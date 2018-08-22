Детские фото в Instagram: что грозит родителям

Обожаемый отпрыск делает свои первые шаги. Полуторагодовалая дочка осваивает горшок. Любимый сынок-трехлетка бегает нагишом по пляжу. А вот малыш в забавном костюме медвежонка на новогоднем празднике, а вот - собирает цветочки на полянке. Как не запечатлеть дорогой сердцу момент и не поделиться своим счастьем с другими! Активность иных родителей, чуть ли не каждый день выставляющих фото своих детей на всеобщее обозрение в социальных сетях, зашкаливает. И мало кто из них думает о том, что от взгляда на опубликованные сегодня в Facebook или Instagram снимки, которые кажутся разместившим их в своем профиле мамам и папам умилительными, изображенному на них ребенку в будущем может быть стыдно и дискомфортно. Не говоря о других, куда более серьезных последствиях такой публичности.

Когда дочь подает в суд на родителей

Свыше 500 фотоснимков, на которых она запечатлена в раннем детстве, обнаружила в аккаунте своих родителей в Facebook австрийская школьница, после того как сама зарегистрировалась в этой социальной сети. На одном она запечатлена сидящей на горшке, на другом - лежащей без одежды в кроватке. На страничке родителей, у которых в Facebook свыше 700 друзей, столь интимного характера фотографий была масса. Возмущенная девочка потребовала их удалить, но отец и мать воспротивились. В результате дочь решилась на крайний шаг: два года назад, когда ей исполнилось 18 лет, она подала на них в суд. И служители Фемиды вынесли решение в пользу истицы.

Как отмечает в интервью DW берлинский адвокат Роберт Гольц (Robert Golz), специалист в области защиты авторских прав и правовых норм, касающихся средств массовой информации, такой же вердикт был бы вынесен и в Германии. "В соответствии с немецким законодательством, в ФРГ свободно использовать фотографии людей, в том числе, выкладывать их в Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat или других социальных сетях, а также пересылать через Whatsapp, можно только с ведома и согласия тех, кто на них изображен. Исключением являются снимки, на которых запечатлен человек, получивший вознаграждение за участие в съемке в качестве модели", - подчеркивает юрист.

Пост только по согласию

В Германии право на неприкосновенность частной жизни, наравне со взрослыми, имеет и каждый несовершеннолетний - даже если речь идет о его взаимоотношениях с родителями.

И родителям, пожелавшим выставить фото своего отпрыска на всеобщее обозрение, лучше с ним сначала договориться. Если же ребенок еще маленький и не способен принимать подобные решения, родители принимают их самостоятельно. Однако в Германии в подобных случаях действует условие: решение обнародовать фото ребенка принимается не одним, а обоими родителями, имеющими родительские права на него.

В ФРГ согласие сына или дочери на публикацию их фотографий в социальных сетях родители в обязательном порядке должны получать по достижении ребенком 14-летнего возраста. А после того как отпрыску исполнится 18 лет, он принимает решение о публикации самостоятельно. В ситуации, когда родители этих предписаний не соблюдают, ребенок вправе подать на отца и мать жалобу за нарушение его прав в ведомство по делам детей и молодежи.

А если, как в случае с австрийской школьницей, конфликт не разрешается и лишь эскалирует, дело может дойти до суда по семейным спорам. И несговорчивым мамам и папам тут есть что терять. Соответственно новому закону Евросоюза о защите персональных данных, вступившему в силу в мае 2018 года, размер денежного штрафа за размещение в интернете чужих изображений без ведома и согласия модели может дойти до 50 тысяч евро.

Групповые снимки и "безликие" дети

Некоторые мамы и папы не имеют ничего против публикации фото своих малышей вместе с другими детьми. А вот другие родители такое категорически не приветствуют. Так что перед размещением групповых снимков в интернете следует обязательно спросить разрешения у родителей других фигурирующих в кадре детей, советует Роберт Гольц.

Есть родители, которые, размещая фото своих детей в социальных сетях, закрывают их лица смайликами, сердечками, ретушью или просто затирают. По словам Роберта Гольца, такие меры предосторожности мам и пап от ответственности не спасают. Ведь даже если лицо изображенного на фото ребенка и скрыто, он может быть узнан по другим признакам - броской прическе, характерному стилю одежды.

"Впрочем, на практике случаи, когда дети ввиду публикации родителями их фотографий в социальных сетях подают на мать и отца в суд, - на самом деле большая редкость. Обычно такие проблемы урегулируются в кругу семьи", - говорит Роберт Гольц и уточняет: как бы то ни было, уголовное наказание за нарушение права на неприкосновенность частной жизни в результате несогласованного обнародования фотоизображений детей в Германии устанавливается главным образом на основании §33 закона об авторском праве. А степень наказания зависит от особенностей фотографии, от того, насколько ее публикация может быть неприятна ребенку и в какой степени в результате обнародования снимка попираются его права. При этом юрист практически не сомневается: если родители выложили в интернете совершенно безобидное фото, то до прокуратуры и суда дело не дойдет.

Однако публикация даже самых нейтральных снимков таит потенциальные риски, предостерегает эксперт. "Ведь после того как вы выложили их в Instagram или других социальных сетях, вы фактически утрачиваете над ними контроль. Где гарантия, что эти фото не будут скачаны третьими лицами и не использованы по их усмотрению? А чем откровеннее снимки, тем еще больше риска, что они привлекут внимание нежелательных юзеров. Поэтому родителям следует хорошо подумать, прежде чем размещать в интернете фото своих чад", - рекомендует берлинский адвокат Роберт Гольц.

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