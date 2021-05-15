Грузия и Россия

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о своем отношении к протестам в Тбилиси. По его мнению, протесты направлены как против России, так и против Иванишвили. Молодежь не готова терпеть советские методы управления, считает Саакашвили. Он считает, что хаос и неудачи в постсоветских республиках устраивают Россию. И если они будут успешными, то это для Путина - плохая новость.