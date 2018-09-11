 Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.09.2018

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Россия

Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта

Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

Карикатура - три портрета главы Росгвардии Виктора Золотова и три его высказывания: Навальный, выходи на поединок!, Что? Сидишь в тюрьме?, Проигрыш тебе из-за неявки!

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    Автор: Наталья Позднякова


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Навальный в тюрьме, Трамп и обещания, а также песня Путина про пенсии – "Заповедник", выпуск 39  

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