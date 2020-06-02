Дебют главы МИД Украины в Берлине: о чем говорили Мас и Кулеба

Министр иностранных дел, министр обороны и глава администрации президента Украины - делегация из Киева 2 июня стала первой группой иностранных гостей на уровне членов правительства, которую МИД Германии принял с середины марта, то есть с момента введения ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Первая после локдауна встреча в таком формате одновременно была и личным знакомством министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) со своим украинским коллегой, 39-летним Дмитрием Кулебой, вступившим в должность министра в марте этого года.

Украина - ключевой партнер ФРГ в Восточной Европе

Министры между собой общались "на ты". И, похоже, им было о чем поговорить - начало пресс-конференции задержалось на 45 минут - необычно по немецким меркам. На нехватку времени для обсуждения всех тем потом в шутку пожаловался и сам Кулеба - по его словам, это единственный негативный аспект переговоров.

Дмитрий Кулеба и Хайко Мас: встреча в Берлине после локдауна

"Это даже слегка парадоксально, - сказал в начале пресс-конференции Хайко Мас. - Последние недели мы так тесно и доверительно сотрудничаем, и лишь сегодня мы получили возможность встретиться лично". Атмосферу сотрудничества он описал как "чрезвычайно доверительную" - как лично на уровне министров, так и между двумя странами. Разумеется, что одним из ключевых вопросов встречи был процесс мирного урегулирования в Донбассе.

Хайко Мас отметил: "Несколько недель назад мы встречались в рамках видеоконференции в "нормандском формате". И мы были едины во мнении, что необходимо придать новый импульс реализации договоренностей "нормандского саммита" (который прошел в Париже в декабре 2019 года. - Ред.). Вместе с Францией мы хотим помочь вам достичь цели вернуть мир на восток Украины, и мы едины во мнении, что решение этого вопроса возможно исключительно благодаря постоянному прекращению огня, так как это предусмотрено минскими соглашениями".

Минский процесс и "красные линии" для Украины

По словам Маса, это сложный процесс, "в чем мы убеждаемся раз за разом", поэтому надо действовать в тех направлениях, где возможны позитивные сдвиги, и прежде всего, в деле защиты гражданского населения. Одним из таких конкретных шагов Мас назвал открытие дополнительных пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе.

Дмитрий Кулеба

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на огромное желание украинских властей достичь компромисса в вопросе Донбасса, Украина не может позволить себе переходить "красные линии", к которым он причислил безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны.

В тоже время украинский министр анонсировал очередной раунд переговоров о ситуации в Донбассе. "Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, в ходе которого мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", - подчеркнул Кулеба. Точной даты переговоров глава МИД Украины, однако, не назвал.

Как коронавирус навредил урегулированию в Донбассе

Показательно, что визит главы украинского МИДа в Берлин состоялся спустя буквально две недели после приезда сюда же заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, который курирует украинское направление. Нужно отметить, что пандемия коронавируса не обошла стороной минский процесс.

Во-первых, пришлось переносить саммит "нормандской четверки", который планировалось провести в Берлине весной. Во-вторых, под предлогом борьбы с коронавирусом сепаратисты в Донбассе существенно ограничили возможности наблюдательной миссии ОБСЕ. И это при том, что число нарушений перемирия, по данным той же ОБСЕ, увеличилось чуть ли не в полтора раза. Показательно также, что говоря в Берлине о Донбассе, министр иностранных дел Украины каждый раз вспоминал и про Крым, хотя судьба полуострова не является предметом переговоров в рамках "нормандского формата".

Министр Кулеба: "Мы не откажемся от Крыма и Донбасса"

В эксклюзивном интервью DW Дмитрий Кулеба в тот же день сказал, что президент Зеленский полностью осознает, насколько трудно достичь договоренностей с президентом Путиным и заставить Россию вывести войска из региона. И сразу же заметил, что нельзя забывать про Крым.

"Но несмотря на все трудности, мы сохраняем нашу приверженность попыткам достичь прогресса и постоянно выступаем с инициативами, которые помогут нам добиться этих целей. Мы никогда не откажемся от контроля над территориями Донбасса и Крыма, неважно, сколько времени у нас это займет. Но мы деоккупируем эти территории и реинтегрируем их в состав Украины", - заявил министр и еще раз подчеркнул, что правительство Украины готово предоставить регионам особый статус в составе страны, однако без права вето на общенациональные решения.

На вопрос, есть ли еще шанс у дипломатии на решение проблемы Донбасса, министр ответил:"Конечно!". И несмотря на все сложности переговорного процесса с Россией, Дмитрий Кулеба рассчитывает, что успеха можно добиться - причем именно с помощью Германии.

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