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Грузия и Россия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Грузия и Россия".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, spricht zu Journalisten vor einer EU-Gipfel-Videokonferenz zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen im Gebäude des Europäischen Rates. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militärbündnis und dem 27-Nationen-Block gestärkt und Doppelarbeit in Sicherheitsfragen vermieden werden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания 15.05.2021

Чем убедительнее военное сдерживание, тем легче вести мирные переговоры, заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО вновь высказался за сочетание давления и открытости к переговорам в отношениях с Россией.
This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian troops disembark from a landing boat during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Комментарий: Россия и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море 12.05.2021

По мнению Константина Эггерта, стремление Украины и Грузии в НАТО рано или поздно поставит альянс перед выбором: либо поддержать Киев и Тбилиси, либо уступить России и потерпеть политическое поражение.
BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 29: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and GeorgiaÄôs Prime Minister Giorgi Gakharia (not seen) hold a joint press conference after a meeting at NATO Headquarters in Brussels, Belgium on September 29, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря 02.12.2020

Усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе является ответом на действия России, которая наращивает военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черном море, указал Йенс Столтенберг.
Georgia's Prime Minister Giorgi Gakharia speaks during a joint press conference with Turkey's President at the Presidential Complex in Ankara on October 31, 2019. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО 08.08.2020

Грузия обязательно доведет до конца процесс евроатлантической интеграции, заявил премьер-министр Георгий Гахария в 12-ю годовщину начала военного конфликта с РФ.
Ein Binaercode wird auf den Bilschirm eines Laptops angezeigt. Im Hintergrund sind die Server in einem Rechenzentrum zu erkennen. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A binary code is displayed on the screen of a laptop In the background are the servers in a data center to identify Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

ЕС и НАТО осудили кибератаку на Грузию 21.02.2020

Евросоюз поможет Грузии повысить кибербезопасность после заявлений Тбилиси, Вашингтона и Лондона о российской атаке на грузинские сайты.
Nemtsova Interview mit Kacha Kaladze, Bürgermeister von Tiflis, ehemaliger Fußballspieler.

Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии "неверной информацией" 14.07.2019

Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.
epa02888160 The downtown of the Georgian capital with old temple of Narikala is seen during sunrise in Tbilisi, Georgia, 30 August 2011. The downtown is located on the elevated cliff that overlooks the Mtkvari (Kura) river. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

Патриархия Грузии обвинила Путина в искажении истории 12.07.2019

Во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла Грузия, заявил президент РФ. Такая интерпретация способствует углублению нынешних конфликтов, считают в патриархии Грузии.
An electronic screen shows the results of the voting for the pension reform bill at the State Duma, the lower house of parliament, in Moscow Russia September 26, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Госдума призвала правительство РФ ввести санкции в адрес Грузии 09.07.2019

Депутаты Госдумы хотят запретить импорт в РФ грузинского вина и воды. Ранее в правительстве России заявили, что готовы рассмотреть предложение Госдумы.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей 07.07.2019

Российские власти обещают компенсировать авиакомпаниям миллиардные убытки, связанные с запретом полетов в Грузию. Между тем там остаются 5 тысяч российских туристов, у которых могут возникнуть трудности с возвращением.
Grenze Georgien und Südossetien Aufgenommen am 29.06.2019 im Dorf Khurvaleti, Georgien Vladimir Esipov/DW Stichworte: Georgien, Südossetien

Жизнь у забора: что происходит на "границе" Грузии и Южной Осетии 05.07.2019

Село Хурвалети 11 лет назад разделил забор с колючей проволокой. Так была обозначена административная граница Грузии с самопровозглашенной Южной Осетией. Что изменилось здесь с тех пор?

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ? (26.06.2019) 26.06.2019

Разрыв с ПАСЕ повредит прежде всего россиянам, считают в Human Rights Watch. Ведь тогда они потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека. Однако в Международном Мемориале считают иначе.

Россия снова в ПАСЕ: Украина и Грузия в шоке, Запад сдержанно оптимистичен. DW Новости (26.06.2019) 26.06.2019

Вопрос о возобновлении работы российской делегации в ПАСЕ вызвал немало споров. Западные страны и правозащитники говорят о плюсах такого решения для рядовых россиян.
Georgischer Wein. Zugeliefert am 11.12.2012 durch Vadim Chataline. Copyright: DW/A. Oganjanjan

Роспотребнадзор усиливает контроль над алкоголем из Грузии 24.06.2019

Количество алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям, с 2014 по 2018 годы увеличилось, утверждает российское ведомство.
Flugzeug startet bei Sonnenuntergang | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Москва запрещает грузинским авиакомпаниям летать в Россию с 8 июля 22.06.2019

Минтранс РФ объявил причину запрета на полеты Georgian Airways и MyWay Airlines в РФ - необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности, а также задолженность грузинской стороны.
epa00832477 General view of an airport hall in Tbilisi, Georgia, Tuesday 03 October 2006. On Monday, in connection with the current tensions in Russian-Georgian relations, Russia declared the suspension of air, motor, sea, railway and postal services with Georgia. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

Путин приостановил перелеты из России в Грузию 21.06.2019

Запрет на воздушные перевозки с территории России в Грузию вступает в силу 8 июля. Указ принят для "защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

Саакашвили: люди восстали против России, а Иванишвили съехал с катушек (21.06.2019) 21.06.2019

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о своем отношении к протестам в Тбилиси. По его мнению, протесты направлены как против России, так и против Иванишвили. Молодежь не готова терпеть советские методы управления, считает Саакашвили. Он считает, что хаос и неудачи в постсоветских республиках устраивают Россию. И если они будут успешными, то это для Путина - плохая новость.
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