 Депутата Мосгордумы исключили из КПРФ после приглашения Навального на круглый стол | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2020

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Россия

Депутата Мосгордумы исключили из КПРФ после приглашения Навального на круглый стол

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова исключена из КПРФ из-за несоблюдения партийной дисциплины.

Russland City Duma in Moskau (picture-alliance/dpa/A. Kudenko)

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова, которая в ноябре 2019 года пригласила к участию в круглом столе оппозиционера Алексея Навального, исключена из партии. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

"Елена Шувалова - один из самых сильных оппозиционных депутатов в Мосгордуме, ее исключение из КПРФ - большая ошибка для самой же партии", - написала Соболь.

Решение принято большинством голосов на внеочередном пленуме московского городского комитета партии. Член фракции КПРФ Леонид Зюганов уточнил, что десять человек проголосовали за, еще двое воздержались.

Шувалова в пленуме лично не участвовала, поскольку туда не пустили ее коллег по фракции - депутатов Евгения Ступина, Олега Шереметьева, Екатерину Енгалычеву и Дмитрия Локтева.

За несоблюдение партийной дисциплины

В свою очередь Ступин со слов присутствовавших на заседании рассказал, что основные причины исключения - две. Первая - отсутствие партийной дисциплины при голосовании по вопросу о принятии бюджета Москвы. Как уточняет "Новая газета",  Ступин, Шувалова и еще рад депутатов выступили против, хотя Московский городской комитет КПРФ рекомендовал воздержаться.

Вторая причина - организация 29 ноября 2019 года круглого стола в Мосгордуме на тему "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными", на который были приглашены, в числе прочих, Алексей Навальный и Любовь Соболь. Мероприятие в итоге не состоялось, поскольку глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку.

Елена Шувалова: Это просто смешно

В декабре московское городское отделение КПРФ, которое возглавляет депутат Госдумы Валерий Рашкин, приняло постановление о признании недопустимыми действий политика. Комментируя решение пленума, Елена Шувалова отметила: "Это просто смешно, исключать человека за то, что на его мероприятии участвовал другой человек".

Шувалова была избрана депутатом Мосгордумы от КПРФ в сентябре 2014 году. Из московского отделения КПРФ она вышла в декабре 2019 года после критики в связи с организацией круглого стола.

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