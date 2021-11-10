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Дамаск

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Путин принял в Москве президента Сирии Башара Асада 14.09.2021

Асад прибыл в Россию с необъявленным визитом. В ходе встречи Путин раскритиковал присутствие иностранных войск в Сирии, которые, по его словам, мешают восстановлению этой страны.
FILE PHOTO: A streak of light is seen in the night sky in the vicinity of the Syrian capital Damascus during what Syrian authorities said was an Israeli air strike, in this handout released by state news agency SANA on February 24, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE/File Photo

Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии 05.05.2021

Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии. Один из снарядов попал в склад пластиковых изделий.
DAMASCUS, SYRIA - FEBRUARY 19: Debris of damaged buildings and wrecked vehicles are seen after warcrafts belonging to Assad Regime forces carried out airstrikes to Duma Town of East Ghouta, Damascus, Syria on February 15, 2017. Hamza Adnan / Anadolu Agency |

Сирию лишили права голоса в ОЗХО из-за применения химоружия 21.04.2021

Власти в Дамаске неоднократно нарушали Конвенцию о запрещении химоружия, констатировали в ОЗХО. Россия и Китай голосовали против лишения Сирии права голоса.
DAMASCUS, Feb. 28, 2021 (Xinhua) -- Smoke rises following an Israeli missile attack in Damascus, Syria, on Feb. 28, 2021. A fresh Israeli missile attack targeted positions in the vicinity of Damascus on Sunday night, state TV reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет 17.03.2021

Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, было сбито, есть материальные потери, передало агентство SANA.
People hold A syrian flag during a demonstration for peace in Syria and against bombings on Aleppo in front of the Reichstag building which houses Germany's Bundestag lower house of parliament, on December 17, 2016 in Berlin. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

В ФРГ судят режим Асада и разрешают высылку сирийцев. Как это сочетается? 15.03.2021

Спустя 10 лет после начала конфликта в Сирии отношения Берлина с Дамаском остаются сложными. Суд в Кобленце выносит приговор экс-сотруднику сирийских спецслужб, а в МВД страны снимают вето на депортацию сирийцев.
07.09.2020, Syrien, Damaskus: DAMASCUS, SYRIA - SEPTEMBER 7, 2020: Russia's Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (L-R), Syria's President Bashar al-Assad and Russia's Deputy Prime Minister Yuri Borisov (R-L) during a meeting. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Foto: Russian Foreign Ministry Press O/TASS/dpa |

Глава МИД России прибыл в Дамаск впервые с начала конфликта в Сирии 07.09.2020

Сергей Лавров встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Главу МИД РФ также примет его сирийский коллега Валид Муаллем. Москва поддерживает режим Асада в многолетнем конфликте в Сирии.
+++Nine years of Syrian war, nine kids who dream of home+++ Jumana and Farhan al-Alyawi, a 8-year-old displaced Syrian twins from east Idlib, pose for a picture in a tent at Atmeh camp, near the Turkish border, Syria June 19, 2020. Picture taken June 19, 2020. REUTERS/Khalil Ashawi

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о гуманитарной помощи Сирии 07.07.2020

Германия выдвинула в Совбезе ООН проект резолюции о продолжении гуманитарной помощи Сирии на территориях, неподконтрольных Дамаску. Однако Россия постепенно сужает возможности для ее поставок.
3099886 04/20/2017 Russian and Syrian Marines exercise in Tartous. Dmitriy Vinogradov/Sputnik Foto: Dmitriy Vinogradov/Sputnik/dpa |

Кремль намерен расширить военные базы в Сирии 29.05.2020

Российская сторона просит у Дамаска дополнительную недвижимость и акваторию для расширения и усовершенствования военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

