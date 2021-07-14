Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дессау

Das restaurierte Borkenhäuschen mit seiner urwüchsigen Borkenbekleidung mitten im Wörlitzer Park. Das auf das Jahr 1785 datierte Häuschen ist seit 2019 restauriert worden und soll einst dem Fürsten von Franz von Anhalt Dessau (1740-1817) als Badehaus gedient haben. Alle Arbeiten sind nun abgeschlossen und das Fachwerkgebäude kann nun wieder von den Parkbesuchern wieder in Augenschein genommen und durchschritten werden.

В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото) 14.07.2021

Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
Impfstoffabfüllung bei IDT Biologika in Dessau

Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау 25.03.2021

ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.
11.02.2021 Das Gotische Haus steht im winterlichen Gartenreich Dessau-Wörlitz. Einst als Sommerdomizil erbaut, sind die Schlösser im historischen Dessau-Wörlitzer Gartenreich traditionell im Winter geschlossen. Die Parks sind geöffnet, das Betreten der Eisflächen auf den Gewässern aber verboten, ebenso Schlittschuhlaufen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört seit dem Jahr 2000 zum Unesco-Welterbe. (Luftaufnahme mit Drohne)

Парковое королевство стало снежным царством (фото) 14.02.2021

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
03.10.2020, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau: Das lebensgroße Denkmal des früheren sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow steht am Marktplatz in Dessau-Rosslau. Das Bronzedenkmal von dem Hallenser Künstler Göbel wurde am gleichen Tag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Tag der Deutschen Einheit und in Erinnerung an die politische Leistung des Wegbereiters der Deutschen Einheit enthüllt. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Второй памятник Горбачеву в Германии (фото) 05.10.2020

Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.
Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz - Schloss und Park Oranienbaum. UNESCO-Welterbe. Barock. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи) 24.08.2020

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
ARCHIV - 16.08.2019, Sachsen-Anhalt, Wörlitz: Europas einziger künstlicher Vulkan im Wörlitzer Park. Die pyrotechnischen Ausbrüche des historischen künstlichen Vulkans im Wörlitzer Park werden in Zukunft durch eine Lichtshow ersetzt. (zu dpa «Künstlicher Vulkan im Wörlitzer Park: Künftig Licht- statt Pyroshow ») Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии навечно потушили искусственный вулкан (фото) 07.03.2020

Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.
08.09.2019, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau: Studierende der Palucca Schule Dresden tanzen zur Eröffnung des Bauhaus Museums Dessau mit Bühnenmasken, die auf Oskar Schlemmer und das Bauhaus zurückgehen. Mit einem Festakt wird das Museum nach zweijähriger Bauzeit im Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung. Gezeigt werden rund 1000 Exponate, die das Besondere und den weltweiten Einfluss der legendären Schule für Architektur, Kunst und Design darstellen. Der Neubau für 28,5 Millionen Euro wurde nach einem Entwurf spanischer Architekten errichtet. Die Dessauer Bauhaussammlung gilt weltweit als zweitgrößte. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Храм дизайна и архитектуры: в Дессау открыт новый Музей Баухауса (фото) 09.09.2019

В Дессау находятся не только здания, в которых располагалась эта легендарная школа, но и вторая по значимости коллекция Баухауса в мире.
ARCHIV - 12.04.2018, Bremen: Der Nachbau der historischen Junkers F13 rollt, nach seiner Landung über das Rollfeld des Flughafen. (zu dpa «100 Jahre Erststart - Junkers F 13 kommt nach Dessau») Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Хуго Юнкерс - инженер, Икар и Прометей 25.06.2019

100 лет назад в небо над Дессау поднялся первый цельнометаллический гражданский самолет в мире.
Türklinke und Heizkörper im Meisterhaus Kandinsky-Klee, Bauhaus, Dessau, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дом Василия Кандинского в Дессау ждет посетителей 17.04.2019

Сегодня, 17 апреля, после реконструкции открывается дом-мастерская Василия Кандинского в Дессау. Работы длились три года, затраты составили примерно 1,5 миллиона евро.

04.04.2019, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau: Osterglocken blühen vor dem Johannbau des früheren Stadtschlosses in Dessau. Rings um die Bauhausstadt erwacht der Frühling. +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дессау - это не только Баухаус (фото) 07.04.2019

В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.
01.06.2015 ***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Die Mariensäule auf dem Marienplatz in München (Bayern) und der Rathausturm zeichnen sich am 01.06.2015 vor dem blauen Himmel ab. Foto: Sven Hoppe/dpa

Что советует посмотреть в Германии The New York Times 15.01.2019

В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова.
28.05.2018 Sachsen-Anhalt, Mosigkau. Das Labyrinth im Garten von Schloss Mosigkau. (Luftaufnahme mit einer Drohne) Der Irrgarten und das Schloss sind Bestandteile des als Unesco-Welterbe gelisteten «Dessau-Wörlitzer Gartenreich». Das 1752-1757 erbaute Schloss diente Prinzessin Anna Wilhelmine von Anhalt-Dessau als Sommersitz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зеленый лабиринт в парке Мозигкау 04.06.2018

Дворец Мозигкау расположен в немецкой земле Саксония-Анхальт и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими резиденциями Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Bauhaus Dessau. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Всемирное наследие: Памятники Баухауса в Дессау 21.04.2017

"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.
Teilnehmerinnen eines Festumzuges tragen am 25.03.2017 beim Frühlingsfest im Gartenreich Dessau-Wörlitz (Sachsen-Anhalt) Blumenschmuck auf ihren Köpfen. Mit einem zweitägigen Fest unter dem Motto «Frühlingserwachen» wird im Wörlitzer Park die diesjährige Saison für Besucher eingeläutet. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В знаменитом немецком парке встречают весну 27.03.2017

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия в земле Саксония-Анхальт. В прошедшие выходные здесь праздником весны открыли новый туристический сезон.

Wörlitzer Park (Wörlitzer Garten, Wörlitzer Anlagen), UNESCO-Welterbe. Deutschland entdecken, Reportage. Felseninsel Stein und Villa Hamilton, Vesuv von Wörlitz, Vulkan, künstlich. Klassizismus. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия 20.05.2016

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
Показать еще