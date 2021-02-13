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Политика демонтажа наследия советского периода истории, переименование топонимов, а также запрет советской символики.
Поселку Новгородское, что неподалеку от Горловки, контролируемой самопровозглашенной "ДНР", планируют вернуть историческое название - Нью-Йорк. Откуда оно в Донбассе, и при чем тут немцы?
В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.
В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных в СССР жилых домов, заводов, спортивных комплексов.
Мария Алехина оштрафована на 150 тысяч рублей. Активистка обжалует приговор.
Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
Участники прошедшей недалеко от Кремля акции "Стоп (!) ГУЛАГ", по собственным словам, хотели добиться прекращения политических репрессий в России.
Активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич задержан после обыска в его квартире. Ранее по РЕН ТВ был показан сюжет, в котором Кулинич был назван организатором протестной акции 27 июля.
По своей преступной сущности коммунистический и нацистский режимы были одинаковы, а их методы репрессивной политики - тождественными, заявил КС Украины.
Участников проекта "Декоммунизация" Евгения Сучкова и Ольгу Савченко доставили в отдел полиции по району Китай-город.
Петр Симоненко был выдвинут кандидатом в президенты от Коммунистической партии Украины. Ее устав и символика не соответствуют украинскому закону об осуждении тоталитарных режимов, заявили в ЦИК.
Конституционный суд Украины начал рассмотрение обращения депутатов от оппозиции, настаивающих на признаниии неконституционным закона о декоммунизации. Истцы не уверены в успехе.
В рамках программы декоммунизации в Польше планируется снести более 200 монументов солдатам Красной армии. Теперь для сноса памятников достаточно решения местных властей.
"Декоммунизация: украинская советская мозаика", - так называется великолепный альбом Евгения Никифорова, выпущенный совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Пролистаем его вместе.
В интервью DW известный немецкий историк рассуждает об "изобретении традиций" на постсоветском пространстве, о Киевской Руси и ее правопреемниках.
Чтобы почтить память борцов с нацизмом, на улицы вышли тысячи жителей Киева. Украинские правые пытались помешать им, однако сделать им это не удалось.
Чтобы почтить память борцов с нацизмом, на улицы вышли тысячи жителей Киева. Украинские правые пытались помешать, однако сделать это им не удалось.
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