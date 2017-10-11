  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Ефим Шуман

Ефим Шуман

Редактор отдела культуры русской редакции Deutsche Welle (до 2021 года).

Пропустить раздел Ефим Шуман: избранные публикации

Ефим Шуман: избранные публикации

Вышка, нефть

Нефть и конопля - сырьевое проклятие России

В какой степени влияют на человеческую историю природные ресурсы? Можно ли считать их действующими лицами истории? 
Культура
9 декабря 2019 г.
На Франкфуртской книжной ярмарке

Звезды литературы на Франкфуртской ярмарке

Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире книжная ярмарка. Что и кто ждет ее посетителей?
Культура
11 октября 2017 г.
Пропустить раздел Ефим Шуман: другие публикации

Ефим Шуман: другие публикации

Почетный караул у мемориальной доски в честь участников заговора против Гитлера

Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года

Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года

20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" в Восточной Пруссии раздался взрыв...
Культура
20 июля 2022 г.
Дети

Что празднует Европа в дни православного Рождества

Что празднует Европа в дни православного Рождества

6-7 января и в западноевропейских странах являются праздничными.
Культура
6 января 2022 г.
Памятник Федору Достоевскому в Дрездене

Достоевский о немцах: бесы или идиоты?

Достоевский о немцах: бесы или идиоты?

Ни один из народов (кроме, разумеется, русского) не удостаивался в творчестве классика такого внимания, как немцы.
Культура
11 ноября 2021 г.
Погребальная диадема и серьги. V век н.э.

Скифское золото

Скифское золото

После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Культура
26 октября 2021 г.
Фото 9
Ausstellung Die Krim – Goldene Insel im Schwarzen Meer

Так выглядит скифское золото (фото)

Так выглядит скифское золото (фото)

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма.
Культура
26 октября 2021 г.
Нюрнбергский процесс. Слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель

Так казнили главных нацистских преступников

Так казнили главных нацистских преступников

16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам в Нюрнберге.
История
16 октября 2021 г.
Показать еще
На главную страницу