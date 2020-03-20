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Дитер Болен

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18.03.2020, Bayern, München: Die Polizei patrouilliert durch den Englischen Garten. Die Münchner Polizei versucht mit Patrouillen die Menschen auf die Einhaltung der von der Staatsregierung verordneten Abstandsregelungen zur Unterbrechung der Infektionskette von Covid-19 aufmerksam zu machen. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Останься дома: знаменитости призывают немцев не дать шанс коронавирусу 20.03.2020

Будет ли введен в Германии комендантский час, во многом зависит от поведения немцев 21 марта. Целый ряд политиков и знаменитостей призывает сограждан проявить благоразумие и не выходить на улицу.

Активы Путина и Кадырова: в чем состоит новое задание Нацразведки США – DW Новости (13.03.2019) 14.03.2019

Уже скоро спецслужбы США смогут заняться розыском активов Владимира Путина и его окружения. Это предполагают законопроекты и резолюция, принятые накануне Палатой представителей Конгресса США.
ARCHIV - Der Juror Dieter Bohlen beim Finale der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) am 07.05.2016 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). (zu dpa Dieter Bohlen muss sich gegen drei andere Shows behaupten vom 17.05.2017) Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дитер Болен объявил о возвращении на сцену 13.03.2019

Дитер Болен проведет свой первый концерт в Германии в конце августа. Второй бывший солист Modern Talking Томас Андерс пожелал коллеге успехов.

Fußball: Confederations Cup, Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag, Australien - Deutschland am 19.06.2017 im Fischt Stadion in Sotschi (Russland). Deutschlands Trainer Joachim Löw zeigt auf das Spiefeld. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Самые известные левши из Германии (фото) 13.08.2018

Левши креативнее правшей? По крайней мере, среди творческих людей их точно много. К Международному дню левшей DW составила подборку немецких знаменитостей.
Jury Mitglied Dieter Bohlen reagiert am spaeten Samstagabend, 9. Mai 2009, bei der RTL Castingshow Deutschland sucht den Superstar - DSDS im MMC-Fernsehstudio in Koeln. Mit 50,47 Prozent der Stimmen setzte sich der 22-Jaehrige Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf am spaeten Samstagabend, 9. Mai 2009, im Finale der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar gegen seine Konkurrentin Sarah Kreuz durch. (ddp images/AP Photo/Hermann J. Knippertz) --- Jury member Dieter Bohlen shows a thumb-up during the finale live casting show Star Search (Deutschland sucht den Superstar - DSDS) in Cologne, Germany, on late Saturday evening, May 9, 2009. (ddp images/AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Дитеру Болену - 60, или Как надо доить корову шоу-бизнеса 06.02.2014

Дитера Болена называют в Германии "поп-титаном". Бывший солист Modern Talking стал успешным продюсером и популярным персонажем желтой прессы. 7 февраля ему исполняется 60 лет.
***Achtung: Nur zur mit Klaus Kauker abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Kompositionsstudenten Klaus Kauker, Betreiber des Youtube-Kanals Musiktraining.de. *** eingestellt im Oktober 2012

Уроки музыки по интернету, или Война против Дитера Болена 23.10.2012

Клаус Каукер успешно доказывает, что музыку надо делить не на классическую и "легкую", а на хорошую и плохую. И что научиться музыке может каждый.
Thomas Anders (l) und Dieter Bohlen vom Popduo Modern Talking während eines Auftritts (Archivfoto von Oktober 1985). Geliebt oder verflucht - gleich welche Reaktionen die Musik des deutschen Duos Modern Talking auch ausgelöst hat, Bohlen und Anders haben mit ihrem ganz eigenen Stil der Geschichte der deutschen Popmusik ihren Stempel aufgedrückt. Den Durchbruch schafften die beiden mit dem Song «You're My Heart, You're My Soul» im Januar 1985, der es in Deutschland, aber auch in Belgien, Israel und der Schweiz auf Platz 1 schaffte. Foto: von Maydell (zu dpa 0629 vom 08.05.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Modern Talking: титаны продолжают поливать друг друга грязью 28.09.2011

Дуэт Modern Talking: ошеломительный успех, 120 миллионов проданных пластинок. 25 лет спустя: экс-компаньоны Томас Андерс и Дитер Болен - непримиримые враги. В чем секрет успеха, и в чем причины лютой ненависти?
Otto Waalkes, Komiker, Saenger, Schauspieler, und beruehmtester Ostfriese, bei seinem Auftritt anlaesslich der Otto-Show im Zuercher Kongresshaus, am Freitag, 9. Mai 2008. (AP Photo/KEYSTONE/Walter Bieri) Otto Waalkes, German Comedian, performs in the Zurich Congress House in Zurich, Switzerland, on Friday, May 9, 2008. (AP Photo/Keystone/Walter Bieri)

