Насильственная смерть в результате задержания полицейским афроамериканца Джорджа Флойда дала толчок многотысячным акциям протеста сначала в США, а затем и в других странах.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как белый полицейский Дерек Шовин во время задержания около 9 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Шовин и еще двое полицейских, помогавших ему в задержании, были арестованы. Шовину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Трагедия вызвала волну протестов в США, а затем и других странах. Демонстрации часто перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.