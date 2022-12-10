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Елена Доронина
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"В Беларуси я ходил на Rammstein, а в Германии - на Nizkiz"
Nizkiz, одна из самых известных белорусских групп, впервые дала концерт в Берлине. DW побывала и поговорила с публикой.
Музыка
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ
3 миллиона иностранцев ищет защиту в Германии. Среди них - и 3,5 тысячи белорусов. Кто они?
Общество
06.04.2023
6 апреля 2023 г.
Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику
Гендиректору и главному редактору уничтоженного властями Беларуси медиапортала Tut.by присудили 12 лет колонии.
Общество
17.03.2023
17 марта 2023 г.
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Елена Доронина: другие публикации
Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся
Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся
Правозащитника, лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого в Беларуси осудили на 10 лет. DW поговорила с его женой.
Права человека
17.03.2023
17 марта 2023 г.
Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов
Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов
Белорусских политэмигрантов зовут домой, но без гарантий. Многие ли вернутся, кто решает их судьбу и зачем это властям?
Правосудие и закон
10.02.2023
10 февраля 2023 г.
Суд в Минске по делу Беляцкого и "Весны": что происходит
Суд в Минске по делу Беляцкого и "Весны": что происходит
На процессе по делу правозащитников считают их поездки в Литву и читают переписку. Среди обвинений - помощь белорусам.
Правосудие и закон
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?
Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?
Политики ЕС говорят, что вопрос политзаключенных важен. Но как его решить - неизвестно. Родные узников требуют действий.
Правосудие и закон
26.01.2023
26 января 2023 г.
"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет
"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет
Белорусский парламент принимает новый закон о партиях. Останутся ли они в стране?
Политика
24.01.2023
24 января 2023 г.
Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии
Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии
DW - о том, как белорусский правозащитник Алесь Беляцкий стал героем для миллионов и врагом для режима Лукашенко.
Права человека
10.12.2022
10 декабря 2022 г.
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