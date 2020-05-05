 Европарламент одобрил помощь Украине, Грузии и Молдавии из-за COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 15.05.2020

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Европа

Европарламент одобрил помощь Украине, Грузии и Молдавии из-за COVID-19

Евродепутаты дали согласие на экстренную макрофинансовую помощь 10 странам-соседям ЕС, в частности, Украине, Грузии, Молдавии. Эти кредиты должны поддержать платежный баланс во время пандемии.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить в рамках политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь 10 странам для преодоления экономических  последствий пандемии COVID-19. Общий объем кредитного пакета составит 3 млрд евро. На пленарном заседании в Брюсселе в пятницу, 15 мая, "за" проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентария, еще 47 - воздержались, сообщает корреспондент DW. Теперь программу помощи должен утвердить Совет ЕС.

Самый большой кредит предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте Тунис - 600 млн евро. Кроме того, помощь от Евросоюза получат страны, входящие в программу ЕС "Восточное партнерство", в частности, Грузия (150 млн евро) и Молдавия (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии. О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса просила Брюссель и Беларусь, но решения об этом пока нет.

На что пойдет макрофинансовая помощь ЕС?

Макрофинансовая помощь - это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.

Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. "Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме", - говорится в законодательном предложении о программе экстренной макрофинансовой помощи. 

Условия предоставления помощи ЕС

Эти условия будут разными для каждой из десяти стран. В документе указывается, что они направлены на усиление макроэкономической стабильности, улучшение макроэкономического менеджмента, государственного управления и прозрачности, а также на создание условий для роста ВВП. "Кроме того, они (условия. - Ред.) должны быть сформулированы так, чтобы их можно было реализовать в короткое время и в контексте продолжающейся пандемии", - добавляется в документе.

Также для предоставления макрофинансовой помощи существуют предпосылки, общие для всех стран-партнеров ЕС: сотрудничество с МВФ, уважение демократических механизмов, включая многопартийную систему, верховенство права и соблюдение прав человека.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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