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Гуантанамо

GUANTANAMO BAY, CUBA - APRIL 7: U.S. Army soldiers stand at the entrance to Camp Delta where detainees from the U.S. war in Afghanistan live April 7, 2004 in Guantanamo Bay, Cuba. On April 20, the U.S. Supreme Court is expected to consider whether the detainees can ask U.S. courts to review their cases. Approximately 600 prisoners from the U.S. war in Afghanistan remain in detention. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Администрация Байдена выдала заключенного из тюрьмы на базе Гуантанамо 19.07.2021

Подданный Марокко, содержавшийся в спецтюрьме США с 2002 года, передан властям этой страны. Президент Байден обещал закрыть пенитенциарное учреждение.
20.01.2021 White House Press Secretary Jen Psaki takes questions from journalists in the James S Brady Press Briefing Room at the White House, after the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Tom Brenner

Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо 13.02.2021

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности.

ARCHIV 2001****A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa |

Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года 31.08.2019

По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
Amerikanische Militärpolizisten holen im Militärgefängnis Guantanamo auf Kuba einen Gefangenen aus seinem Käfig (Archivfoto vom 17.01..2002). Europäische Angehörige von Häftlingen im US- Militärgefängnis von Guantanamo auf Kuba haben in den USA ein Ende der Isolierung und rechtsstaatliche Verfahren gefordert. Sie habe seit zwei Jahren nichts mehr von ihrem inhaftierten Sohn gehört, sagte die in Bremen lebende Türkin Rabiye Kurnaz. Ihr Sohn Murat Kurnaz war im Oktober 2001 nach Pakistan geflogen, um den Koran zu studieren. Nach Angaben seines Verteidigers wurde er unter noch ungeklärten Umständen im Grenzgebiet zu Afghanistan von US-Soldaten gefangen genommen und ist seit Anfang 2002 auf dem US-Stützpunkt Guantanamo inhaftiert. Foto: Roberto Schmidt dpa (Zu dpa 0049 vom 10.03.2004) |

Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста 29.04.2019

Южное командование ВС США потеряло доверие к способности контр-адмирала Джона Ринга нести командование в Гуантанамо, где расположена спецтюрьма для подозреваемых в терроризме.

Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо 12.09.2018

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" о расследовании пыток в ярославской колонии, о ситуации в других тюрьмах и СИЗО и об угрозах, которые вынудили ее покинуть страну.
This Thursday, Nov. 19, 2009 picture shows a building in the Antaviliai, Lithuania, 20 kilometers (12 miles) outside Vilnius which allegedly housed a CIA prison. The two-story structure - a former riding school for the rich - is allegedly where the CIA held suspected Al-Qaida prisoners five years ago. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Литва обжалует решение ЕСПЧ по секретной тюрьме ЦРУ 29.08.2018

Правительство в Вильнюсе заявило, что проведенное в Литве расследование не подтверждает заключение ЕСПЧ. Литва продолжает отрицать, что на ее территории существовала секретная тюрьма ЦРУ.
ARCHIV - Ein Häftling in Guantanamo in Fußschellen ist auf einem am 27.04.2010 von der US-Armee herausgegebenes Archivfoto zu sehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hört den Fall eines im US-Gefangenenlager Guantánamo Inhaftierten, der gegen Polen klagt. Es geht um Folter in polnischen Geheimgefängnissen des US-Geheimdienstes CIA und die Überstellung an die CIA. EPA/Michelle Shephard / POOL PHOTO. EDS: IMAGE REVIEWED BY U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE OFFICIAL PRIOR TO TRANSMISSION (zu dpa-Hintergrund «Die geheimen CIA-Gefängnisse» vom 03.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕСПЧ осудил Литву и Румынию за пытки в тайных тюрьмах ЦРУ 31.05.2018

В делах двух заявителей против Румынии и Литвы суд усмотрел ряд нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, нарушение запрета на применение пыток.
21.-24.10.2016*** GUANTANAMO BAY, CUBA - OCTOBER 22: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by the U.S. Military prior to transmission.) Razor wire lines the fence of the Gitmo maximum security detention center on October 22, 2016 at the U.S. Naval Station at Guantanamo Bay, Cuba. The U.S. military's Joint Task Force Guantanamo is still holding 60 detainees at the prison, down from a previous total of 780. On his second day in office in 2008 President Obama issued an executive order to close the prison, which has failed because of political opposition in the U.S. (Photo by John Moore/Getty Images)

