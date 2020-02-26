Драма о Холокосте: как еврей выдумал в концлагере язык фарси

На кинофестивале Берлинале показали "Уроки персидского" - драму о Холокосте, снятую в звучащем по нынешним временам экзотично российско-немецко-белорусском партнерстве. Инициаторами проекта стали российские продюсеры, что настораживало: в последние годы россияне пытаются покорить мировой кинорынок с помощью блокбастеров на тему Холокоста (вспомним хотя бы не очень удачный "Собибор" Хабенского). Подход тот же, что у Стивена Спилберга 25 лет назад в "Списке Шиндлера": печальная музыка, плавные пролеты камеры над колоннами узников, исхудавшие лица заключенных, эсэсовцы в униформе...

Однако здесь продюсеры поработали основательно. В основе сюжета лежит действительно крепкий сценарий живущего в Берлине россиянина Ильи Цофина по рассказу немецкого писателя и сценариста Вольфганга Кольхазе (Wolfgang Kohlhaase). История еврея, выдающего себя за перса, чтобы выжить, смогла привлечь немецкого актера Ларса Айдингера (Lars Eidinger) и аргентинца Ноэля Переса Бискаярта. Оба актера находятся в отличной форме, оба на взлете, Айдингера в Германии очень высоко ценят, Бискаярт - звезда и во Франции, и в Латинской Америке. Американский режиссер Вадим Перельман, родившийся в Киеве, и оператор Владислав Опельянц, снимавший и у Михалкова, и у Серебренникова, - выдающиеся профессионалы.

Имена евреев стали языком фарси

Сюжет фильма таков. Французский еврей Жиль, которого нацисты поймали, когда он пытался бежать в Швейцарию, делится едой с соседом по этапу, а тот дарит ему книгу на фарси. Когда узников расстреливают, Жиль, повинуясь внезапному озарению, кричит, что он не еврей, а перс. А лагерный повар, гауптштурмфюрер СС Кох (его играет Айдингер) как раз ищет учителя фарси: после войны он хочет открыть ресторан в Тегеране.

Так Жиль спасается от смерти, меняет имя (он теперь Реза) и начинает в концлагере учить эсэсовца языку, которого не знает. Чтобы выжить, ему приходится придумать новый язык и выдать его за фарси.

Этот язык Жиль придумывает на основе списка имен попавших в лагерь евреев. Гауптштурмфюрер, зазубривая сотни слов, на самом деле постоянно произносит имена погибших евреев. Восхищаясь красотой языка, Кох меняется, происходит своеобразное филологическое чудо. Хотя меняется не очень сильно, преображения не происходит: персонаж Айдингера - то бешеный зверь, избивающий своего учителя до полусмерти, то его нежный друг... Эсэсовец остается примитивным злодеем, его линия кажется незаконченной. Зато молчаливый, играющий очень лаконично Ноэль Перес Бискаярт доводит свою роль до впечатляющего финала без всяких компромиссов. Легкомысленный молодой человек в начале картины, он в конце ее - хронист ужасающих преступлений. Благодаря выдуманному языку он сохранил несколько тысяч имен узников концлагеря.

Слезы на пресс-конференции

На пресс-конференции после показа фильма Ларс Айдингер заплакал, говоря об атмосфере ненависти в сегодняшнем немецком обществе. В Германии выдался тяжелый февраль: массовое убийство в кальянных возле Франкфурта, наезд автомобиля на карнавальное шествие в Фолькмарзене...

Остается открытым вопрос, удастся ли российским продюсерам добиться впечатляющего международного успеха с "Уроками персидского". Да, скорее всего, это хороший фильм, хотя в немецкой прессе уже раскритиковали стереотипное изображение немцев и пожалели о том, что сценарий не написал сам мэтр Кольхазе. Но шансы на фестивальные награды у него, конечно, есть.

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