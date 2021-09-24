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Джордж Флойд

Насильственная смерть в результате задержания полицейским афроамериканца Джорджа Флойда дала толчок многотысячным акциям протеста сначала в США, а затем и в других странах.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как белый полицейский Дерек Шовин во время задержания около 9 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Шовин и еще двое полицейских, помогавших ему в задержании, были арестованы. Шовину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Трагедия вызвала волну протестов в США, а затем и других странах. Демонстрации часто перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 20: A photograph of George Floyd (C) is displayed along with other photographs at the Say Their Names memorial exhibit at Martin Luther King Jr. Promenade on July 20, 2021 in San Diego, California. The traveling memorial features photographs of 200 Black Americans who lost their lives due to systemic racism and racial injustice and is sponsored by the San Diego African American Museum of Fine Art (SDAAMFA). Former Minneapolis police officer Derek Chauvin was sentenced to 22 years and six months in prison after being convicted of murder in the death of George Floyd. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор 24.09.2021

Дерек Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен. Среди прочего он назвал действия государства предвзятыми.
Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 5/25/21 One year anniversary of the death of George Floyd. STAR MAX Photo: 6/19/20 Huge numbers of protesters gather in lower Manhattan near City Hall to protest Police Brutality on 'Juneteenth' - a holiday celebrating the liberation of those who had been held as slaves in the United States. Volunteers gave out masks, water and food to those participating. Protests have been ongoing during the Coronavirus Pandemic and were triggered by the wrongful death of George Floyd at the hands of Minneapolis Police Officers. (NYC)

В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы 25.06.2021

Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к лишению свободы 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Адвокат семьи Флойда назвал решение суда историческим шагом.
A undated handout photograph released by the Pulitzer Board on 20 April 2009 shows the two sides of a Pulitzer Prize Gold Medal. The gold medal is awarded to Las Vegas Sun, which won the Public Service category this year. EPA/PULITZER BOARD / HO / FOR USE ONLY IN CONTEXT WITH THE 2009 PULITZER PRIZE WINNERS/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Report+++ |

Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о COVID-19 11.06.2021

Жюри самой престижной в США награды в области журналистики выделило материалы о борьбе с пандемией, притеснениях мусульман в Китае и гибели Джорджа Флойда.
(FILES) In this file screenshot obtained from video feed via Court TV, shows former Minneapolis police officer Derek Chauvin listening to the verdict in his trial in the killing of George Floyd, in Minneapolis, Minnesota, on April 20, 2021. - Derek Chauvin, the white ex-policeman convicted of murdering the African-American man George Floyd, asked May 4, 2021 for a new trial on claims of jury and prosecution misconduct. (Photo by - / Court TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / COURT TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда 03.06.2021

Задержавший Джорджа Флойда полицейский признан виновным в его убийстве. Защита просит для Дерека Шовина условный срок. Приговор вынесут 25 июня.
Minnesota Police officers stand guard outside the Brooklyn Center Police Station after a police officer shot and killed 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop in Brooklyn Center, Minneapolis, Minnesota on April 12, 2021. - A suburb of Minneapolis was under curfew early April 12, 2021 after US police fatally shot a young Black man, sparking protests not far from where a former police officer was on trial for the murder of George Floyd.Hundreds of people gathered outside the police station in Brooklyn Center, northwest of Minneapolis, with police later firing teargas and flash bangs to disperse the crowd, according to an AFP videojournalist. (Photo by Kerem Yucel / AFP) (Photo by KEREM YUCEL/AFP via Getty Images)

Президент США призвал к спокойствию после протестов из-за гибели чернокожего 12.04.2021

Насилию на демонстрациях нет оправдания, заявил Байден. Протесты в Миннесоте вспыхнули после смерти Донти Райта при попытке задержания. Полиция утверждает, что выстрел был случайным.
Demonstrators stand on a police vehicle during a protest after police allegedly shot and killed a man, who local media report is identified by the victim's mother as Daunte Wright, in Brooklyn Center, Minnesota, U.S., April 11, 2021. REUTERS/Nick Pfosi

В США вспыхнули новые протесты после гибели афроамериканца 12.04.2021

20-летний чернокожий скончался после ранения полицейским. Инцидент произошел в штате Миннесота неподалеку от места, где меньше года назад страж порядка почти 10 минут душил коленом Джорджа Флойда.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** +++08.03.2021+++Minneapolis, USA+++ MINNEAPOLIS, MN - MARCH 08: (EDITORS NOTE: Image contains profanity) Bridgett Floyd (C), the sister of George Floyd, walks past a wall covered in graffiti after speaking outside the Hennepin County Government Center on March 8, 2021 in Minneapolis, Minnesota. Jury selection was scheduled to begin today in the trial of former Minneapolis Police officer Derek Chauvin in the death of George Floyd last May, but has been postponed due to a pending addition of a third-degree murder charge in the case. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)

Семья Джорджа Флойда получит компенсацию в размере 27 млн долларов 12.03.2021

Миннеаполис в досудебном порядке согласовал многомиллионную компенсацию для семьи погибшего афроамериканца. Адвокат семьи Флойда назвал это крупнейшим соглашением в истории США в подобных делах.

