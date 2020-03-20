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Будет ли введен в Германии комендантский час, во многом зависит от поведения немцев 21 марта. Целый ряд политиков и знаменитостей призывает сограждан проявить благоразумие и не выходить на улицу.
Уже скоро спецслужбы США смогут заняться розыском активов Владимира Путина и его окружения. Это предполагают законопроекты и резолюция, принятые накануне Палатой представителей Конгресса США.
Дитер Болен проведет свой первый концерт в Германии в конце августа. Второй бывший солист Modern Talking Томас Андерс пожелал коллеге успехов.
Левши креативнее правшей? По крайней мере, среди творческих людей их точно много. К Международному дню левшей DW составила подборку немецких знаменитостей.
Дитера Болена называют в Германии "поп-титаном". Бывший солист Modern Talking стал успешным продюсером и популярным персонажем желтой прессы. 7 февраля ему исполняется 60 лет.
Клаус Каукер успешно доказывает, что музыку надо делить не на классическую и "легкую", а на хорошую и плохую. И что научиться музыке может каждый.
Дуэт Modern Talking: ошеломительный успех, 120 миллионов проданных пластинок. 25 лет спустя: экс-компаньоны Томас Андерс и Дитер Болен - непримиримые враги. В чем секрет успеха, и в чем причины лютой ненависти?
"Что думает, говорит и пишет поколение тупых", - такой подзаголовок носит новая книга двух немецких журналистов. Описанные в ней вещи кажутся невероятными. Но это чистая и - увы! - горькая правда.
Нина Хаген относится к числу самых известных немецких музыкантов, где-то в одном ряду с Kraftwerk, Scorpions, Rammstein и Дитером Боленом. Истории ее зажигательных достижений – в прошлом. Новый альбом не впечатляет.
Дитер Болен продолжает доканывать певчих конкурса "Германия ищет суперзвезду", Хайди Клум фильтрует девочек, а участники реалити-шоу "Большой брат" все еще дают за собой подсматривать. Тоска...
Бывший солист Modern Talking Томас Андерс станет председателем нового музыкального телешоу в России. Андерс уверяет, что это шоу будет сделано "со вкусом" в отличие от немецкого шоу DSDS.
Бывший солист Modern Talking Томас Андерс на вопрос о перспективе второго возрождения дуэта (первая попытка была сделана в 1998 году) ответил: "Нет". Подробности - в продолжении эксклюзивного DW-интервью.
Немецкие знаменитости и их образование
Во время прослушивания кандидатов на участие в финале телевизионного песенного конкурса немецкий продюсер и шоумен отпустил шутку в адрес конкурсанта. Суть ее Болену, возможно, придется объяснять в суде.
Немецкая музыкальная индустрия идет в гору, отечественные исполнители штурмуют хит-парады. В досье DW собраны материалы о лучших немецких исполнителях и группах.
30 августа в немецком городе Реклингхаузене начался судебный процесс над двумя молодыми людьми, которые в конце прошлого года совершили разбойное нападение на известного музыкального продюсера и поп-певца Дитера Болена.
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