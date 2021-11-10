ЕС требует наказать Дамаск за химатаки в Сирии

ОЗХО пришла к выводу, что ответственность за применение зарина и хлора в городе Латамна в 2017 году несет сирийское руководство. Евросоюз призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.