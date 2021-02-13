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Декоммунизация

Политика демонтажа наследия советского периода истории, переименование топонимов, а также запрет советской символики.

New York Stadt im Donbass, Ostukraine. Die Frau auf einem der Biler ist Tetiana Krasko, die Sekretärin der New Yorks Verwaltung. Der Autor aller Fotos - DWs Mykola Berdnyk

Как поселок в Донбассе стал Нью-Йорком, и при чем здесь немцы? 13.02.2021

Поселку Новгородское, что неподалеку от Горловки, контролируемой самопровозглашенной "ДНР", планируют вернуть историческое название - Нью-Йорк. Откуда оно в Донбассе, и при чем тут немцы?
Buch | Band Art for Architecture Ukraine. Soviet Modernist Mosaics from 1960 to 1990 via: Efim Schuhmann

Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея) 29.06.2020

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.
Buch | Band Art for Architecture Ukraine. Soviet Modernist Mosaics from 1960 to 1990 via: Efim Schuhmann

Украина: советская мозаика как украшение? 29.06.2020

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных в СССР жилых домов, заводов, спортивных комплексов.
Bilder von den Pussy Riot (Nadeschda Tolokonnikowa und Marija Aljochina) im EU Parlament in Brüssel, heute von mir für das Studio Brüssel gemacht. Copyright: DW/Veronica Over

Участница Pussy Riot Алехина оштрафована за акцию "Стоп ГУЛАГ" 26.12.2019

Мария Алехина оштрафована на 150 тысяч рублей. Активистка обжалует приговор.

1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России 28.11.2019

Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.
A pair of police officials patrol on a bridge outside The Kremlin in Moscow on March 26, 2018. The Kremlin has insisted that Moscow is innocent in the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal after the US, Canada and several EU countries expelled Russian diplomats over the case. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Вблизи Кремля вывесили баннер "Стоп (!) ГУЛАГ" 08.11.2019

Участники прошедшей недалеко от Кремля акции "Стоп (!) ГУЛАГ", по собственным словам, хотели добиться прекращения политических репрессий в России.

July 27, 2019*** (FILES) In this file photo taken on July 27, 2019 Riot police officers detain a protester during an unauthorised rally demanding independent and opposition candidates be allowed to run for office in local election in September, at Moscow's Trubnaya Square. - Russian investigators on July 30, 2019 said they were launching a probe into mass unrest, a crime punishable by up to 15 years in prison, following weekend protests calling for fair elections. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

В Москве задержан еще один участник протестной акции 27 июля 14.10.2019

Активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич задержан после обыска в его квартире. Ранее по РЕН ТВ был показан сюжет, в котором Кулинич был назван организатором протестной акции 27 июля.

Eighteen judges of Ukraine's Constitutional Court sit in the judicial hall on Tuesday, April 17, 2007, in Kiev, Ukraine at the start of a long-awaited hearing on the legality of the president's order to dissolve parliament and call new elections. Ukraine's Constitutional Court on Tuesday stepped into the standoff over the pro-Western president's controversial decree to dissolve parliament and call early elections, opening a hearing into the legality of the order. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)

Конституционный суд Украины уравнял режимы коммунистов и нацистов 17.07.2019

По своей преступной сущности коммунистический и нацистский режимы были одинаковы, а их методы репрессивной политики - тождественными, заявил КС Украины.
1108743 Russia, Novosibirsk. 05/01/2012 Participant in the Communist party May Day demonstration in Novosibirsk. Alexandr Kryazhev/RIA Novosti |

В Москве на акции "Две гвоздики товарищу Сталину" задержаны сторонники декоммунизации 05.03.2019

Участников проекта "Декоммунизация" Евгения Сучкова и Ольгу Савченко доставили в отдел полиции по району Китай-город.
PK des Vorsitzenden der KP Ukraine Petr Simonenko Copyright: DW/N. Jolkver 12.08.2014

Лидера коммунистов Украины не зарегистрировали кандидатом в президенты 02.02.2019

Петр Симоненко был выдвинут кандидатом в президенты от Коммунистической партии Украины. Ее устав и символика не соответствуют украинскому закону об осуждении тоталитарных режимов, заявили в ЦИК.
Bildergalerie Aljoscha Im Oktober 2015 war er in der Ukraine und hat mehrere gestürzte Denkmäler von Lenin fotografiert. Krasnokuts’k, 8.10.2015

Декоммунизацию Украины оценит Конституционный суд 22.11.2017

Конституционный суд Украины начал рассмотрение обращения депутатов от оппозиции, настаивающих на признаниии неконституционным закона о декоммунизации. Истцы не уверены в успехе.
Das 1945 errichtete „Denkmal der sowjetisch-polnischen Waffenbrüderschaft“ auf einem Bahnhofsvorplatz im Warschauer Stadtteil Praga; Copyright: cc-by-sa/Cezary Piwowarski

В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников 21.10.2017

В рамках программы декоммунизации в Польше планируется снести более 200 монументов солдатам Красной армии. Теперь для сноса памятников достаточно решения местных властей.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über das Buch decommunized: ukrainian soviet mosaics verwenden!*** Buch decommunized: ukrainian soviet mosaics Rechte: Ukrainian soviet mosaics/DOM publischers

Советская мозаика на Украине 23.06.2017

"Декоммунизация: украинская советская мозаика", - так называется великолепный альбом Евгения Никифорова, выпущенный совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Пролистаем его вместе.

Le Sacre du printemps (Das Frühlingsopfer) Daria Pavlenko, Die Auserwählte Elena Bashenova (18.5.), Liubov Kozharskaya (19.5.), Die Hexe Vladimir Ponomarev, Der weise Alte In FrühlingsOPFER sehen Sie die originale Choreografie des Sacre du printemps von Vaslav Nijinsky in der von fauvistischen Farbkombinationen beherrschten Ausstattung von Nicholas Roerich. Ballett, Chor und Orchester des Mariinski-Theaters. Keine Honorarpflicht bei aktueller Berichterstattung über die Salzburger Festspiele und Nennung des Fotocredits. © Hans Jörg Michel E-Mail: h.j.michel@web.de

Немецкий историк об эксклюзивном праве на Киевскую Русь 03.06.2017

В интервью DW известный немецкий историк рассуждает об "изобретении традиций" на постсоветском пространстве, о Киевской Руси и ее правопреемниках.
Friedensmarsch zum 9 Mai, Tag des Sieges in der Zweiten Weltkrieg, Veteranen des Zweiten Weltkrieg,Ukraine, Kiew, 2017 Foto: DW / Alexander Sawitzky

Киеву удалось не допустить серьезных столкновений на 9 мая (видео) 09.05.2017

Чтобы почтить память борцов с нацизмом, на улицы вышли тысячи жителей Киева. Украинские правые пытались помешать им, однако сделать им это не удалось.

Киеву удалось избежать серьезных столкновений на 9 мая (09.05.2017) 09.05.2017

Чтобы почтить память борцов с нацизмом, на улицы вышли тысячи жителей Киева. Украинские правые пытались помешать, однако сделать это им не удалось.
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