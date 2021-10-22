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Дизельное топливо

18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
Hohe Stickoxid-Emissionen bei einem getesteten Opel Zafira Diesel Deutsche Umwelthilfe stellt Ergebnisse von Abgasmessungen an einem Euro 6 Diesel-Pkw vor – Einhaltung der Stickoxid (NOx)-Emissionen ist im EU-Abgasprüfzyklus beim getesteten Pkw davon abhängig, dass sich die Hinterräder nicht drehen – DUH fordert das Kraftfahrt-Bundesamt zu einer Überprüfung des Fahrzeugtyps auf – Weitere Fahrzeugtests an deutschen und ausländischen Diesel-Pkw sind beauftragt Copyright: Holzmann/DUH

Дизельный скандал: Opel выплатил штраф в 65 млн евро 20.10.2021

Opel избежал суда по обвинению в манипуляциях с занижением вредных выхлопов, однако выплатил штраф в размере 64,8 млн евро.
Eine Wärmepumpe und Solarkollektoren, aufgenommen am 18.06.2013 auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Göppingen (Baden-Württemberg). Die elektrisch betriebene Luft/Wasser Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft die enthaltene Wärme. Zur Steigerung der Temperatur wird der Dampf eines Kältemittels verdichtet, sodass sie hoch genug ist für die Heizung und Trinkwassererwärmung Foto: Daniel Maurer/dpa | Verwendung weltweit

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем 15.10.2021

Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.

ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии 07.10.2021

Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?
ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кто виновен в "дизельгейте"? Начался суд над менеджерами VW 16.09.2021

В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mercedes-Benz eActros Weltpremiere 2021. Daimler stellt ersten volleketrischen LKW vor e-Actros

Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС 25.08.2021

Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.
18.02.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Mitarbeiter der Daimler AG hält während eines Fototermins im Rahmen der Bilanz-Presskonferenz der Daimler Truck AG einen Ladestecker an einer Elektro-Ladesäule in der Hand, im Hintergrund sind elektrisch angetriebene Mercedes-Benz eActros zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa | Verwendung weltweit

Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года 14.07.2021

Британское правительство обнародовало планы по запрету грузовиков на дизеле и бензине. К нулевому уровню вредных выбросов планируется привести также железнодорожный транспорт и авиацию.
ARCHIV - 19.01.2017, Berlin: Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasaffäre bei Volkswagen hat das Braunschweiger Landgericht die Betrugsanklage gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Dies teilte die zuständige Kammer am Mittwoch mit. (zu dpa Anklage zugelassen «Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят рекордные штрафы 09.06.2021

Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна. Общая сумма, которую VW получит от четырех бывших управленцев, составит 288 млн евро.
02.06.2020, Russland, Norilsk: 6255833 02.06.2020 In this handout photo released by the press-service of Nornickel, employees of Marine Rescue Service work at a site where, on May 29, diesel fuel has leaked out of a tank at the TPP-3 thermal power station, outside Norilsk, Russia. Russian authorities have declared a state of emergency after more than 20,000 tonnes of diesel fuel seeped into a Siberian river. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press-service of Nornickel Foto: Press-service of Nornickel |

У "дочки" "Норникеля" произошла утечка топлива 17.05.2021

В региональном МЧС говорят, что из резервуара "Таймырской топливной компании" утекли 200 литров дизельного топлива. В Telegram "Норникеля" пишут о 20 литрах.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 24: Martin Winterkorn looks on during the FC Bayern Muenchen Annual General Assembly at Audi-Dome on November 24, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Volkswagen потребует компенсацию от бывших шефов за дизельный скандал 26.03.2021

Автоконцерн будет добиваться компенсационных выплат от экс-главы VW Винтеркорна и экс-главы Audi Штадлера. Сумма компенсации пока неизвестна.
Der Sitz des norwegischen Parlaments, Storting genannt, aufgenommen am 29.08.2017 in Oslo (Norwegen). Am 11. September wird in Norwegen einen neue Regierung gewählt. (zu dpa «Norwegen wählt - und zeigt, dass man auch mit einer Minderheit regieren kann» vom 08.09.2017) Foto: Sigrid Harms/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Норвегия заблокирует продажу Bergen Engines компании из России 23.03.2021

По словам министра юстиции Мэланн, сделка по продаже Bergen Engines Группе ТМХ противоречит интересам Норвегии в области безопасности.

LUXEMBOURG - MAY 29: A driver fills up the tank of his car with diesel at a fuel station on May 29, 2008 in Luxembourg city. Customers are driving up to 100 km from neighbouring countries Belgium, France and Germany to fill up their vehicles with fuel, which is much cheaper in Luxembourg due to lower taxes. (Photo by Mark Renders/Getty Images)

В Германии в 2021 году ощутимо выросли цены на топливо 01.01.2021

В ФРГ борьба с загрязнением атмосферы вступила в новую фазу: на выбросы теперь следует получать лицензии. Расходы лягут и на плечи потребителей, поскольку подорожают бензин и газ для отопления.
ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Das neueste Kapitel des «Dieselgate»-Skandals von Volkswagen enthält Szenen, die kaum zu glauben sind. Zehn zu Versuchsobjekten degradierte Affen kauern in einem Testlabor im Wüstenstaat New Mexico und atmen stundenlang Abgase eines VW-Beetles ein, während ihnen zur Beruhigung Zeichentrickfilme gezeigt werden. (zu dpa Affen im VW-Abgastest: «Clean Diesel»-Kampagne mit Tierversuchen vom 27.01.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Дизельгейт": Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным 17.12.2020

Автопроизводители не имеют права устанавливать ПО, позволявшее манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, постановил суд ЕС в Люксембурге.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein KFZ-Servicetechniker hält am 08.10.2015 die Abdeckung vor einem vom Abgas-Skandal betroffenen 2.0l TDI Dieselmotor vom Typ EA189 in einem VW Touran in einer Autowerkstatt in Hannover (Niedersachsen). (zu dpa Aufbruch mit Altlasten: Volkswagen geht in drittes «Dieselgate»-Jahr vom 22.12.2016) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Дизельгейт": не все иски к Volkswagen будут удовлетворены 14.12.2020

О манипуляциях VW с программным обеспечением дизельных автомобилей стало известно в 2015 году. Срок давности по "дизельгейту" в Германии истек в конце 2018 года, указали в Федеральной судебной палате.
Mireo Plus H

Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2 25.11.2020

Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.
25.07.2019, Bayern, Bayreuth: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt mit dem Auto zum Beginn der Bayreuther Festspiele 2019 an. Am Donnerstag beginnen die Richard-Wagner-Festspiele. Zahlreiche Prominente werden auf dem roten Teppich erwartet. (Zu dpa Bayreuther Festspiele starten bei Hitze mit neuem «Tannhäuser») Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

На каких машинах ездят немецкие политики 11.11.2020

В автопарке центрального правительства ФРГ и высших должностных лиц на земельном уровне только две импортные машины - одна Tesla и один Lexus. Самые распространенные авто - дизельные и гибридные.
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