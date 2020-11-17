WADA озабочено экстерриториальным характером "акта Родченкова"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает положительные элементы принятого Сенатом США антидопингового закона, получившего название "акт Родченкова" (RADA), однако считает, что некоторые важные составляющие этого постановления "будут иметь непредвиденные последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая Соединенные Штаты". Об этом говорится в заявлении пресс-службы WADA, обнародованном во вторник, 17 ноября.

Агентство, в частности, выразило озабоченность в связи с "экстерриториальным" характером акта.

"Ни одна страна еще никогда не заявляла о своей уголовной юрисдикции в отношении преступлений, связанных с допингом, которые совершаются за пределами ее национальных границ", - отметили в агентстве.

Эксперты WADA считают, что "акт Родченкова" может привести к дублированию законов, находящихся в различных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, "скорее всего, подорвет чистый спорт", поставив под угрозу важнейшие партнерские связи и сотрудничество между отдельными странами, полагают в WADA.

Сенат одобрил "акт Родченкова"

Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Антидопинговый документ назван именем информатора WADA

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга Москва называет голословными и бездоказательными и намерена добиваться его экстрадиции из США.

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