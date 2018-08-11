 Депортированная месяц назад украинка вернулась в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 11.08.2018

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Германия

Депортированная месяц назад украинка вернулась в Германию

Медсестра из Донбасса Светлана К., около четырех недель назад депортированная из Нюрнберга, по решению суда вернулась с дочерью в Германию.

Аэропорт Нюрнберга

Аэропорт Нюрнберга

Гражданка Украины Светлана К., неправомерно депортированная около четырех недель назад из Нюрнберга, вернулась в Германию. Утром в субботу, 11 августа, она вместе с дочерью прилетела обратно в Нюрнберг, сообщила представитель евангелической церкви в Фюрте Анетте Райхштайн (Anette Reichstein) в интервью агентству dpa.

Муж и взрослый сын К. прилетят в другой день. Евангелический приход Санкт-Мартин в Фюрте в 2016 году предоставляла семье, уехавшей из Донецка в связи в вооруженным конфликтом, церковное убежище на два месяца, а впоследствии также осуществляла поддержку в связи с депортацией.

Решение суда

В конце июля Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной двумя неделями раньше из Нюрнберга, и разрешил ей вернуться в Германию. Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь. Светлана К. аргументировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности "уход за больными людьми и престарелыми".

Контекст

В своем решении суд раскритиковал действия ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов", расценив их как "непредсказуемое ведение дел".

Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель (Michael Bammessel) назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов, в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

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