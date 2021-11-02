Международная некоммерческая организация, занимающаяся проблемами охраны природы и окружающей среды.
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Строительство Северо-Восточной хорды, которую прокладывают через национальный парк, шокировало московских экологов. Этим летом, по решению московских чиновников, территория парка стала меньше. Урезанная площадь, по мнению экологов, была буфером между железной дорогой и национальным парком "Лосиный остров".
Первыми тревогу забили серферы. Берег Тихого океана популярное место у тех, кто хочет поймать большую волну. Сейчас на берегу пусто. Причина загрязнения до сих пор не ясна, хотя прошло уже несколько недель. В конце сентября весь берег был усеян трупами морских обитателей.
Алексей Навальный, проходящий в Берлине реабилитацию после отравления "Новичком", считает необходимыми персональные санкции против близких к Кремлю олигархов. Об этом российский оппозиционер заявил в интервью немецкому таблоиду "Бильд". В частности, Навальный призывает к санкциям против главы совета директоров "Роснефти", бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.