Как надавить на Путина с помощью Северного потока-2 и ждать ли санкций США? DW Новости (08.03.2021) 08.03.2021

Манфред Вебер, лидер крупнейшей в Европарламенте фракции ЕНП, предложил использовать Северный поток-2, чтобы заставить Кремль изменить курс. По мнению экспертов, это может быть связано с попыткой найти компромисс с США.

Громкий судебный процесс в США: в Миннеаполисе начали рассматривать дело о гибели Джорджа Флойда (08.03.2021) 08.03.2021

На скамье подсудимых - экс-офицер полиции, из-за которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. После его гибели США захлестнула волна протестов. В ряде случае они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

200606 Demonstrators outside Washington Square Park during a protest over the death of George Floyd, on June 6, 2020 in the Manhattan borough of New York, NY, USA. Photo: Joel Marklund / BILDBYRAN / kod JM / 88161 bbeng protest demonstration Black Lives Matter *** 200606 Demonstrators outside Washington Square Park during a protest over the death of George Floyd, on June 6, 2020 in the Manhattan borough of New York, NY, USA Photo Joel Marklund BILDBYRAN kod JM 88161 bbeng protest demonstration Black Lives Matter, PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxAUT Copyright: JOELxMARKLUND 0047324502st

Почему гибель Джорджа Флойда вызвала глобальные протесты 08.03.2021

Экс-полицейский Дерек Шовин предстал перед судом по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Почему именно это убийство вызвало массовые протесты против расизма во всем мире – в материале DW.
15.05.2019, Bayern, Dachau: Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

ФБР изучит гибель чернокожего в Огайо после стрельбы полиции 09.12.2020

Помощник шерифа в Колумбусе искал правонарушителя и застрелил вооруженного чернокожего. Погибший не был разыскиваемым нарушителем, признала полиция. К делу привлечено ФБР.
dpatopbilder - 26.10.2020, USA, Philadelphia: Menschen stehen während laufender Ermittlungen an einer Straße, an der am 26.10.2020 ein 27-jähriger Schwarzer von Polizisten erschossen wurde. Foto: Tom Gralish/The Philadelphia Inquirer/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Филадельфии после гибели афроамериканца громят магазины 28.10.2020

Беспорядки в Филадельфии продолжаются уже вторую ночь подряд. Начальник полиции заявил, что к полицейским, застрелившим афроамериканца, имеются серьезные вопросы.
COLUMBUS, OH - OCTOBER 06: A volunteer poll worker wears a VOTE mask waiting in line to help early voters cast their ballots inside of the Franklin County Board of Elections Office on October 6, 2020 in Columbus, Ohio. Ohio allows early voting 28 days before the election which occurs on November 3rd of this year. (Photo by Ty Wright/Getty Images)

Выборы президента США: главные темы избирательной кампании 27.10.2020

Пандемия COVID-19, аборты, расовая дискриминация - DW собрала пять тем, которые станут самыми важными для американцев при принятии решения, как проголосовать на президентских выборах 3 ноября.
Fired Minneapolis police officer Derek Chauvin is escorted from from the rear of the Family Justice Center by a law enforcement officer after a motion hearing Friday, Sept. 11, 2020 in Minneapolis, Minnesota. (David Joles/Minneapolis Star Tribune/TNS/ABACAPRESS.COM - NO FILM, NO VIDEO, NO TV, NO DOCUMENTARY |

Главный подозреваемый по делу Джорджа Флойда впервые появился в суде 12.09.2020

По данным обвинения, бывший полицейский Дерек Шовин еще с 2014 года применял средства фиксации в ходе задержаний.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 03: Protesters with the Black Lives Matter (BLM) movement hold a demonstration on September 03, 2020 in New York City. Dozens of people gathered in the rain in Times Square to show their anger at the most recent incident involving a white police officer and the death of a Black man in Rochester, New York. Rochester mayor Lovely Warren announced on Thursday that the seven police officers involved in the March arrest of Daniel Prude have been suspended. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

В США уволили семерых полицейских после смерти афроамериканца 04.09.2020

В штате Нью-Йорк семерых полицейских уволили после публикации записи, на которой видно, как они надевают на голову мешок голому афроамериканцу, скованному наручниками.
29.08.2020 THE CANADIAN PRESS 2020-08-29. Police officers are shown at the scene next to the statue of Sir John A. MacDonald after it was torn down following a demonstration in Montreal, Saturday, Aug. 29, 2020, where people protested to defund the police with a goal to end all systemic racism within all sectors of the Canadian government. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes URN:55232483 |

В Монреале снесли статую первого премьера Канады 30.08.2020

Статую Джона Макдональда сбросили с постамента после марша протеста, организованного темнокожими и коренными жителями Канады.

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