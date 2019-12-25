 Десятки человек отравились на рождественской службе на севере Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 25.12.2019

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Европа

Десятки человек отравились на рождественской службе на севере Франции

Прихожане церкви в Карлепоне отравились угарным газом. В соборе Парижской Богоматери впервые с 1803 года не состоялась рождественская служба. Мессу перенесли в цирковой шатер.

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Не менее 21 человека обратились в больницу, после того как почувствовали себя плохо во время службы, приуроченной к празднованию католического Рождества, в городе Карлепоне (регион О-де-Франс) на севере Франции. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, агентство AFP со ссылкой на местную пожарную службу.

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, одного из них доставили в больницу Лилля, другого - в медицинское учреждение Гаша. Еще 19 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Компьене. Из здания храма эвакуировали около 150 человек.

По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ - токсичное соединение монооксида углерода без вкуса и запаха. В высокой концентрации оно вызывает паралич и потерю сознания. СО используется на производстве для синтеза ряда органических веществ и может выделяться при газификации помещений. Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.

 Служба для прихожан собора Парижской Богоматери - в шатре

Контекст

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Между тем, как передал французский новостной канал Franceinfo, необычная служба ожидала прихожан собора Парижской Богоматери, пострадавшего 15 апреля от масштабного пожара. Впервые с 1803 года в нем не проводили рождественское богослужение. Мессу перенесли в цирковой шатер Арлетт Грюс возле Булонского леса на западе Парижа. Там архиепископ французской столицы Мишель Опети устроил проповедь для 2500 прихожан. Верующие могли также посетить службы в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа к востоку от Лувра или в Сен-Сюльпис неподалеку от Люксембургского сада.

Собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал в апреле в результате пожара. Крыша обвалилась на две трети, были разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен и терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ряд экспертов, однако, усомнился в реалистичности этих временных рамок.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года.

Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара в храме.

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    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

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    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

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    Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:25

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма

Контекст

Пожар в соборе Парижской богоматери

Сильнейший пожар в самом известном соборе Парижа - Нотр-Дам - нанес серьезные повреждения: обрушились шпиль и крыша здания, огонь повредил одну из прямоугольных башен. Причина возгорания неизвестна. (16.04.2019)  

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Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма  

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