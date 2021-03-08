Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда

Прокуратура американского штата Миннесота попросила приговорить к 30 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда. Обвинитель расценил действия экс-полицейского как "возмутительное злоупотребление" полномочиями, следует из документов, поданных в суд в среду, 2 июня.

В то же время защита Шовина попросила учесть время, проведенное под стражей, и назначить бывшему стражу порядка условный срок. Его адвокат Эрик Нельсон особо выделил возраст Шовина и отсутствие судимостей. 45-летний бывший служащий полиции является элементом "неисправной" системы правоохранительных органов, подчеркнула защита. В пенитенциарном учреждении Шовин может стать объектом нападений, указал адвокат.

Присяжные в конце апреля посчитали экс-полицейского виновным, выслушав показания десятков свидетелей, в том числе очевидцев, стражей порядка и медиков. Вынесение приговора ожидается 25 июня. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

Джордж Флойд погиб при задержании в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. По данным следствия, служащий полиции Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.

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