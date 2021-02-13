Администрация Байдена выдала заключенного из тюрьмы на базе Гуантанамо

Подданный Марокко стал первым заключенным спецтюрьмы США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, которого администрация американского президента Джозефа Байдена передала за границу. О переводе сообщила в понедельник, 19 июля, пресс-служба Пентагона.

"В 2016 году Совет по периодическому пересмотру (PRB) определил, что содержание Абдула Латифа Насира под стражей в соответствии с военным правом больше не является необходимым для защиты от сохраняющейся значительной угрозы национальной безопасности США", - пояснили в оборонном ведомстве.

"В этой связи PRB рекомендовал разрешить репатриацию Насира в его родную страну - Марокко - при условии соблюдения гарантий безопасности и гуманного обращения с ним", - добавили в Пентагоне. Там напомнили, что процедуру не удалось завершить при администрации президента США Барака Обамы.

Таким образом, как отмечает агентство Reuters, численность заключенных в пенитенциарном учреждении сократилось до 39. Марокканец содержался там с 2002 года.

Байден хочет до конца своего срока избавиться от спецтюрьмы

В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки говорила, что Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США.

По словам Псаки, команда президента работала по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".

Обама обещал закрыть, Трамп - оставить

Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".

Намерениям Обамы воспрепятствовал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна была быть ликвидирована.

На апрель 2019 года там оставались 40 заключенных. Ряд из них утверждал, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.

В тюрьме в Гуантанамо содержались и россияне

С начала работы тюрьмы в Гуантанамо содержались восемь российских граждан, которых подозревали в связях с террористическими группировкой "Аль-Каидой" и движением "Талибан". Россияне были задержаны осенью 2001 года во время боевой операции против талибов. В феврале 2004 года семеро заключенных были экстрадированы в Россию. Шестеро из них впоследствии были приговорены к заключению по обвинениям в различных преступлениях. Еще один - Руслан Одижев - был убит в Нальчике в 2007 году.

В январе 2017 года последний из российских заключенных Гуантанамо - Равиль Мингазов, который провел там более 14 лет, - был депортирован в ОАЭ.

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