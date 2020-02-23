День защитника Отечества: кто кого победил?

23 февраля в России и в некоторых других странах бывшего СССР отмечается День защитника Отечества, раньше называвшийся праздником Красной, позже - Советской армии. Но почему именно эта дата? Что произошло в этот день сто лет назад?
Тот, кто в советское время учился в школе и вузе, много раз, еще с пионерского, а то и с октябрятского возраста, слышал: 23 февраля 1918 года Красная армия одержала свою первую героическую победу, а именно - над немцами под Нарвой и Псковом. Но вы напрасно будете искать в исторических хрониках, архивах, мемуарах современников хоть какие-то сведения об этой победе. Более того, в те самые дни Владимир Ильич Ленин писал в "Правде" о "мучительно-позорном" отказе полков защищать как раз нарвскую линию, о "бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности"...
На бронепоезде - подальше от линии фронта
Происходило на самом деле вот что. 18 февраля немцы, не встречая практически никакого сопротивления, захватили Двинск, 20-го - Минск, 21-го - Полоцк, позже, без боя, - Псков, где размещался штаб Северного фронта, и Нарву. Наступали германские войска небольшими летучими отрядами. Двинск, например, по признанию самих большевиков, был взят одной-единственной немецкой ротой, Люцин - небольшим эскадроном. "Армия бросилась бежать, бросая всё", - негодовал большевистский главком Николай Крыленко. Но командиры были не лучше рядовых. Нарком по морским делам Павел Дыбенко должен был защищать со своими матросами Нарву, но с приближением немцев умчался на бронепоезде в сторону Гатчины, подальше от линии фронта. Его пытались вернуть царские (!) генералы, еще пытавшиеся организовать оборону, - не удалось.
Немецкие солдаты входят в Киев. Март 1918 г.
Так обстояли военные дела. Политическая ситуация была не лучше. 23 февраля утром немцы предъявили ультиматум, дав советскому правительству на размышление 48 часов. Большевики должны были, среди прочего, признать независимость стран Балтии, Финляндии и Украины, разоружить свой флот в Балтийском и Черном морях, дать Германии право беспошлинного вывоза железной руды и другого сырья, подтвердить невыгодный русско-германский торговый договор 1904 года. Тем не менее, Ленин потребовал принять все эти условия: только так он мог сохранить власть. Далеко не все члены ЦК поддерживали его, но Ленин пригрозил отставкой - и в конце концов победил. Советское правительство фактически капитулировало перед Германией, приняв унизительные условия Брестского мира.
Где Сталин - там победа
Поначалу, правда, никто и не говорил о победах. Когда председатель Реввоенсовета Троцкий решил учредить праздник Красной армии и провести 23 февраля первый парад на Красной площади, он объявил, что праздник приурочен к декрету Совнаркома о создании РККА. Но декрет был подписан на самом деле 15 января. В 1935 году, когда Троцкого давно уже не упоминали, Клим Ворошилов сетовал на то, что празднование годовщины создания Красной армии именно 23 февраля "носит довольно случайный и труднообъяснимый характер". Но день все же решили сохранить.
В 1938 году, в написанном по заказу Сталина и откорректированном им "Кратком курсе истории ВКП (б)" уже говорилось так: "Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. День отпора войскам германского империализма - 23 февраля - стал днем рождения молодой Красной армии".
В 1942 году, во время войны, формулировку еще больше усилили: вместо неопределенного "решительного отпора" появились "наголову разбитые германские войска". Миф получил свое закрепление, "позорное", по словам Ленина, поражение превратилось в победу. Правда, во времена хрущевской оттепели в новой трактовке истории КПСС победные бои под Нарвой уже не упоминались и "наголову разбитые захватчики" тоже исчезли из официальной историографии, но "серьезное поражение", которое Красная армия якобы нанесла под Псковом "более многочисленным силам противника", осталось.
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Автор: Элина Ибрагимова