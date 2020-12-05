 Трамп подписал ″акт Родченкова″ с оговоркой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2020

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Мир

Трамп подписал "акт Родченкова" с оговоркой

Оговорка коснулась обязанности Минюста США делиться с USADA информацией в рамках расследования о допинговом сговоре. Трамп напомнил о полномочиях по контролю за сведениями, раскрытие которых может угрожать безопасности.

Призыв WADA к отказу от допинга

Призыв WADA к отказу от допинга

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Антидопинговый акт Родченкова 2019 года". Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Экстерриториальный закон вводит уголовную ответственность для лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, а также предусматривает возмещение ущерба пострадавшим от подобного сговора.

Документ подписан с оговоркой
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Между тем, как следует из сообщения Белого дома, документ подписан с оговоркой. Она коснулась, в частности, раздела 6 данного закона. Он предполагал, что профильные ведомства, включая Минюст США, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством США (USADA) в рамках "любого расследования, имеющего отношение к возможному нарушению раздела 3 настоящего закона" о допинговом сговоре.

Трамп подчеркнул, что его администрация при исполнении раздела 6 данного акта будет исходить из того, что глава американского государства располагает конституционными полномочиями, "связанными с контролем за распространением информации, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности, международным отношениям, правоприменению или выполнению конституционных обязанностей президента".

WADA: закон может подорвать чистый спорт

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее высказывали мнение, что "акт Родченкова" может привести к дублированию законов, находящихся в различных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, "скорее всего, подорвет чистый спорт", нанеся удар по важнейшим партнерским связям и сотрудничеству между отдельными странами, говорили в WADA.

Сенат одобрил "акт Родченкова"

Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Антидопинговый документ назван именем информатора WADA

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга Москва называет голословными и бездоказательными.

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    Автор: Илья Коваль


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