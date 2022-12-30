Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Красно-зеленые елки, запрет на зарубежных сказочных героев на утренниках, арест за идеологически неправильный новогодний сценарий. DW о том, как сторонники Лукашенко готовятся к празднику.

Новогоднюю елку на минской площади Независимости в этом году украсили снегири и синицы причудливых цветов . На красно-белой грудке снегирей появился зеленый цвет. С синицами, которые в природе имеют желто-голубую раскраску, также произошла красно-зеленая мутация. "Собирается ли Мингорисполком перекрашивать реальных птиц в идеологически верные оттенки, пока неизвестно", - шутят в байнете.

Шестеренка - символ сторонников Лукашенко

Сделать более патриотичным власти стремятся и, похоже, кажущийся кому-то "экстремистским" наряд Деда Мороза. В школе искусств Мстиславля (Могилевская область) красно-белый костюм волшебника дополнили зелеными рукавицами и поясом .

Без цветов государственного флага не обошелся и парад Дедов Морозов и Снегурочек в Ельске Гомельской области. Возглавили его, что любопытно, не сказочные герои, а люди с госфлагами и зелеными и красными бумажными рукавицами. Снегурочек нарядили в зелено-красные шарфы.

В прошлом Дед Мороз и Снегурочка в Беларуси носили одежду без зеленого цвета (фото из архива) Фото: DW/Paulyuk Bykowski

"Новогоднее шествие, в котором приняли участие 22 Деда Мороза и Снегурочки, прошло по улице Ленинской и завершилось у зеленой красавицы возле городского дома культуры "Колос", - пишет телеграм-канал местной газеты . У городской елки участники акции развернули государственный флаг.

Свой праздник в конце года организовали и сторонники Александра Лукашенко, которые проводят автопробеги в поддержку властей. Они провели в Минске концерт и выбрали "символ единства". Им стала … шестеренка. По мнению участников акции, "каждый человек - маленькая частичка одного механизма". В качестве подарков активистам также вручили стилизованные шестеренки.

Человек-паук в Беларуси теперь под запретом?

Между тем с подачи провластных активистов Совет Министров запретил в белорусских детских садах и школах праздновать Хэллоуин и наряжаться в костюмы зарубежных героев. Гомельское издание "Флагшток" пишет, что в соцсети попало письмо отдела образования Жлобинского района, авторы которого обязывают руководителей учреждений образования принять "исчерпывающие меры по недопущению пропаганды проведения мероприятий, противоречащих традиционным ценностям белорусского народа".

Человек-паук - не белорусский герой, считают представители властей РБ Фото: Marvel/Mary Evans/IMAGO

В частности, речь идет о запрете Хэллоуина и костюмов героев "хагги-вагги и им подобных" (Хагги-Вагги - разноцветные "монстры" из компьютерной игры. - Ред.), а также отмечается, что это поручение Совмина от 30 ноября 2022 года. Журналисты "Флагштока" под видом родителей позвонили в главное управление образования Гомельского облисполкома.

Там подтвердили, что запреты действительно существуют. Главный специалист отдела Светлана Лучкова заявила, что наряжаться на праздники можно в костюмы героев мультфильмов, "которые распространены на общенациональном телевидении", "белорусских и русских народных сказок", но "не импортных, которые не соответствуют белорусским ценностям", и что "Человек-паук - не белорусский герой".

Провластная активистка лишила детей праздника

Тем временем в Гродно запретили детский спектакль "Монстры на новогодних каникулах" , который не понравился местной провластной активистке Ольге Бондаревой. Ее не устроили сказочные персонажи.

"Почему вместо нашего Деда Мороза - Санта-Клаус, а вместо Снегурочки - какая-то баба с зеленым лицом? Как это и музыка тоже коррелируются с Новым годом - добрым традиционным праздником восточнославянских народов?", - возмутилась Бондарева в своем телеграм-канале и пригрозила, что обратится в городской и областной исполкомы и "вышестоящую инстанцию". После она сообщила, что в Гродно собралась комиссия министерства культуры, которая негативно оценила постановку.

Но театр "Зефир" (театральная мастерская "КАКТУСС"), который подготовил спектакль, не согласился с запретом его показов и отправил обращение в администрацию Александра Лукашенко . Авторы отмечают, что в спектакле нет пропаганды "западных ценностей", что он многим понравился, но нашлись и те, кто авторов оскорбляет, "обзывает "проститутками" и "фотографирует без разрешения". Лукашенко просят разобраться, почему против театра "устроили войну", требуют проверить телеграм-канал и группу Бондаревой в viber "на законность их деятельности".

В тюрьму - за сценарий новогоднего утренника

За "неправильный" сценарий детского новогоднего праздника в Беларуси можно оказаться и за решеткой. 23 ноября в одном из провластных телеграм-каналов появилось так называемое "покаянное видео" с соучредителем научно-популярного проекта "Умный Минск" Сергеем Савкиным. Мужчина рассказал, что участвовал в акциях протеста, блокировал движение транспорта и был подписан на "экстремистские" телеграм-каналы.

По мнению силовиков, Савкин "навязывал детям и их родителям политический подтекст". Также было показано фото сценария новогодней программы, в котором есть словам "Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию, поэтому пришло время выбирать нового, чтобы праздник состоялся". Вышел ли Савкин на свободу, не известно.

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