Поколение тупых: немецкие журналисты оценивают своих земляков 06.04.2011

"Что думает, говорит и пишет поколение тупых", - такой подзаголовок носит новая книга двух немецких журналистов. Описанные в ней вещи кажутся невероятными. Но это чистая и - увы! - горькая правда.
CD Cover Nina Hagen Personal Jesus

Манерная карикатуристка Нина Хаген - самая известная певица Германии 30.07.2010

Нина Хаген относится к числу самых известных немецких музыкантов, где-то в одном ряду с Kraftwerk, Scorpions, Rammstein и Дитером Боленом. Истории ее зажигательных достижений – в прошлом. Новый альбом не впечатляет.
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Дитер Болен и компания: немецкое ТВ между застоем и отстоем 25.01.2010

Дитер Болен продолжает доканывать певчих конкурса "Германия ищет суперзвезду", Хайди Клум фильтрует девочек, а участники реалити-шоу "Большой брат" все еще дают за собой подсматривать. Тоска...
Bilder von Margarita Kalz-Mihajlova, 20. April 2009 im Büro von Thomas Anders in Koblenz.

Томас Андерс возглавит жюри на российском телешоу 11.10.2009

Бывший солист Modern Talking Томас Андерс станет председателем нового музыкального телешоу в России. Андерс уверяет, что это шоу будет сделано "со вкусом" в отличие от немецкого шоу DSDS.
Thomas Anders (l) und Dieter Bohlen vom Popduo Modern Talking während eines Auftritts (Archivfoto von Oktober 1985). Geliebt oder verflucht - gleich welche Reaktionen die Musik des deutschen Duos Modern Talking auch ausgelöst hat, Bohlen und Anders haben mit ihrem ganz eigenen Stil der Geschichte der deutschen Popmusik ihren Stempel aufgedrückt. Den Durchbruch schafften die beiden mit dem Song «You're My Heart, You're My Soul» im Januar 1985, der es in Deutschland, aber auch in Belgien, Israel und der Schweiz auf Platz 1 schaffte. Foto: von Maydell (zu dpa 0629 vom 08.05.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Томас Андерс: Возвращения Modern Talking не будет 28.04.2009

Бывший солист Modern Talking Томас Андерс на вопрос о перспективе второго возрождения дуэта (первая попытка была сделана в 1998 году) ответил: "Нет". Подробности - в продолжении эксклюзивного DW-интервью.
ARCHIV - 16.12.2019, Hamburg: Die Sängerin Sarah Connor steht bei der ZDF-Aufzeichnung des großen Jahresrückblicks «Menschen 2019» auf der Bühne. Connor hat Verständnis für Bedenken gegen ein Großkonzert mit ihr in Düsseldorf gezeigt, das geplante Event aber gleichzeitig verteidigt. (zu dpa «Sarah Connor zu geplantem Großkonzert: «Verstehe alle Bedenken»») Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие знаменитости и их образование 16.04.2009

Немецкие знаменитости и их образование
Der deutsche Sänger Dieter Bohlen ist am 16. Okt. 1999 in der Dornbirner Messehalle in Vorarlberg Gaeste in Thomas Gottschalks Sendung Wetten Dass.... (AP Photo/Dietmar Stiplovsek)

На Дитера Болена подали в суд за шутку 22.08.2008

Во время прослушивания кандидатов на участие в финале телевизионного песенного конкурса немецкий продюсер и шоумен отпустил шутку в адрес конкурсанта. Суть ее Болену, возможно, придется объяснять в суде.
Nena (05/1985)

Звезды немецкой поп-музыки 09.12.2007

Немецкая музыкальная индустрия идет в гору, отечественные исполнители штурмуют хит-парады. В досье DW собраны материалы о лучших немецких исполнителях и группах.
Dieter Bohlen Nichts als die Wahrheit Frankfurter Buchmesse

Суд над грабителями Болена: певец куёт счастье на своём несчастье 30.08.2007

30 августа в немецком городе Реклингхаузене начался судебный процесс над двумя молодыми людьми, которые в конце прошлого года совершили разбойное нападение на известного музыкального продюсера и поп-певца Дитера Болена.
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