Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Веганы нередко сталкиваются с очень критическим отношением к тому, что они приучают к вегантству и своих детей. Не опасно ли это? DW попыталась разобраться.
В 2020 году профессор гамбургского вуза объявил конкурс на лучший проект, связанный с бездельем. Сейчас известны призеры. За что же они получили стипендию в 1600 евро?
Появляется все больше исследований о том, что прием ряда витаминов и микроэлементов снижает риск осложнений при COVID-19. Чаще всего говорят об эффективности витамина D. Он реально помогает?
Двукратная чемпионка Германии и дважды вице-чемпионка мира по женскому фитнесу, фитнес-модель Оксана Зеленски-Хегель родилась и выросла в Красноярске. Сбылись ли ее мечты?
Рождественские и новогодние праздники, кроме всего прочего, - это время обильных столов. Как сбросить наеденные килограммы? Есть ли простое средство избавления от лишнего веса?
"Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - написал Сенцов правозащитнику Николаю Щуру.
У вас высокое давление? Тогда вам срочно надо что-то предпринять. Лекарства лекарствами, но есть и более "естественные" способы снизить артериальное давление.
Какие продукты питания способствуют старению организма, а какие дарят нам молодость? На Всемирный день здорового пищеварения предлагаем подборку от немецких диетологов.
На сегодняшний день в бундестаге заседают 709 депутатов - это абсолютный рекорд за всю историю немецкого парламента. При этом выросли и расходы на его содержание. Подробности - у DW.
Кусочек колбасы со стола, сухой корм до краев миски, лакомства без меры - и ваши кошка или собака уже страдают от ожирения. Как и половина всех домашних животных в Германии.
Обильные застолья могут нанести вред нашей фигуре. Что делать? Голодать? Только не садитесь на диету! - предостерегают немецкие диетологи.
Во Франкфурте-на-Майне проходит гротескная выставка. Она рассказывает об абсурдных и небезопасных способах похудения, которые практиковали звезды.
Политики в Германии, разумеется, не голодают. Но сколько же именно зарабатывает канцлер Меркель? И кто возглавляет список самых высокооплачиваемых политических лидеров планеты?
Действительно ли стоит регулярно делать оцищение организма и садиться на модную детокс-диету?
После вкусного обеда или даже просто после того, как мы съели шоколадку, мы обычно чувствуем себя намного лучше. Но в сытости ли дело? Психологи объясняют.
У восточных и западных христиан Великий пост в этом году совпадает. Как же поститься правильно, не рискуя здоровьем?
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact