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Дефолт

Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

В Конгрессе США одобрили временное повышение лимита госдолга 13.10.2021

Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден подписал закон о предотвращении шатдауна в США 01.10.2021

Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства был принят Конгрессом за несколько часов до крайнего срока. Им обеспечивается финансирование госучреждений до 3 декабря.
11.12.2020 *** WASHINGTON, DC - DECEMBER 11: The U.S. Capitol stands on December 11, 2020 in Washington, DC. Lawmakers are facing a midnight deadline to pass a continuing resolution to avert a partial shutdown and fund the government for another week. (Photo by Stefani Reynolds/Getty Images)

В США республиканцы заблокировали повышение лимита госдолга 28.09.2021

В Соединенных Штатах усиливается угроза частичного шатдауна. Глава Минфина США предупреждает об опасности дефолта.
Auf den Bildern sind ein Gerichtsgebäude in Minsk und ein Prozess vor Gericht. Foto: Pawlyuk Bykowski

Как в Беларуси заставляют молчать адвокатов 20.04.2021

"Ежемесячно мы будем терять еще по три-пять адвокатов". О том, зачем белорусские власти оказывают давление на независимых адвокатов, рассуждает в своем комментарии специально для DW юрист Сергей Зикрацкий.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Распродажа на рынке ОФЗ: иностранцы боятся инвестировать в госдолг России? 27.03.2021

Падение спроса на гособлигации РФ эксперты в Москве объясняют угрозой новых санкций США, а во Франкфурте указывают на Турцию и макроэкономику. И не вспоминают про дефолт 1998 года.
SÃO PAULO, SP - 30.08.2018: PESO ARGENTINO DESPENCA - Argentine peso plunged 15.6%, reaching 39 pesos per dollar, reaching a new historic minimum and with a loss of half of its value in the year. To contain the fall of the currency, the Argentine Central Bank raised the interest rate from 45% to 60%. Argentina is undergoing a major financial crisis and has agreed with the International Monetary Fund (IMF) a $ 50 billion loan, for which the government is committed to reducing its deficit to 1.3% of gross domestic product in 2019. x1596364x PUBLICATIONxNOTxINxBRA MarceloxMachadoxdexMelo

Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга 04.08.2020

Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
September 3, 2019, Buenos Aires, Federal Capital, Argentina: On Sunday, the Central Bank of the Argentine Republic launched a series of restrictions aimed at ensuring the supply of dollars to companies and savers, among which it was stressed that exporters must liquidate the currencies resulting from their sales in the country and that all Companies, not just banks, will have to request authorization from the monetary entity to turn money abroad..It was also indicated that private customers may withdraw or deposit the amount of money they want and buy up to US $ 10,000 per month. That same amount will be the one that a person can transfer abroad in the same period. The entity also indicated that there will be no impediment to foreign trade or travel restrictions..This Tuesday September 9 the dollar opened down, but then regained ground an PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa179 20190903_zap_a179_012 Copyright: xRobertoxAlmeidaxAveledox

Аргентина столкнулась с дефолтом в девятый раз в своей истории 23.05.2020

Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов США. Министерство экономики продлило предложение кредиторам о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долларов.
Bildnummer: 59648713 Datum: 15.03.2013 Copyright: imago/wolterfoto USA, NEW YORK CITY, 15.03.2013 Hauptsitz von Fitch Ratings in New York / USA JW82061351 Wirtschaft Gebäude xas x0x 2013 hoch Aufmacher Wirtschaft Finanzen Finanzwirtschaft Ratingagentur Rating-Agentur Rating Agentur Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating FitchRating Bewertung Zentrale Sitz Hauptsitz Unternehmen New York City New York Manhattan USA Gebäude Außenansicht 59648713 Date 15 03 2013 Copyright Imago wolterfoto USA New York City 15 03 2013 Headquarters from Fitch Ratings in New York USA Economy Building x0x 2013 vertical Highlight Economy Finance Financial sector Rating Agency Rating Agency Rating Agency Rating Ratings Fitch Fitch Ratings Fitch Rating Assessment Headquarters Seat Headquarters Companies New York City New York Manhattan USA Building exterior view

Fitch изменило на негативный прогноз по долгосрочному рейтингу 15 банков РФ 08.04.2020

По словам аналитиков агентства Fitch, изменение рейтинга сделано на фоне "вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и вызванного им экономического спада".

