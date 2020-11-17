 WADA озабочено экстерриториальным характером ″акта Родченкова″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

WADA озабочено экстерриториальным характером "акта Родченкова"

Одобренный Сенатом Конгресса США антидопинговый "акт Родченкова", "скорее всего, подорвет чистый спорт", считают во Всемирном антидопинговом агентстве.

Эмблема Всемирного антидопингового агентства

Эмблема Всемирного антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает положительные элементы принятого Сенатом США антидопингового закона, получившего название "акт Родченкова" (RADA), однако считает, что некоторые важные составляющие этого постановления "будут иметь непредвиденные последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая Соединенные Штаты". Об этом говорится в заявлении пресс-службы WADA, обнародованном во вторник, 17 ноября.

Агентство, в частности, выразило озабоченность в связи с "экстерриториальным" характером акта.

"Ни одна страна еще никогда не заявляла о своей уголовной юрисдикции в отношении преступлений, связанных с допингом, которые совершаются за пределами ее национальных границ", - отметили в агентстве.

Эксперты WADA считают, что "акт Родченкова" может привести к дублированию законов, находящихся в различных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, "скорее всего, подорвет чистый спорт", поставив под угрозу важнейшие партнерские связи и сотрудничество между отдельными странами, полагают в WADA.

Сенат одобрил "акт Родченкова"

Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Антидопинговый документ назван именем информатора WADA

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга Москва называет голословными и бездоказательными и намерена добиваться его экстрадиции из США.

Смотрите также:

  • Российская делегация на Олимпиаде в Лондоне

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Без шансов на золото в легкой атлетике

    21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 68 российских легкоатлетов и НОК РФ. Ранее они были отстранены от участия в Олимпиаде по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое поддержал МОК. Спортсмены из России утверждали, что никогда не принимали допинг, но суд в Лозанне счел отстранение законным. Кто из этих 68 атлетов имел шансы на медали Рио?

  • Елена Исинбаева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

    34-летняя прыгунья с шестом Елена Исинбаева - звезда мирового уровня. Она завоевала десятки высших наград, в том числе две золотых и одну бронзовую олимпийские медали. Обладательница мирового рекорда собиралась принять участие в Олимпиаде в последний раз и обоснованно рассчитывала на победу.

  • Сергей Шубенков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Восходящая звезда Сергей Шубенков

    25-летний барьерист Сергей Шубенков находится на пике спортивной формы, уверены эксперты. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами, ранее Шубенков три раза становился чемпионом Европы. Разумеется, он претендовал и на медали Олимпиады в Рио.

  • Мария Кучина

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная чемпионка мира Мария Кучина

    В свои 23 года прыгунья в высоту Мария Кучина успела выиграть два чемпионата мира (один из них - в закрытых помещениях) и дважды стала чемпионкой Европы (один раз под крышей). По мнению спортивных специалистов, Кучина имела серьезные шансы быть на олимпийском пьедестале.

  • Иван Ухов

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Олимпийский чемпион Иван Ухов

    После золотой медали на Олимпиаде в Лондоне от 30-летнего прыгуна в высоту Ивана Ухова ждали новых побед. В 2014 году он установил личный рекорд - 2,41 метра и в Бразилии надеялся бороться за второе олимпийское золото.

  • Антонина Кривошапка

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Серебряный призер Лондона Антонина Кривошапка

    28-летняя Антонина Кривошапка специализируется в беге на 400 метров. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала серебряную медаль в составе российской эстафетной четверки. В активе Кривошапки также медали разного достоинства с чемпионатов мира и Европы.

  • Анжелика Сидорова

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья Екатерина Конева

    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


Смотреть видео 02:54

Как в США продвигается "закон Родченкова"

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Что думает Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах футболистов из России - DW Новости  

Также по теме

WADA empfehlt Russland Ausschluss Symbolbild Station für Dopingkontrolle in Sotschi

USADA приветствовало принятие Сенатом США "акта Родченкова" 17.11.2020

Экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования со стороны США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов.

Russland Moskau Dopingkontrollen

Принят новый антидопинговый кодекс WADA 07.11.2019

В соответствии с новым Всемирным антидопинговым кодексом WADA, с 2021 года к ответственности будут привлекаться лица, препятствующие огласке случаев допинга.

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Всемирное антидопинговое агентство завершило аудит РУСАДА 12.12.2018

Делегация WADA в составе трех человек обследовала помещения Российского антидопингового агентства и изучила методику работы его сотрудников.

Реклама

Самые читаемые

Оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко  

Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)  

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно