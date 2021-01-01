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Дед Мороз

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дед Мороз".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Silvester in Russland, Neues Jahr in Russland, 1. Januar, Karikatur, Sergey Elkin. Copyright Sergey Elkin.

Чем заняться утром 1 января 01.01.2021

С 1 января многие хотят начать новую жизнь. Но сначала надо разобраться со старой. Рецепт начала Нового года от карикатуриста Сергея Елкина.
Wilhelm Friedrich Füchtner mit Nussknackern in der Füchtner Werkstatt. Rechte: Original Füchtner

Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея) 28.12.2020

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Ein Nussknacker als Napoleon (M) aus dem Jahr 1822 steht am 12.11.2013 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) in der Nussknacker Sonderausstellung des in Bayern lebenden Nussknacker-Sammlers Adolf Heidenreich. Die Ausstellung im Stralsunder Kulturhistorischen Museum zeigt ab dem 15.11.2013 die schönsten Exemplare seiner rund 1500 Nussknacker umfassenden Sammlung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки 28.12.2020

Щелкунчик почти также важен для праздника, как елка или Дед Мороз. Почему именно эта деревянная игрушка завоевала всеобщую любовь?

Новый год под угрозой. Агент Дед Мороз задержан за синие трусы – "Заповедник", выпуск 151, 27.12.20 27.12.2020

"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!

Новогодняя сказка в режиме драйв-ин, или Рождественский базар в эпоху коронавируса (22.12.2020) 22.12.2020

Власти ФРГ запретили работу традиционных рождественских базаров. Но в парке развлечений в Калькаре недалеко от границы с Нидерландами решили бросить вызов пандемии. Здесь решили открыть рождественский базар драйв-ин.

Как Навальный звонил предполагаемому отравителю и задержание юриста ФБК Соболь в эфире DW Новости (21.12.2020) 21.12.2020

Алексей Навальный получил признание одного из предполагаемых отравителей из ФСБ. Оппозиционер позвонил ему по телефону. Позднее в Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Зрители DW Новостей видели это в прямом эфире.

Дед Мороз после коронавируса: аниматоры в Москве нашли способ устроить праздник (21.12.2020) 21.12.2020

Как пригласить Деда Мороза к детям, не боясь, что он может заразить их коронавирусом? Найти того, кто уже перенес COVID! В интернете много предложений от аниматоров со справкой о временном иммунитете.
16.11.2007 HIMMELPFORT, GERMANY - NOVEMBER 16: A man dressed up as Santa Claus rides a bicycle on November 16, 2007 in Himmelpfort (Heaven's Gate), near Berlin, Germany. Traditionnally, Santa Claus answers over 270,000 letters a year received from children all over the world. The project is sponsored by the German postal service. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу 29.11.2019

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.
Geschenke liegen am 24.12.2015 in Kaufbeuren (Bayern) unter einem Weihnachtsbaum. Foto: Karl-Josef Hildenbrand | Verwendung weltweit

"Дед Мороз смухлевал": мальчик остался недоволен подарками и вызвал полицию 26.12.2018

9-летний мальчик вызвал полицию, потому что подарки под елкой не соответствовали его списку желаний. Полицейские сверили списки - и подтвердили обман.
Kinder und Erwachsene laufen am 03.12.2017 in London (Großbritannien) als Weihnachtsmänner verkleidet im Rahmen des Spendenlaufs «Santa Dash» durch den Regen und die Kälte. Bei dem Spendenlauf soll Geld für das Krankenhaus Great Ormond Street Hosptial gesammelt werden. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

14-летний австриец хотел поиграть в Деда Мороза. Но что-то пошло не так 24.12.2018

Сначала 14-летний житель австрийского Линца хотел полюбоваться видом на город с крыши, а потом решил "поиграть в Деда Мороза". Дальнейшие события пошли настолько не по плану, что соседям пришлось вызывать пожарных.
Young girl selecting Christmas decorations at Parisian Christmas market. Copyright: Ekaterina Pokrovsky - Fotolia #72125155

Как заработать на зимних праздниках 18.12.2018

Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать, особенно для студентов. Где, как и сколько можно заработать в декабре?
Die studentischen Weihnachtsmänner treffen sich am Donnerstag (01.12.2011) in Dresden in der Technischen Universität zu ihrer Vollversammlung vor dem Fest. Geprobt werden Rollenspiele, peinliche Situationen und die Anzugsordnung. Etwa 600 Dresdner Familien buchen jährlich einen studentischen Weihnachtsmann oder das Christkind. Foto: Matthias Hiekel dpa/lsn

В Германии остро не хватает Дедов Морозов 13.12.2018

Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него.
09.12.2018, Hamburg: Als Nikolaus verkleidete Motorradfahrer sind in der Innenstadt unterwegs. Mit der Santa Claus Tour, einer außergewšöhnlichen Motorradfahrt durch Hamburg haben rund 50 WeihnachtsmäŠnner auf zwei RŠädern Spenden fŸür den Lufthafen im Altonaer Kinderkrankenhaus gesammelt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Какие цели преследуют рождественские байкеры (фото) 10.12.2018

Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.
dpatopbilder - 19.11.2018, Schleswig-Holstein, Timmendorfer Strand: Ein Taucher in einem Weihnachtsmann-Kostüm füttert im Becken des SeaLife-Aquariums die Meeresschildkröte Speedy. Neben der großen Schildkröte befinden sich auch einige Schwarzspitzen-Riffhaie (ninten) in dem Becken. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий Дед Мороз - настоящий супермен (фото) 21.11.2018

Акулы - не помеха, если рождественский дед решил покормить морскую черепаху.
ARCHIV - 15.11.2013, Nordrhein-Westfalen, Engelskirchen: Das Christkind nimmt Weihnachtswünsche von Kindern entgegen. Am 13.11.2018 öffnet die Weihnachtspost-Filiale der Deutschen Post wieder. (zu dpa «Christkind antwortet jetzt auch auf Russisch» vom 13.11.2018) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий Дед Мороз заговорил на русском и белорусском языках (фото) 13.11.2018

В немецкий рождественский почтамт приходят письма со всего мира. В этом году детям будут отвечать также на русском и белорусском языках.
+++ Bildergalerie Das bringt der Dezember +++ Der Weihnachtsmann aus Schokolade, auch als Schoko - Nikolaus bekannt, ist in Deutschland meist ab September im Handel der Supermaerkte. Das Produkt steht dort bis Anfang Dezember in den Regalen. Ueber 9000 Tonnen Schokolade werden in Deutschland jaehrlich zu etwa 100 Millionen Schoko - Weihnachtsmaennern verarbeitet. Damit liegt der Schokoladen - Weihnachtsmann an zweiter Stelle hinter dem Schokoladenosterhasen. *** the Santa Claus out Chocolate too as Chocolate Nikolaus known is in Germany mostly from September in Trade the Supermarkets the Product is there until Beginning December in the Shelves About 9000 Tons Chocolate will in Germany annually to about 100 Million Chocolate Santas processed This is the Chocolates Santa Claus to Second Agency behind the Chocolate Easter bunnies

Рождество в сентябре: в немецких супермаркетах торгуют зимним шоколадом 20.09.2018

На дворе - жара, а в супермаркетах - рождественская лихорадка: полки ломятся от имбирных пряников, миндального печенья и марципана. Почему люди покупают зимние сладости летом?
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