19.12.2016 Clients walk out the office of the PrivatBank in the center of Kiev on December 19, 2016. Ukrainian President Petro Poroshenko urged people on December 19 not to panic after his government nationalised the country's largest private bank to avoid a rapid financial meltdown. The former Soviet republic's cabinet on Sunday took over PrivatBank - a lender that held one-third of Ukrainians' bank deposits and even had branches in the Baltic states. / AFP / Sergei SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

"Антиколомойский закон": украинский компромисс с МВФ по "Приватбанку" 27.03.2020

Бывшие владельцы "Приватбанка" пытаются вернуть национализированный в 2016 году банк через суд. Это препятствует получению нового кредита МВФ для Украины. Решить проблему должен новый закон.

Veranstaltungsgebäude DW, Evlalia Samedowa, Gaydar Forum in Moskau, Januar 2020

Медведева не было, Чубайс признал ошибки 90-х: как открыли форум Гайдара 15.01.2020

Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.
20.07.2015 *** Bildunterschrift:ATHENS, GREECE - JULY 20: People queue to get money from ATMs as Greek banks reopened on Monday morning after three weeks of closure on July 20, 2015 in Athens, Greece. Many restrictions on transactions will remain and a lot of goods and services will become more expensive as a result of a rise in value added tax (VAT) approved by Parliament last Thursday, which is among the first batch of austerity measures demanded by Greece's creditors. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)

Власти Греции отменяют все ограничения на движение капитала 26.08.2019

Власти ввели меры финансового контроля в 2015 году, когда жители Греции сняли 50 млрд евро со счетов, боясь дефолта. Лимит в 420 евро в неделю на снятие денег в банкоматах действовал до октября 2018 года.
Governor Dneproperovsk region Igor Kolomoysky during meeting of regional governors in Kiev, Ukraine, April 30, 2014. Igor Kolomoysky is one of the reachest Ukrainians, his fortune is more than 3 billion U.S. dollars. Kolomoysky has dual citizenship - Ukraine and Israel. However, he usually resides in Switzerland. Kolomoysky was appointed governor of the Dnepropetrovsk region in early March 2014. In this position he achieved complete peace in the region. Kolomoysky announced a monetary reward for each weapon and each armed pro-Russian terrorist. After payment office of the governor passes them to state power structures. The end of April a monetary compensation for the head of Kolomoysky was announced, the amount of sum is constantly increasing. Photo by Mykhaylo Markiv / DYVYS Keine Weitergabe an Drittverwerter.

О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины 27.05.2019

Украинский олигарх Коломойский порекомендовал президенту Зеленскому не платить по долгам МВФ и брать пример с Аргентины и Греции. DW выяснила, почему этот совет - не самый удачный.
Karikatur - Igor Kolomoyskyj legt seine Hand auf Wolodymyr Selenkyjs Schulter und sagt: Hab' keine Angst! Wir erklären bankrott!

Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский? 27.05.2019

Олигарх Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому объявить дефолт Украины. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительной идее, которая не прибавит уважения ни стране, ни президенту.
Governor Dneproperovsk region Igor Kolomoysky during meeting of regional governors in Kiev, Ukraine, April 30, 2014. Igor Kolomoysky is one of the reachest Ukrainians, his fortune is more than 3 billion U.S. dollars. Kolomoysky has dual citizenship - Ukraine and Israel. However, he usually resides in Switzerland. Kolomoysky was appointed governor of the Dnepropetrovsk region in early March 2014. In this position he achieved complete peace in the region. Kolomoysky announced a monetary reward for each weapon and each armed pro-Russian terrorist. After payment office of the governor passes them to state power structures. The end of April a monetary compensation for the head of Kolomoysky was announced, the amount of sum is constantly increasing. Photo by Mykhaylo Markiv / DYVYS Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт 26.05.2019

Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, предложил новым властям последовать примеру Греции и Аргентины.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 1, 2017: Oleg Deripaska, Rusal President and Management Board Member, looks on during Bloomberg TV Debates titled Reconciling Growth and Security Strategies for the Global Economy as part of the 2017 St Petersburg International Economic Forum [SPIEF 2017] at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

"Группа ГАЗ" Олега Дерипаски просит у правительства России 30 млрд рублей 18.04.2019

В компании жалуются на недостаточную господдержку в условиях западных санкций. "Группа ГАЗ" под угрозой дефолта просит у правительства России почти 30 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
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