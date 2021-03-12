Президент США призвал к спокойствию в свете протестов после гибели чернокожего

Президент США Джозеф Байден призвал к спокойствию в свете новых протестов в штате Миннесота после гибели 20-летнего чернокожего мужчины. Мирные акции оправданны, однако насилию никакого оправдания нет, заявил глава государства в понедельник, 12 апреля. Необходимо прояснить, была ли смерть молодого человека в городе Бруклин-Сентер вызвана несчастным случаем или злым умыслом, подчеркнул глава Белого дома.

Инцидент в Бруклин-Сентере произошел 11 апреля. Полицейские остановили автомобиль для проверки. После уточнения личности водителя выяснилось, что выписан ордер на его арест. Стражи порядка попытались задержать мужчину. По словам полиции, служащая по ошибке выхватила огнестрельное оружие вместо электрошокера. Донти Райт был ранен выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов. Райт скончался на месте происшествия. Его гибель вызвала протесты с участием сотен человек.

Власти крупнейшего города штата - Миннеаполиса - и столицы Миннесоты Сент-Пола ввели комендантский час с 19.00 до 06.00, а также объявили об усиленном патрулировании улиц полицейскими и служащими Национальной гвардии.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

В 2020 году в Соединенных Штатах и многих других странах неоднократно проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.

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