 Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2019

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Россия

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

После принятия резолюции, позволяющей России вернуться в ПАСЕ, необходимое большинство членов ассамблеи обжаловали ее полномочия. Запрос будет рассмотрен 26 июня.

Сессионный зал ПАСЕ в Страсбурге

Сессионный зал ПАСЕ в Страсбурге

Депутаты Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации, возвращение которой в ассамблею допускает принятая недавно резолюция. На открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге во вторник, 25 июня, необходимое большинство парламентариев (30 человек из пяти стран) выступили за процедуру обжалования полномочий делегации из РФ. Процедуру, как передает из Страсбурга корреспондент DW, инициировала депутат-консерватор из Грузии Нино Гогадзе. В качестве обоснования она сослалась на "оккупацию Россией территорий Украины и Грузии, этнические чистки в Крыму, отсутствие сотрудничества Москвы с мониторинговыми органами ПАСЕ". Полномочия россиян оспорил и руководитель украинской делегации Владимир Арьев, но уже на процедурных основаниях, в частности на присутствие в списке делегации РФ депутатов из аннексированного Крыма.

Контекст

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Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, который существенно ослабляет санкционную процедуру и дает возможность российской делегации вернуться в ассамблею в июне. (03.06.2019)

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в свою очередь объявила, что доклады о возможных нарушениях со стороны делегации России будут подготовлены в мониторинговом и регламентном комитетах. Голосование по резолюции о подтверждении полномочий российской делегации состоится 26 июня. До этого времени делегаты из РФ, по словам Паскье, вправе участвовать в работе ассамблеи наравне с остальными делегациями, за исключением голосований, касающихся их полномочий.

Европейские санкции - не помеха?

Кроме того Лилиан Мори Паскье сообщила, что вносит на рассмотрение депутатов кандидатуру россиянина Леонида Слуцкого на должность заместителя председателя ПАСЕ. На это британский депутат Джордж Фолкс заметив, что Слуцкий находится под европейскими санкциями и, помимо этого, не может быть избран до тех пор, пока полномочия делегации РФ не будут подтверждены. "Мы можем голосовать за кандидатуру Слуцкого, ведь, согласно правилам ПАСЕ, члены российской делегации, как всех остальных, могут быть избранными на должности в ассамблее, пока ожидают решения комитета об их полномочиях", - категорически возразила Паскье.

После этого делегация Украины покинула сессионный зал, объявив, что не будет участвовать в дебатах до конца дня.

ПАСЕ разрешила России вернуться

В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после продолжительных дебатов и рассмотрения более 200 поправок проголосовали за резолюцию, дающей России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею.

Документ, в частности, закрепляет за всеми странами-членами Совета Европы право работать как в Комитете министров, так и в ПАСЕ, а также отменяет санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее. Резолюция также позволяет странам, не представленным в ПАСЕ, подать заявку на участие в работе ассамблеи непосредственно перед июньской сессией, хотя согласно регламенту, это делается в январе.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не участвовали в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.

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