ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

Евросоюз в своем регулировании цифровой сферы не будет подстраиваться под американскую корпорацию Facebook Inc., а "скорее - наоборот". Об этом в понедельник, 18 мая, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. У комиссара ЕС состоялось совместное видеоинтервью с основателем социальной сети Марком Цукербергом.

"Мы ценим ваш бизнес. Однако не мы должны подстраиваться под вас, а скорее - наоборот", - уверен Бретон. Он добавил, что Брюссель разрабатывает нормы "предварительного регулирования", которые будут в превентивном порядке контролировать ситуацию в этой сфере, а не реагировать на нее постфактум. Для телекоммуникационной отрасли это сработало, констатировал еврокомиссар. По его словам, параметры подобного регулирования должны быть установлены до конца года.

"Новая дигитальная сделка неизбежна"

Бретон добавил, что онлайн-платформы должны более тесно сотрудничать с властями. "Новая дигитальная сделка неизбежна", - подчеркнул он. При этом комиссар ЕС высказал мнение, что роль цифровой сферы еще больше возрастет после завершения пандемии коронавируса: "Думаю, деловая и повседневная жизнь будет в значительной степени проходить онлайн, после того как мы справимся с этой ситуацией (эпидемией. - Ред.)".

ЕС должен играть роль лидера в противовес Китаю

В свою очередь, Марк Цукерберг призвал ЕС взять на себя роль лидера в установлении глобальных стандартов технологического регулирования. В противном случае существует опасность того, что ряд других государств может последовать примеру Китая. "Считаю, что это действительно опасно, и беспокоюсь о том, чтобы подобная модель не распространялась на другие страны", - указал он.

Ранее стало известно, что число новых пользователей соцсети Facebook в период коронавирусного кризиса росло быстрее обычного, а оборот компании в первом квартале 2020 года увеличился в годовом исчислении на 18 процентов, достигнув 17,7 млдр долларов (около 16 млрд евро). Прибыль в первом квартале 2020 года составила 4,9 млрд долларов (около 4,5 млрд евро).

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