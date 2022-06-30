Россия допустила дефолт? Все не так однозначно

Россия допустила дефолт по внешнему долгу, объявило рейтинговое агентство Moody's 28 июня. Обоснование: льготный период купонных выплат к этому моменту истек, а держатели гособлигаций РФ не получили 100 миллионов долларов (94,9 миллиона евро) в виде процентных платежей.

"Пропущенный купонный платеж представляет собой дефолт", - говорится в заявлении агентства. Там же указывается, что дальнейшие дефолты по будущим купонным платежам "вполне вероятны". Общий объем внешнего долга России составляет около 40 миллиардов долларов. Но можно ли в сложившейся ситуации говорить о полноценном дефолте, с юридической точки зрения не ясно.

Что такое дефолт

Принцип работы с государственным долгом заключается в том, что инвесторы на глобальном уровне покупают так называемые гособлигации - по сути, юридические документы. А правительства получают возможность использовать вырученные от продажи облигаций средства на свои цели и обязуются периодически выплачивать инвесторам проценты. После погашения облигаций правительства возвращают кредиторам первоначальной сумму, вырученную при продаже облигаций - основную сумму инвестиций. И долг таким образом аннулируется.

Что считается дефолтом, оговаривается в юридическом документе и пишется в нем мелким шрифтом. Условия выпуска гособлигаций каждый раз подробно прописываются в отдельном документе, в случае с одними из российских, о которых идет речь, это 143 страницы текста. В этом документе, с которым ознакомилась DW, перечислены семь ситуаций, означающих дефолт. Самая серьезная из них: невыплата процентов.

Произошел ли в России дефолт?

Хотя агентство Moody's и объявило о дефолте России, юридические документы по ее облигациям модно трактовать по-разному. На условиях анонимности один из лондонских юристов, специализирующийся на рынках капитала, пояснил DW, что Россия, как минимум, "не выполнила свои обязательства по контракту".

Рассуждая о том, что в данных юридических документах трактуется как "неуплата", он задался вопросом: "Может ли кто-то "не заплатить", если он фактически сделал все от него зависящее для осуществления платежа ... и обеспечения того, чтобы соответствующие средства ушли с соответствующего счета?". В конечном счете, решение о том, допустила ли страна дефолт, будут принимать суды. Как же быть, если деньги были выплачены заемщиком , но не получены кредитором?

Заплатила ли Москва кредиторам?

Внутренние механизмы системы международных финансов очень сложны. По крайней мере один инвестор знал об отправленном, но не полученном платеже по российским гособлигациям, сообщила на этой неделе американская деловая газета The Wall Street Journal. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе заявил журналистам в Москве, что Россия сделала все, "чтобы подвести коня к воде". "Но не от нас зависит, захочет ли он пить", - добавил он.

Из-за режима санкций, введенных США, международные каналы отправки платежей теперь для России закрыты. В подобной транзакции участвуют несколько звеньев, например, агенты платежа, которые направляют средства в клиринговые учреждения, занимающиеся процентными выплатами для должников и кредиторов. Процентный платеж по облигациям России должен был пройти клиринг через Euroclear или Clearstream - две частные компании, которые предлагают такие услуги, но которым в настоящее время из-за санкций запрещено проводить клиринг российских платежей.

Вместо этого министерство финансов России заявило, что перевело процентные платежи на счет Euroclear в российской расчетной системе - Национальном расчетном депозитарии (НРД). В обычных условиях Euroclear сначала перевел бы деньги из РФ в свою собственную систему, затем - в банки-депозитарии, имеющие счета в Euroclear, и, наконец, держателям облигаций. Но Euroclear сейчас не имеет права проводить дальнейшие операции.

"Таким образом, с технической точки зрения, деньги больше не находятся на счете Российской Федерации, они находятся на счете, который не принадлежит ей, и Российская Федерация не может забрать деньги обратно", - рассуждает лондонский эксперт по рынкам капитала. "Получается, что деньги застряли где-то по дороге", - резюмирует он.

Россия приняла меры предосторожности на случай ареста активов

Случаи, когда страны объявляли дефолт, происходят время от времени. Аргентина за последние 200 лет делала это целых девять раз. Во время периода дефолта в декабре 2013 года эта латиноамериканская страна опасалась за судьбу своих активов. Ведь держатели облигаций в таком случае могут арестовать активы должника. Именно поэтому для посещения тогдашним президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер Азии и Ближнего Востока власти Аргентины зафрахтовали британский самолет - чтобы не ставить под угрозу конфискации правительственный авиалайнер.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркивает готовность Москвы выплачивать долги

"Подозреваю, что, учитывая произошедшее с Аргентиной, американцы были бы не прочь, чтобы кредиторы начали гоняться за российскими активами по всему миру", - предположил в интервью The Wall Street Journal Пол Макнамара, управляющий фондами развивающихся рынков в компании GAM. Но нынешний дефолт России отличается от аргентинского. Дело не только в том, что здесь есть четко выраженное желание должника обслуживать долг. Кроме того, в случае двух гособлигаций РФ, платежи по которым не прошли в минувшее воскресенье, нет пункта, который обычно присутствует в таких документах: о лишении суверенного иммунитета.

Обычно правительства, выпуская гособлигации, предоставляют кредиторам возможность подавать на них в суд. Среди условий, регулирующих оборот российских облигациий, которые были выпущены в 2016 и 2021 годах, такого пункта нет. Исследование, опубликованное на сайте проекта юрфака Гарварда Bankruptcy Roundtable, показало, что есть законные способы обойти это препятствие. В этой работе делается вывод, что инвесторы, купившие российские облигации, должны организоваться и обратиться в суд.

Что стоит для России на кону в вопросе о дефолте?

В настоящее время казна России переполнена евро и долларами от экспорта сильно подорожавших сырьевых товаров, так что изыскание средств для финансирования внутренних нужд не является проблемой. Но в будущем Москва, вероятно, снова может захотеть выйти на мировой рынок заимствований, например, у Китая. Объявление дефолта - это проблема, потому что инвесторы не хотят давать деньги неплательщикам. Сейчас многие международные кредиторы боятся кредитовать Россию, поскольку опасаются проблем, связанных с западными санкциями в отношении Москвы.

Но даже если РФ удастся найти партнеров на Востоке, за это придется заплатить, предупреждает в интервью DW Тимоти Эш, старший аналитик по суверенным рынкам развивающихся стран в компании BlueBay Asset Management. "Думаю, что китайские компании будут смотреть на Россию совсем по-другому, если она окажется в состоянии дефолта. (...) Если они захотят по-прежнему кредитовать Россию, то будут требовать за это высокую премию", - уверен Эш.

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