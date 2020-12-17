 Допинг в России: в Германии не поняли решение суда в Лозанне | Новости из Германии о Германии | DW | 18.12.2020

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Германия

Допинг в России: в Германии не поняли решение суда в Лозанне

Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет изумило представителей немецкого спорта. Они рассчитывали на более жесткий вердикт.

Российский флаг над олимпийскими кольцами

Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) и Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) не одобрили решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне в отношении России, принятое в четверг, 17 декабря.

DOSB приветствовал тот факт, что CAS "в основном подтвердил жесткие санкции WADA", сказано в пресс-релизе союза. Однако выразил сожаление, что требование Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от Олимпиад на четыре года не было выполнено, несмотря на "масштабные многолетние организованные российским государством нарушения правил честной игры".

Международные спортивные ассоциации и МОК теперь должны быстро решить, как им следует исполнять этот вердикт и на каких условиях российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом. Нельзя допустить многомесячной неопределенности, как перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, указано в заявлении.

"Решение CAS - это явные уступки"

Двухлетним сроком санкций была удивлена и глава Национального антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann). "Обман чистых спортсменов и всего спортивного мира, растянувшийся на долгие годы, недопустим и, по нашему мнению, должен был повлечь за собой самые серьезные последствия", - сказала Гоцман. В то же время она добавила, что решение суда внесло ясность в ситуацию с несоблюдением антидопинговых правил российским агентством РУСАДА.

С Гоцман согласилась председатель комитета бундестага по вопросам спорта Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag): "Решение о сокращении вдвое срока недопуска для меня непостижимо".

Наиболее откровенно высказались в Союз спортсменов Германии. "Мы разочарованы и рассержены тем, что санкции были настолько ослаблены", - сообщил пресс-секретарь организации Максимилиан Кляйн (Maximilian Klein). Это не вызывает никакого доверия к мировой антидопинговой системе, авторитет которой "был подорван российским допинговым скандалом", сказал Кляйн. Совершенно непонятно, "почему в сегодняшнем решении были сделаны такие явные уступки", говорится в сообщении.

РУСАДА празднует победу

Как победу российской стороны оценил решение CAS исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов, поскольку суд "не стал ограничивать "чистых" спортсменов в их праве участвовать в Олимпийских, Паралимпийских играх, чемпионатах мира, как того требовало WADA". Отвечая на вопрос, как будет оплачиваться штраф, присужденный CAS, Буханов сказал, что ведутся консультации с финансистами и "вопрос будет решен, будем изыскивать возможности".

Со своей стороны информатор WADA Григорий Родченков резко раскритиковал решение CAS "разделить младенца пополам", назвав его бессмысленным и несправедливым. "Несмотря на явные доказательства коррупции, подлога с допингом и препятствования правосудию, Спортивный арбитражный суд показал себя не готовым и не способным надлежащим образом отреагировать на систематическую и многолетнюю преступную деятельность России", - сказал Родченков, который был основным информатором WADA по делу о существовании в России государственной системы допинга.

Спортивный суд в Лозанне отстранил Россию от Олимпиад на два года

Ранее в тот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне постановил, что российские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. Кроме того, России на два года запрещено подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий.

Тем самым суд в Лозанне смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов США в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

В то же время атлетам из РФ разрешено выступать под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат.

Манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории

Представители WADA в 2019 году сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Россия в конце 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство в январе 2020-го передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.

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    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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