Трамп не будет закрывать тюрьму в Гуантанамо 31.01.2018

Бараку Обаме не удалось закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она продержалась до Трампа, который подписал указ о том, чтобы она продолжила работу и в будущем.
HANDOUT - ARCHIV - In orangefarbene Overalls gekleidete Häftlinge knien im Camp X-Ray auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba am 18.01.2002 auf einem von der US-Armee herausgegebenen Archivfoto. Foto: Shane T. McCoy/US Navy/dpa (zu dpa Problem Guantánamo - Menschenrechtler beharren auf Schließung vom 10.11.2015 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung der Quelle: Foto: Shane T. McCoy/US Navy/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/US Navy/Shane T. McCoy

Последний российский заключенный покинул тюрьму Гуантанамо 20.01.2017

Россиянин Равиль Мингазов, который провел в Гуантанамо более 14 лет, был депортирован в ОАЭ. Сам Мингазов резко возражал против экстрадиции в Россию.
22.03.2016 A U.S. Navy sailor (L) walks with soldiers in Joint Task Force Guantanamo's Camp VI at the U.S. Naval Base in Guantanamo Bay, Cuba March 22, 2016 (c) Reuters/L. Jackson

Из Гуантанамо освобождены еще десять пленников 18.01.2017

Десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман. Бараку Обаме не удалось выполнить свое обещание закрыть тюрьму: в ней остаются еще 45 узников.
21.-24.10.2016*** GUANTANAMO BAY, CUBA - OCTOBER 22: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by the U.S. Military prior to transmission.) A U.S. soldier looks into a cell of the Gitmo maximum security detention center on October 22, 2016 at the U.S. Naval Station at Guantanamo Bay, Cuba. The U.S. military's Joint Task Force Guantanamo is still holding 60 detainees at the prison, down from a previous total of 780. On his second day in office in 2008 President Obama issued an executive order to close the prison, which has failed because of political opposition in the U.S. (Photo by John Moore/Getty Images)

Из тюрьмы в Гуантанамо освобождены четыре йеменца 05.01.2017

Четверо граждан Йемена, ранее содержавшихся в тюрьме в Гуантанамо, высланы в Саудовскую Аравию. В ближайшие дни может быть освобожден еще ряд узников.
07.04.2014***This photo made during an escorted visit and reviewed by the US military shows the old war crime courtroom in Camp Justice at the US Naval Station in Guantanamo Bay, Cuba, April 7, 2014. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Antonov

Четверо узников Гуантанамо могут быть высланы в Саудовскую Аравию 05.01.2017

В течение ближайших суток 4 узников Гуантанамо могут быть отправлены в Саудовскую Аравию. Не исключаются и дальнейшие освобождения.
21.-24.10.2016*** GUANTANAMO BAY, CUBA - OCTOBER 22: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by the U.S. Military prior to transmission.) A U.S. soldier looks into a cell of the Gitmo maximum security detention center on October 22, 2016 at the U.S. Naval Station at Guantanamo Bay, Cuba. The U.S. military's Joint Task Force Guantanamo is still holding 60 detainees at the prison, down from a previous total of 780. On his second day in office in 2008 President Obama issued an executive order to close the prison, which has failed because of political opposition in the U.S. (Photo by John Moore/Getty Images)

Трамп выступил против освобождения узников Гуантанамо 04.01.2017

Дональд Трамп заявил, что ни один человек, содержащийся на базе в Гуантнамо, не должен быть освобожден. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году.
08.04.2014***This photo made during an escorted visit and reviewed by the US military shows unidentified detainees at Camp 6 detention facility at the US Naval Station in Guantanamo Bay, Cuba, April 8, 2014. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Antonov

Некоторые узники Гуантанамо могли оказаться в тюрьме без доказательств вины 03.11.2016

Не менее восьми афганцев провели в Гуантанамо более 13 лет, свидетельствует отчет независимого центра Agfhan Analyst Network. Причем задержали их на основании слухов или ошибок.
08.04.2014***This photo made during an escorted visit and reviewed by the US military, shows a US Army officer showing a photograph of then operational and now abandoned Camp X-Ray detention facility at the US Naval Station in Guantanamo Bay, Cuba, April 9, 2014. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Antonov

Байден ожидает закрытия Гуантанамо еще до ухода Обамы из Белого дома 25.08.2016

Лагерь заключенных на американской военно-морской базе "Гуантанамо" на Кубе может опустеть еще до января 2017 года. На это надеется и этого ожидает вице-президент США.
08.04.2014***This photo made during an escorted visit and reviewed by the US military, shows a US Army officer showing a photograph of then operational and now abandoned Camp X-Ray detention facility at the US Naval Station in Guantanamo Bay, Cuba, April 9, 2014. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Antonov

США отправили 15 заключенных из Гуантанамо в ОАЭ 16.08.2016

Вашингтон передал Абу-Даби 15 узников, содержавшихся в лагере на американской военно-морской базе Гуантанамо по подозрению в терроризме. По данным Госдепартамента США, там остается еще 61 заключенный.
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