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Ефим Шуман
Редактор отдела культуры русской редакции Deutsche Welle (до 2021 года).
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Ефим Шуман: избранные публикации
Нефть и конопля - сырьевое проклятие России
В какой степени влияют на человеческую историю природные ресурсы? Можно ли считать их действующими лицами истории?
Культура
09.12.2019
9 декабря 2019 г.
Звезды литературы на Франкфуртской ярмарке
Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире книжная ярмарка. Что и кто ждет ее посетителей?
Культура
11.10.2017
11 октября 2017 г.
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Ефим Шуман: другие публикации
Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года
Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года
20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" в Восточной Пруссии раздался взрыв...
Культура
20.07.2022
20 июля 2022 г.
Что празднует Европа в дни православного Рождества
Что празднует Европа в дни православного Рождества
6-7 января и в западноевропейских странах являются праздничными.
Культура
06.01.2022
6 января 2022 г.
Достоевский о немцах: бесы или идиоты?
Достоевский о немцах: бесы или идиоты?
Ни один из народов (кроме, разумеется, русского) не удостаивался в творчестве классика такого внимания, как немцы.
Культура
11.11.2021
11 ноября 2021 г.
Скифское золото
Скифское золото
После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Культура
26.10.2021
26 октября 2021 г.
Фото 9
Так выглядит скифское золото (фото)
Так выглядит скифское золото (фото)
В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма.
Культура
26.10.2021
26 октября 2021 г.
Так казнили главных нацистских преступников
Так казнили главных нацистских преступников
16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам в Нюрнберге.
История
16.10.2021
16 октября 2021 г.
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