(200206) -- DAMASCUS, Feb. 6, 2020 (Xinhua) -- Syrian air defense missile is seen in the sky over Damascus, capital of Syria, Feb. 6, 2020. Syria's air defense was triggered early Thursday by a fresh Israeli missile attack over the capital Damascus, Syrian state TV reported. The missiles, launched from the Israeli-occupied Golan Heights, targeted areas west of Damascus, as people there heard powerful explosions, said the report. The air defense intercepted several missiles, and the exact targets are not clear, it said. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии 27.04.2020

По сообщению официального Дамаска, погибли три мирных жителя, еще четыре - ранены. Между тем сирийские правозащитники сообщают, что убиты четыре бойца проиранских формирований.
ARCHIV May 27, 2012 - Idlib, SYR - A group gathers near a home in al-Latamneh, Hama Province, Syria that was reportedly razed by Syrian Army forces after its owner s brother defected from the Syrian Army. Upon seeing a Western photographer, the women were concerned that United Nations observers might be nearby. Syrian Army units are known to attack areas that UN observers have recently visited. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm67_ May 27 2012 Idlib SYR a Group gathers Near a Home in Al Hama Province Syria Thatcher what reportedly razed by Syrian Army Forces After its Owner S Brother defected from The Syrian Army UPON seeing a Western Photo The Women Were Concerned Thatcher United Nations OBSERVERS Might Be nearby Syrian Army Units are known to Attack Areas Thatcher UN OBSERVERS have Recently visited PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAm67_

ЕС требует наказать Дамаск за химатаки в Сирии 09.04.2020

ОЗХО пришла к выводу, что ответственность за применение зарина и хлора в городе Латамна в 2017 году несет сирийское руководство. Евросоюз призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.
ARCHIV - 31.08.2013, Niederlande, Den Haag: Das Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), aufgenommen am Sitz der OPCW. (zu dpa «Diplomaten: Russland und Syrien lassen OPCW-Team nicht nach Duma» vom 16.04.2018) Foto: Evert-Jan Daniels/ANP /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ОЗХО обвинила Дамаск в применении химоружия в 2017 году 08.04.2020

За 9 лет гражданской войны в Сирии неоднократно применялось химическое оружие. Дамаск всегда отрицал свою причастность к этому, однако эксперты ОЗХО пришли к иному выводу.
CORRECTION - An areal view taken on November 3, 2019 shows heavy damage caused to buildinsg as a result of reported ongoing shelling and airstrikes by pro-government forces on the village of Kafr Nabl, in Syria's southern Idlib province. - Syrian President Bashar al-Assad's forces launched a devastating military campaign against Idlib in April, killing around 1,000 civilians and forcing more than 400,000 people to flee their homes. The Idlib region, which is home to some three million people including many displaced by the eight-year war, is controlled by Syria's former Al-Qaeda affiliate. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Omar HAJ KADOUR has been modified in AFP systems in the following manner: [November] instead of [October]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

Германия, Франция, США и Великобритания потребовали привлечь Асада к ответственности 15.03.2020

В девятую годовщину начала гражданской войны четыре страны выступили с совместным заявлением по Сирии, в котором потребовали руководство Дамаска прекратить "беспощадные убийства" и принять волю народа.

A Israeli soldier scans the area from his Merkava tank positioned in the Israeli annexed Golan Heights near the Quneitra crossing with Syria, on September 4, 2014. The Israeli army said it struck a Syrian military position after presumed errant fire hit the Israeli-occupied sector of the Golan Heights. AFP PHOTO / JALAA MAREY (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP/Getty Images)

Дамаск сообщил об отражении ракетных ударов Израиля 05.03.2020

Авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана и с оккупированных Голанских высот, сообщил источник в сирийской армии.

28.02.2020 BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 28: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg makes a speech during a press conference after extraordinary meeting on Syria at the NATO Headquarters in Brussels, Belgium on February 28, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

НАТО выразила поддержку Турции в связи с событиями в Сирии 28.02.2020

В связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе НАТО намерена "пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса". Генсек НАТО осудил неизбирательные воздушные удары Дамаска и Москвы.
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