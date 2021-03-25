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Диета

Junge Frau im Vegan Supermarkt, Berlin 16.07.2013. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImox Boy Woman in Vegan Supermarket Berlin 16 07 2013 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImox

Советы немецких врачей: опасна ли для детей веганская диета? 25.03.2021

Веганы нередко сталкиваются с очень критическим отношением к тому, что они приучают к вегантству и своих детей. Не опасно ли это? DW попыталась разобраться.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!**** via Victor Weitz Hochschule für bildende Künste Hamburg | Stipendium für Nichtstun.. Rechte: MK&G-Schule-der-Folgenlosigkeit Ausstellung

В Гамбурге стипендию за безделье получили три женщины 22.03.2021

В 2020 году профессор гамбургского вуза объявил конкурс на лучший проект, связанный с бездельем. Сейчас известны призеры. За что же они получили стипендию в 1600 евро?
Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

Говорят, витамин D защищает от коронавируса. Это действительно так? 20.11.2020

Появляется все больше исследований о том, что прием ряда витаминов и микроэлементов снижает риск осложнений при COVID-19. Чаще всего говорят об эффективности витамина D. Он реально помогает?
Oxana Zelenski-Hegel (geboren am 24. November 1977 in Krasnojarsk, Russland) ist eine ehemalige deutsche Wettkampfsportlerin in der Kategorie Fitness Damen, zweifache deutsche Meisterin und vize Weltmeisterin. Derzeit arbeitet sie als Fitnessmodel und Fitnessträinerin und besitzt mit ihrem Mann das Studio 21 in Nürnberg. Copyright: Studio 21

Немецкая чемпионка фитнес-бикини с сибирскими корнями 22.07.2020

Двукратная чемпионка Германии и дважды вице-чемпионка мира по женскому фитнесу, фитнес-модель Оксана Зеленски-Хегель родилась и выросла в Красноярске. Сбылись ли ее мечты?
Das Foto zeigt die sogenannte «20 nach 4»-Stellung, aufgenommen am 23.4.2013, in Köln. Wäre der Teller eine Uhr, dann würde das Besteck 20 Minuten nach vier anzeigen. So zeigt man zum Beispiel dem Kellner, dass man mit dem Essen fertig ist. Foto: Stefanie Paul ACHTUNG Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder |

Интервальное питание: полезно или вредно? 16.01.2020

Рождественские и новогодние праздники, кроме всего прочего, - это время обильных столов. Как сбросить наеденные килограммы? Есть ли простое средство избавления от лишнего веса?
Ukrainischer Regisseur Oleh Senzow, verhaftet auf der Krim Datum: 21.07.2015 Ort: Rostow am Don, Russland (c) Igor Khoroshylov

Состояние здоровья Олега Сенцова значительно улучшилось 01.11.2018

"Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - написал Сенцов правозащитнику Николаю Щуру.
#40706462 - Blood pressure measuring studio shot © Andrei Tsalko

Что советуют гипертоникам немецкие эксперты 20.07.2018

У вас высокое давление? Тогда вам срочно надо что-то предпринять. Лекарства лекарствами, но есть и более "естественные" способы снизить артериальное давление.
woman eats sweets at night to sneak in a refrigerator

Шоколад и семечки: как питаться, чтобы не стареть 29.05.2018

Какие продукты питания способствуют старению организма, а какие дарят нам молодость? На Всемирный день здорового пищеварения предлагаем подборку от немецких диетологов.
24.10.2017 +++ Vor Beginn der Sitzung (c) DW/Nikita Jolkver

На что тратят деньги депутаты бундестага 20.05.2018

На сегодняшний день в бундестаге заседают 709 депутатов - это абсолютный рекорд за всю историю немецкого парламента. При этом выросли и расходы на его содержание. Подробности - у DW.

Dog owner Becky Jones pets four year-old labrador Chubby Charlie in Northfield Birmingham, United Kingdom, October 24, 2001. Chubby Charlie is forced to go on a crash diet after ballooning to an astonishing 168 pounds. (Photo by Mike Thomas/Express Newspapers/Getty Images)

Как немцы перекармливают домашних животных 26.03.2018

Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии.
ARCHIV - Eine junge Frau mit einem Zentimetermaß um den Bauch, fotografiert am 10.04.2014 in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa 8zu dpa Zwischen Fett und Fasten - die Suche nach dem gesunden Gewicht vom 04.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как вернуть фигуру после праздников 05.01.2018

Обильные застолья могут нанести вред нашей фигуре. Что делать? Голодать? Только не садитесь на диету! - предостерегают немецкие диетологи.
Bildergalerie zu 70 Jahren Bikini: This photograph released by the Brooklyn Museum of Art, titled Marilyn on the Beach, 1949, is part of a show opening at the museum Friday, Nov. 12, 2004. The picture by an unknown photographer is one of more than 200 Marilyn Monroe pictures from 39 photographers - including luminaries such as Richard Avedon, Gordon Parks, Robert Frank and Andy Warhol - in the museum's new exhibit, I Want to Be Loved by You: Photographs of Marilyn Monroe. (AP Photo/Brooklyn Museum of Art) Copyright: AP Photo/Brooklyn Museum of Art

На что идут звезды ради идеальной фигуры 11.10.2017

Во Франкфурте-на-Майне проходит гротескная выставка. Она рассказывает об абсурдных и небезопасных способах похудения, которые практиковали звезды.
Visiting German Chancellor Angela Merkel (L) and her Vietnamese counterpart Nguyen Tan Dung drink champagne after a signing ceremony at the government guest house in Hanoi on October 11, 2011. Merkel began her two-day official visit to Vietnam aimed at boosting bilateral trade and economic ties, the first leg of her Asian tour which will take her to Mongolia AFP PHOTO/HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Прибыльная "диета", или Сколько зарабатывают немецкие политики 23.09.2017

Политики в Германии, разумеется, не голодают. Но сколько же именно зарабатывает канцлер Меркель? И кто возглавляет список самых высокооплачиваемых политических лидеров планеты?
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Три причины не садиться на детокс-диету 29.04.2017

Действительно ли стоит регулярно делать оцищение организма и садиться на модную детокс-диету?
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Какая еда делает нас счастливыми? 19.04.2017

После вкусного обеда или даже просто после того, как мы съели шоколадку, мы обычно чувствуем себя намного лучше. Но в сытости ли дело? Психологи объясняют.
Zu einem Fragezeichen gebogene Spaghetti liegen auf einem Teller (Illustrationsfoto zum Thema Essen, Diät, Fasten, Schlank, Fit und Gesund). Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++

Полезные советы на время поста 15.03.2017

У восточных и западных христиан Великий пост в этом году совпадает. Как же поститься правильно, не рискуя здоровьем?
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