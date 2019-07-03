 Жаркий закат над немецким островом Пёль (фото) | Кадр дня | DW | 28.07.2019

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Кадр за кадром

Жаркий закат над немецким островом Пёль (фото)

Остров Пёль находится в живописной бухте недалеко от ганзейского города Висмара.

Остров Пёль

Пёль • Такой впечатляющий закат можно наблюдать на немецком острове Пёль около балтийского побережья федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в один из жарких июльских вечеров нынешнего лета. Более подробно об этом острове около города Висмара - в нашей фотогалерее ниже.

Смотрите также:
Немецкий остров Пёль на Балтийском море

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Пёль (Poel) - один из немецких островов на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга-Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара (Wismar). Долгое время являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Тиммендорф. Этот маяк установили здесь в 1871 году, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Площадь острова Пёль составляет 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа из Любека, о котором мы уже подробно рассказывали в одном из наших туристических фоторепортажей.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе (Kirchdorf).

    Автор: Максим Нелюбин


Самые любимые немецкие острова 

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    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

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    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

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    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Зюльт

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    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн

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    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

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    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

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    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр

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    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

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    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

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    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

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    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

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    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

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    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

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    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

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    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

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    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

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    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

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    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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