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Подданный Марокко, содержавшийся в спецтюрьме США с 2002 года, передан властям этой страны. Президент Байден обещал закрыть пенитенциарное учреждение.
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности.
По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
Южное командование ВС США потеряло доверие к способности контр-адмирала Джона Ринга нести командование в Гуантанамо, где расположена спецтюрьма для подозреваемых в терроризме.
Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" о расследовании пыток в ярославской колонии, о ситуации в других тюрьмах и СИЗО и об угрозах, которые вынудили ее покинуть страну.
Правительство в Вильнюсе заявило, что проведенное в Литве расследование не подтверждает заключение ЕСПЧ. Литва продолжает отрицать, что на ее территории существовала секретная тюрьма ЦРУ.
В делах двух заявителей против Румынии и Литвы суд усмотрел ряд нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, нарушение запрета на применение пыток.
Бараку Обаме не удалось закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она продержалась до Трампа, который подписал указ о том, чтобы она продолжила работу и в будущем.
Россиянин Равиль Мингазов, который провел в Гуантанамо более 14 лет, был депортирован в ОАЭ. Сам Мингазов резко возражал против экстрадиции в Россию.
Десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман. Бараку Обаме не удалось выполнить свое обещание закрыть тюрьму: в ней остаются еще 45 узников.
Четверо граждан Йемена, ранее содержавшихся в тюрьме в Гуантанамо, высланы в Саудовскую Аравию. В ближайшие дни может быть освобожден еще ряд узников.
В течение ближайших суток 4 узников Гуантанамо могут быть отправлены в Саудовскую Аравию. Не исключаются и дальнейшие освобождения.
Дональд Трамп заявил, что ни один человек, содержащийся на базе в Гуантнамо, не должен быть освобожден. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году.
Не менее восьми афганцев провели в Гуантанамо более 13 лет, свидетельствует отчет независимого центра Agfhan Analyst Network. Причем задержали их на основании слухов или ошибок.
Лагерь заключенных на американской военно-морской базе "Гуантанамо" на Кубе может опустеть еще до января 2017 года. На это надеется и этого ожидает вице-президент США.
Вашингтон передал Абу-Даби 15 узников, содержавшихся в лагере на американской военно-морской базе Гуантанамо по подозрению в терроризме. По данным Госдепартамента США, там остается еще 61 заключенный.
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