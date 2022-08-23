Дизтопливо в Казахстане дороже и по талонам. Что происходит?

В Казахстане введен новый порядок отпуска дизельного топлива на АЗС. Установлены не только предельные цены, но и объемы, которые еще и зависят от гражданства покупателей. В чем причина?

В Казахстане начали отпускать дизельное топливо по новым правилам. Соответствующий приказ министерства энергетики появился на официальном сайте . Согласно опубликованному документу, с 22 августа 2022 года владельцы легковых автомобилей при предъявлении зарегистрированного в Казахстане водительского удостоверения могут приобрести не больше 100 литров солярки по цене от 230 до 260 тенге (в пересчете 0,48 евро. - Ред.) за литр в зависимости от региона. Такая же цена на дизель, но уже при лимите в 300 литров установлена и для казахстанских владельцев большегрузных автомобилей, автобусов и спецтехники. Недостающие объемы топлива им предлагается приобретать по так называемой "свободной цене" в 450 тенге (в пересчете 0,94 евро. - Ред.). Эта же цена на дизельное топливо установлена для граждан других стран.

Обратный эффект от цен и лимита

Проект приказа министерства энергетики о введении дифференцированных цен на дизельное топливо появился в СМИ еще 3 августа. Ожидалось, что он вступит в силу 20 августа. Была озвучена и причина его введения - в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, избежать возникновения дефицита дизельного топлива в стране накануне начала уборочной страды. Возникшие с наличием дизеля на АЗС проблемы начали связывать с зарубежными дальнобойщиками, которые следуя транзитом через Казахстан, предпочитали заправлять свои большегрузные автомобили на местных автозаправочных станциях из-за более низкой цены топлива в сравнении с сопредельными странами.

Цена на топливо на одной из заправок в Казахстане Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Со ссылкой на информацию пограничной службы РК отмечалось, что из ежедневно въезжающих в Казахстан 4,5 тысяч грузовых автомобилей и автобусов, 70 процентов зарегистрированы за рубежом. В итоге, подчеркнули тогда в министерстве энергетики, среднемесячное потребление дизельного топлива за последнее время выросло на 120 тысяч тонн.

Впрочем, публикация проекта приказа вызвала обратный эффект. Меньше чем через неделю дизельное топливо стало дефицитным по всей стране. "Нам стали завозить солярку по 500, максимум 1000 литров в день. И чтобы топлива хоть как-то хватало, мы были вынуждены самостоятельно ограничить его продажу по 10-20 литров в одни руки. Продавали с 9 до 10 утра. Новые правила ситуацию не изменили. Мы по-прежнему отпускаем дизтопливо в ограниченных объемах, по 230 тенге при предъявлении казахстанского удостоверения личности и 450 тенге для иностранцев", - рассказал DW старший менеджер одной из алматинских АЗС, представившийся Ерланом, подчеркнув, что они не обслуживают большегрузные автомобили.

Теперь в Кыргызстане заправляться дешевле

На тех АЗС, где грузовикам и автобусам разрешают заправляться, наблюдаются большие очереди. Их водители не спешат отправляться в рейс, ссылаясь на нехватку топлива. Водитель зарегистрированного в Казахстане фургона Нурлан объяснил DW свой простой опасениями остаться на трассе без солярки. "Я заправляюсь по заранее купленным талонам. Это хоть какая-то гарантия, что солярка будет. Но больше 100 литров пока не дают. А у меня бак на 500 литров при расходе грубо в 30 на сотню. Груз надо везти до Аральска. Это почти 1600 километров. Если заправлю 300 литров, то хотя бы в одну сторону доеду", - рассказал собеседник DW. Покупать солярку за 450 тенге он не готов, поскольку это сразу отразится на его заработке.

Из 4,5 тысяч въезжающих в Казахстан грузовых автомобилей и автобусов, 70 процентов зарегистрированы за рубежом Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Везущий в Кыргызстан на своем Volvo груз бытовой химии из Новомосковска дальнобойщик из Бишкека по имени Асылбек считает, что в Казахстане предвзято относятся к людям его профессии. По его словам, "их и так постоянно трясут на границе, так теперь еще и цены на дизель подняли "до небес".

"Заезжаешь на границу в Казахстан, начинается - за рентген 10 тысяч тенге (21 евро. - Ред. ). Досмотр - 20 тысяч тенге. Не хочешь, будет большая проверка с выгрузкой товаров. Хотя груз транзитный и все документы в порядке. Теперь это новая цена на дизель. Казахстан много денег не досчитается. Мне с моим баком на 1100 литров лучше будет в России или Кыргызстане заправляться. Там дешевле стало. В Саратове было 55 рублей за литр (0,92 евро. - Ред. ), а в Бишкеке 62 сома (0,77 евро. - Ред.)", - рассказал дальнобойщик из Кыргызстана. При этом он не сомневается, что новые цены на дизтопливо сразу же скажутся и на стоимости импортных товаров. "Я за один рейс обычно "поднимал" до 800 долларов. Теперь буду просить не меньше 1200. А это точно отразится на цене доставляемых товаров. Не понимаю я Казахстан", - поделился он своими наблюдениями с DW.

Водители недовольны

Между тем министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на состоявшемся 23 августа совещании правительства отчитался о текущем положении дел с поставками топлива в стране. "Запасы бензина АИ-92 покрывают потребность на 14 дней. Дизельного топлива - на 13 дней. По АИ-92 ситуация стабильная, на основных заправках ограничения отсутствуют. По дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации - переход на продажу по талонам и картам, установление лимитов. НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, но отгрузка нефтепродуктов оттуда осуществляется нестабильно", - сообщил министр энергетики, призвав заинтересованные государственные органы и операторов поставок к более слаженной работе.

Дизельное топливо в Кахахстане теперь стоит дороже и продается в определенных объемах Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Отчет Болата Акчулакова совпал с распространяющими в соцсетях и телеграм-каналах сообщениями о недовольстве населения новыми правилами по отпуску дизельного топлива. В Туркестанской области местные водители автобусов и грузовиков потребовали продавать им солярку по фиксированной цене в 230 тенге, без каких либо лимитов.

Во второй половине дня 23 августа городе Ушарал Жетысуйской области водители большегрузных автомобилей перекрыли основную дорогу и начали митинг из-за полного отсутствия дизельного топлива на местных АЗС. "Они на выезде из города дорогу перекрыли. Возле заправки "БМ". В основном стоят КамАЗы и фуры. Никого не пропускают. Требуют солярки, которой просто нет", - сообщила DW житель города Ушарал Мариям Мамишева, добавив, что водителям якобы уже предложили уволиться с работы, а потом бастовать сколько себе угодно.

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