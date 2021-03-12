 Президент США призвал к спокойствию в свете протестов после гибели чернокожего | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2021

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Мир

Президент США призвал к спокойствию в свете протестов после гибели чернокожего

Насилию на демонстрациях нет оправдания, заявил Байден. Протесты в Миннесоте вспыхнули после смерти Донти Райта при попытке задержания. Полиция утверждает, что выстрел был случайным.

Полицейские в Бруклин-Сентере

Полицейские в Бруклин-Сентере

Президент США Джозеф Байден призвал к спокойствию в свете новых протестов в штате Миннесота после гибели 20-летнего чернокожего мужчины. Мирные акции оправданны, однако насилию никакого оправдания нет, заявил глава государства в понедельник, 12 апреля. Необходимо прояснить, была ли смерть молодого человека в городе Бруклин-Сентер вызвана несчастным случаем или злым умыслом, подчеркнул глава Белого дома.

Инцидент в Бруклин-Сентере произошел 11 апреля. Полицейские остановили автомобиль для проверки. После уточнения личности водителя выяснилось, что выписан ордер на его арест. Стражи порядка попытались задержать мужчину. По словам полиции, служащая по ошибке выхватила огнестрельное оружие вместо электрошокера. Донти Райт был ранен выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов. Райт скончался на месте происшествия. Его гибель вызвала протесты с участием сотен человек.

Власти крупнейшего города штата - Миннеаполиса - и столицы Миннесоты Сент-Пола ввели комендантский час с 19.00 до 06.00, а также объявили об усиленном патрулировании улиц полицейскими и служащими Национальной гвардии.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

В 2020 году в Соединенных Штатах и многих других странах неоднократно проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.

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  • Демонстрация в Окленде

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    "Прекратить полицейское насилие"

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  • Акция протеста в Миннеаполисе

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    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

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    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

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    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

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    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


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