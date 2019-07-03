Жаркий закат над немецким островом Пёль (фото)

Остров Пёль

Тиммендорф. Этот маяк установили здесь в 1871 году, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор.