 Енот-рецидивист в Германии повадился отключать колокольный звон (фото) | Кадр дня | DW | 17.04.2020

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Кадр за кадром

Енот-рецидивист в Германии повадился отключать колокольный звон (фото)

Триумф дедуктивного метода! В немецком Лёвенхагене вывели на чистую воду енота, который живет на церковной крыше.

Тот самый енот, обитающий на церковной крыше

Тот самый енот, обитающий на церковной крыше

 Лёвенхаген • Эта небольшая церквушка находится в нижнесаксонском Лёвенхагене около Гёттингена. Некоторое время назад здесь стали происходить странные вещи - иногда вдруг переставали звонить колокола, что обычно происходит автоматически трижды в день. Члены здешней евангелической общины достаточно долго искали причину. Сейчас она была обнаружена, вернее - он.

Лёвенхаген

На крыше церкви уже несколько лет обитает этот енот-полоскун, что давно было известно, но дикий квартирант никому не мешал и не мешает, поэтому, так сказать, получил здесь постоянную законную прописку.

Deutschland BdT Kirche in Löwenhagen (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

Трудно сказать, чем он руководствовался, случайно или по злому умыслу, может, надоело ему мириться с постоянным нарушением тишины и спокойствия, но каким-то образом енот обнаружил рубильник и начал самовольно отключать автоматическую систему. Дабы впредь воспрепятствовать такому небогоугодному самоуправству, ручку прикрутили проволокой. Так что еноту теперь придется мириться с колокольным звоном или искать новое место жительства.

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    Автор: Максим Нелюбин


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