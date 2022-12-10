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Елена Доронина

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Елена Доронина: избранные публикации

На концерте группы Nizkiz в Берлине, 25 апреля 2023 года

"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"

Nizkiz, одна из самых известных белорусских групп, впервые дала концерт в Берлине. DW побывала и поговорила с публикой.
Музыка26 апреля 2023 г.
Белорусский паспорт

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

3 миллиона иностранцев ищет защиту в Германии. Среди них - и 3,5 тысячи белорусов. Кто они?
Общество6 апреля 2023 г.
Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Гендиректору и главному редактору уничтоженного властями Беларуси медиапортала Tut.by присудили 12 лет колонии.
Общество17 марта 2023 г.
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Елена Доронина: другие публикации

Наталья Пинчук

Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся

Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся

Правозащитника, лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого в Беларуси осудили на 10 лет. DW поговорила с его женой.
Права человека17 марта 2023 г.
Александр Лукашенко

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Белорусских политэмигрантов зовут домой, но без гарантий. Многие ли вернутся, кто решает их судьбу и зачем это властям?
Правосудие и закон10 февраля 2023 г.
Алесь Беляцкий в зале суда

Суд в Минске по делу Беляцкого и "Весны": что происходит

Суд в Минске по делу Беляцкого и "Весны": что происходит

На процессе по делу правозащитников считают их поездки в Литву и читают переписку. Среди обвинений - помощь белорусам.
Правосудие и закон8 февраля 2023 г.
окно с решеткой в тюрьме и тени на стене от колючей проволоки

Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?

Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?

Политики ЕС говорят, что вопрос политзаключенных важен. Но как его решить - неизвестно. Родные узников требуют действий.
Правосудие и закон26 января 2023 г.
Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Белорусский парламент принимает новый закон о партиях. Останутся ли они в стране?
Политика24 января 2023 г.
Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

DW - о том, как белорусский правозащитник Алесь Беляцкий стал героем для миллионов и врагом для режима Лукашенко.
Права человека10 декабря 2022 г.
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