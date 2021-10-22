Дизельное топливо

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Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
Opel избежал суда по обвинению в манипуляциях с занижением вредных выхлопов, однако выплатил штраф в размере 64,8 млн евро.
Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.
Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?
В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.
Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.
Британское правительство обнародовало планы по запрету грузовиков на дизеле и бензине. К нулевому уровню вредных выбросов планируется привести также железнодорожный транспорт и авиацию.
Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна. Общая сумма, которую VW получит от четырех бывших управленцев, составит 288 млн евро.
В региональном МЧС говорят, что из резервуара "Таймырской топливной компании" утекли 200 литров дизельного топлива. В Telegram "Норникеля" пишут о 20 литрах.
Автоконцерн будет добиваться компенсационных выплат от экс-главы VW Винтеркорна и экс-главы Audi Штадлера. Сумма компенсации пока неизвестна.
По словам министра юстиции Мэланн, сделка по продаже Bergen Engines Группе ТМХ противоречит интересам Норвегии в области безопасности.
В ФРГ борьба с загрязнением атмосферы вступила в новую фазу: на выбросы теперь следует получать лицензии. Расходы лягут и на плечи потребителей, поскольку подорожают бензин и газ для отопления.
Автопроизводители не имеют права устанавливать ПО, позволявшее манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, постановил суд ЕС в Люксембурге.
О манипуляциях VW с программным обеспечением дизельных автомобилей стало известно в 2015 году. Срок давности по "дизельгейту" в Германии истек в конце 2018 года, указали в Федеральной судебной палате.
Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.
В автопарке центрального правительства ФРГ и высших должностных лиц на земельном уровне только две импортные машины - одна Tesla и один Lexus. Самые распространенные авто - дизельные и гибридные.
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