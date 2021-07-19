Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" о расследовании пыток в ярославской колонии, о ситуации в других тюрьмах и СИЗО и об угрозах, которые вынудили ее покинуть страну.