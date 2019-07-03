Жаркий закат над немецким островом Пёль (фото)

Пёль • Такой впечатляющий закат можно наблюдать на немецком острове Пёль около балтийского побережья федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в один из жарких июльских вечеров нынешнего лета. Более подробно об этом острове около города Висмара - в нашей фотогалерее ниже.
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Немецкий остров Пёль на Балтийском море
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Остров Пёль
Пёль (Poel) - один из немецких островов на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга-Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара (Wismar). Долгое время являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.
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Остров Пёль
В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.
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Остров Пёль
Тиммендорф. Этот маяк установили здесь в 1871 году, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор.
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Остров Пёль
В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.
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Остров Пёль
Площадь острова Пёль составляет 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.
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Остров Пёль
Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле.
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Остров Пёль
В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой.
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Остров Пёль
Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм.
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Остров Пёль
Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа из Любека, о котором мы уже подробно рассказывали в одном из наших туристических фоторепортажей.
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Остров Пёль
Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе (Kirchdorf).
Автор: Максим Нелюбин
Самые любимые немецкие острова
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Самые любимые немецкие острова
Немецкие острова
К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.
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Самые любимые немецкие острова
Рейтинг популярности - 2019
Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.
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Самые любимые немецкие острова
14.
Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.
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Самые любимые немецкие острова
15.
Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.
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Самые любимые немецкие острова
16.
Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.
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Самые любимые немецкие острова
17.
Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.
Автор: Максим Нелюбин
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