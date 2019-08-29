Дания не может назвать сроки решения по "Северному потоку-2"

В Дании пока не могут назвать сроки вынесения решения по заявлениям компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через ее исключительную зону. В настоящее время Датское энергетическое агентство (DEA) изучает эти заявления, а также итоги публичных консультаций в Дании и соседних государствах о возможном воздействии нового трубопровода на окружающую среду в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эспо, сообщила пресс-служба DEA в ответ на запрос DW в пятницу, 27 сентября.

"В настоящий момент невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, в числе прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо", - пояснили в пресс-службе.

Конвенция Эспо или Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте, принятая в 1991 году, закрепляет обязательства сторон в отношении оценки воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное воздействие на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.

Забота об экологии

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что DEA попросило компанию Nord Stream 2 AG представить оценку по ОВОС при прокладке участка "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм и сопроводить эту оценку заявкой на строительство в этом районе. Как пояснили в агентстве, эта просьба была вызвана тем, что DEA обязана позаботиться о том, чтобы разрешение на строительство было выдано на самый оптимальный маршрут в плане безопасности и охраны окружающей среды.

"На данный момент представляется, что юго-восточный маршрут по континентальному шельфу (Дании. - Ред.) - более подходящий, чем северо-западный, учитывая целый ряд параметров в сфере экологии и безопасности, таких как воздействие на судоходство и заповедные зоны", - отмечается в ответе пресс-службы DEA на запрос DW.

В документе говорится, что 28 июня компания Norstream 2 AG отозвала первоначальное заявление, поданное в 2017 году, о прокладке "Северного потока-2" через датские территориальные воды к югу от Борнхольма, DEA в настоящее время рассматривает два других заявления Nodstream 2 AG, и данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.

Комментарий Nord Stream 2 AG

Между тем в компании Nord Stream 2 AG, в ответ на запрос DW о ситуации с прокладкой "Северного потока-2", сообщили, что из двух заявлений, поданных компанией в Дании, одно уже рассмотрено, причем рассмотрение показало, что "все технические и экологические условия выполнены и разрешение на прокладку газопровода на запрошенном участке может быть выдано на основании Конвенции ООН по морскому праву". Что касается второго заявления, то процесс его рассмотрения находится на продвинутой стадии, отметили в Nord Stream 2 AG.

В ответе компании также говорится, что в рамках строительства газопровода трубы уже проложены на протяжении более 2 тысяч километров, в настоящее время строительные работы осуществляются в шведских водах, а строительство приемных станций газопровода в Германии и России близится к завершению.

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