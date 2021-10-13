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Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства был принят Конгрессом за несколько часов до крайнего срока. Им обеспечивается финансирование госучреждений до 3 декабря.
В Соединенных Штатах усиливается угроза частичного шатдауна. Глава Минфина США предупреждает об опасности дефолта.
"Ежемесячно мы будем терять еще по три-пять адвокатов". О том, зачем белорусские власти оказывают давление на независимых адвокатов, рассуждает в своем комментарии специально для DW юрист Сергей Зикрацкий.
Падение спроса на гособлигации РФ эксперты в Москве объясняют угрозой новых санкций США, а во Франкфурте указывают на Турцию и макроэкономику. И не вспоминают про дефолт 1998 года.
Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов США. Министерство экономики продлило предложение кредиторам о реструктуризации внешнего долга страны на 66 млрд долларов.
По словам аналитиков агентства Fitch, изменение рейтинга сделано на фоне "вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и вызванного им экономического спада".
Бывшие владельцы "Приватбанка" пытаются вернуть национализированный в 2016 году банк через суд. Это препятствует получению нового кредита МВФ для Украины. Решить проблему должен новый закон.
Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.
Власти ввели меры финансового контроля в 2015 году, когда жители Греции сняли 50 млрд евро со счетов, боясь дефолта. Лимит в 420 евро в неделю на снятие денег в банкоматах действовал до октября 2018 года.
Украинский олигарх Коломойский порекомендовал президенту Зеленскому не платить по долгам МВФ и брать пример с Аргентины и Греции. DW выяснила, почему этот совет - не самый удачный.
Олигарх Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому объявить дефолт Украины. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительной идее, которая не прибавит уважения ни стране, ни президенту.
Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, предложил новым властям последовать примеру Греции и Аргентины.
В компании жалуются на недостаточную господдержку в условиях западных санкций. "Группа ГАЗ" под угрозой дефолта просит у правительства России почти 30 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
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