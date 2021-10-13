Медведева не было, Чубайс признал ошибки 90-х: как открыли форум Гайдара

Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.