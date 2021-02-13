Декоммунизация

Как поселок в Донбассе стал Нью-Йорком, и при чем здесь немцы?

Поселку Новгородское, что неподалеку от Горловки, контролируемой самопровозглашенной "ДНР", планируют вернуть историческое название - Нью-Йорк. Откуда оно в Донбассе, и при чем тут немцы?