bedürftige bei der Armenspeisung der Drusja na ulitze (Freunde von der Straße) in einer Kirche in Moskau, Russland Copyright: DW/P. Anft

Три четверти россиян считают эпоху СССР лучшей в истории страны 24.03.2020

Советская эпоха чаще ассоциируется у респондентов "Левада-центра" со стабильностью и хорошей жизнью, чем с дефицитом, железным занавесом и репрессиями. Но вернуться в СССР хочет лишь четверть опрошенных.

Жизнь других: воспоминания немок, за которыми следила "штази" (05.11.2019) 05.11.2019

В 1980 году Зильке и Илона хотели покинуть ГДР и перебраться на Запад. Cпустя 30 лет они узнали, что долгое время они находились под "неусыпным оком" "штази".
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Slovakia's Foreign Minister Miroslav Lajcak attend a news conference in Bratislava, Slovakia, February 12, 2019. REUTERS/David W Cerny

Помпео предупредил Словакию об угрозе российской агрессии в Европе 12.02.2019

Президент РФ намеревается подорвать демократию по всему миру, а Китай хочет манипулировать политической системой Словакии, заявил госсекретарь США в Братиславе.
Dean REED (1938-1986), USA, Schauspieler, Saenger, Protestsaenger, Filmemacher, uebersiedelte 1972 in die DDR und war dort und im gesamten Ostblock ein Star; im Jahr 1986 wurde er tot im Zeuthner See (DDR) gefunden. Das Foto zeigt ihn wie er, von Menschen umlagert, Autogramme gibt, waehrend der Weltjugendspiele in Qst-Berlin; Qf. Schwarzweissaufnahme. | Verwendung weltweit

Поющий ковбой соцлагеря: 80 лет Дину Риду 22.09.2018

Советские девушки сходили по нему с ума, а он искренне считал себя марксистом и стирал американский флаг перед посольством США.
2. Sowjetischer Polster Die Grenzen sind heilig! aus dem Jahre 1977. Verlag Plakat (gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr). Die Rechte sind frei. Das Foto wurde ebenso von unserem Mitarbeiter Wladimir Ansikeew hemacht.

Руссо туристо: как советские люди ездили за границу 13.02.2018

Сегодня, когда жители постсоветских стран свободно ездят отдыхать за рубеж, трудно себе представить, что еще относительно недавно все было совсем иначе.
Wildgänse fliegen am Donnerstag (27.01.2011) über einen ehemaligen Wachturm der DDR-Grenztruppen in der Nähe der Elbe bei Darchau (Kreis Lüneburg). Foto: Jens Büttner

Сколько человек погибло при попытке бежать на Запад? 13.08.2017

13 августа 1961 года власти ГДР построили Берлинскую стену - символ "железного занавеса" и раздела Германии. Но тех, кто пытался бежать на Запад, убивали не только в Берлине.
Fernand Léger Constructeurs, 1951 Öl auf Leinwand 160 x 200 cm Kunst in Europa 1945–1968 The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow. © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 http://zkm.de/media/file/de/credits_europa_d.pdf

Общая травма и общее возрождение: искусство Европы в Москве 07.03.2017

В российской столице проходит выставка, которая из-за санкций прошла сначала в Брюсселе и Карлсруэ. Ее главная тема - единство европейского искусства.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Остатки железного занавеса в деревне Мёдларойт (видео) 07.02.2017

После раздела Германии жители этой деревни оказались по разные стороны границы - в Баварии и Тюрингии. Полетаем над остатками заграждений на дроне - #DailyDrone.
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