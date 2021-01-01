На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дед Мороз".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!
Власти ФРГ запретили работу традиционных рождественских базаров. Но в парке развлечений в Калькаре недалеко от границы с Нидерландами решили бросить вызов пандемии. Здесь решили открыть рождественский базар драйв-ин.
Алексей Навальный получил признание одного из предполагаемых отравителей из ФСБ. Оппозиционер позвонил ему по телефону. Позднее в Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Зрители DW Новостей видели это в прямом эфире.
Как пригласить Деда Мороза к детям, не боясь, что он может заразить их коронавирусом? Найти того, кто уже перенес COVID! В интернете много предложений от аниматоров со справкой о временном иммунитете.