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Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.
Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.
В Дессау находятся не только здания, в которых располагалась эта легендарная школа, но и вторая по значимости коллекция Баухауса в мире.
100 лет назад в небо над Дессау поднялся первый цельнометаллический гражданский самолет в мире.
Сегодня, 17 апреля, после реконструкции открывается дом-мастерская Василия Кандинского в Дессау.
Работы длились три года, затраты составили примерно 1,5 миллиона евро.
В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.
В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова.
Дворец Мозигкау расположен в немецкой земле Саксония-Анхальт и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими резиденциями Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия в земле Саксония-Анхальт. В прошедшие выходные здесь праздником весны открыли новый туристический сезон.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
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