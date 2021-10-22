Дизельное топливо

В Германии в 2021 году ощутимо выросли цены на топливо

В ФРГ борьба с загрязнением атмосферы вступила в новую фазу: на выбросы теперь следует получать лицензии. Расходы лягут и на плечи потребителей, поскольку подорожают бензин и газ для отопления.