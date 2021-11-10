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Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Асад прибыл в Россию с необъявленным визитом. В ходе встречи Путин раскритиковал присутствие иностранных войск в Сирии, которые, по его словам, мешают восстановлению этой страны.
Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии. Один из снарядов попал в склад пластиковых изделий.
Власти в Дамаске неоднократно нарушали Конвенцию о запрещении химоружия, констатировали в ОЗХО. Россия и Китай голосовали против лишения Сирии права голоса.
Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, было сбито, есть материальные потери, передало агентство SANA.
Спустя 10 лет после начала конфликта в Сирии отношения Берлина с Дамаском остаются сложными. Суд в Кобленце выносит приговор экс-сотруднику сирийских спецслужб, а в МВД страны снимают вето на депортацию сирийцев.
Сергей Лавров встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Главу МИД РФ также примет его сирийский коллега Валид Муаллем. Москва поддерживает режим Асада в многолетнем конфликте в Сирии.
Германия выдвинула в Совбезе ООН проект резолюции о продолжении гуманитарной помощи Сирии на территориях, неподконтрольных Дамаску. Однако Россия постепенно сужает возможности для ее поставок.
Российская сторона просит у Дамаска дополнительную недвижимость и акваторию для расширения и усовершенствования военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.
По сообщению официального Дамаска, погибли три мирных жителя, еще четыре - ранены. Между тем сирийские правозащитники сообщают, что убиты четыре бойца проиранских формирований.
ОЗХО пришла к выводу, что ответственность за применение зарина и хлора в городе Латамна в 2017 году несет сирийское руководство. Евросоюз призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.
За 9 лет гражданской войны в Сирии неоднократно применялось химическое оружие. Дамаск всегда отрицал свою причастность к этому, однако эксперты ОЗХО пришли к иному выводу.
В девятую годовщину начала гражданской войны четыре страны выступили с совместным заявлением по Сирии, в котором потребовали руководство Дамаска прекратить "беспощадные убийства" и принять волю народа.
Авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана и с оккупированных Голанских высот, сообщил источник в сирийской армии.
В связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе НАТО намерена "пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса". Генсек НАТО осудил неизбирательные воздушные удары Дамаска и Москвы.
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