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"Гринпис"

Международная некоммерческая организация, занимающаяся проблемами охраны природы и окружающей среды.

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IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

Более 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году 02.11.2021

Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.
ARCHIV 2016*****A forest workers cuts down a spruce attacked by woodworm in Bialowieza Forest on May 31, 2016 near Bialowieza. Today, this peaceful haven is the scene of a bitter battle between environmentalists and officials over a spruce bark beetle infestation that rangers say is damaging healthy trees. / AFP / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

Польские экологи раскритиковали вырубку леса в Беловежской пуще 13.10.2021

Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.
Bildnummer: 53405362 Datum: 31.08.2009 Copyright: imago/suedraumfoto Kocatepe-Moschee (Kocatepe Camii) und Atakule-Fernsehturm in Ankara.

Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату 06.10.2021

Незадолго до конференции по климату в Глазго Анкара сделала шаг в направлении борьбы с глобальным потеплением. Однако эксперты считают его стратегическим маневром.
13.05.2019 Wladiwostok, Russland, Members of Greenpeace and local animal rights activists take part in a rally in protection of orcas and whales, in Vladivostok, Russia. Eleven orcas (killer whales) and about 90 white whales, caught in the summer and fall of 2018, remain detained in cramped enclosures in Srednyaya Bay. The rally is timed to the meeting of the working group of the Ministry of natural resources where the fate of prisoners of so called whale jail should be decided. Vitaliy Ankov / Sputnik

"Гринпису" - 50 лет (фотогалерея) 15.09.2021

Акции Greenpeace всегда привлекали и привлекают к себе внимание. В нашей галерее - лишь некоторые из них за последние пять десятилетий.
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Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям 03.09.2021

DUH, Greenpeace и активистка Fridays for Future требуют от Daimler, BMW и VW до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания и до конца октября назвать конкретные меры по защите климата.
Freiwillige Helfer machen am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk eine Pause. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

В Якутии горит уже почти 3,5 млн гектаров леса 09.08.2021

По информации NASA, впервые дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса - преодолев 3000 км. В Якутии горит уже около 3,4 миллиона га лесной площади.
This image made from video provided by the RU-RTR Russian television provided Thursday, July 2, 2020, shows firefighters work on a site of a forest fire in the republic of Sakha also knows as Yakutia, Russia Far East. More than 2,000 hectares of forest were alight over a large area of the Russia's region, according to the ministry of emergency situations. The fires already destroyed over a million hectares of forest, the number of wildfires has been increased in the past 24 hours. Strong winds are helping to spread the blaze. (RU-RTR Russian Television via AP) RUSSIA OUT

Эксперт: Справиться с пожарами в Якутии удастся лишь к середине августа 20.07.2021

По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.

A Greenpeace protester is seen flying into the stadium prior to the UEFA Euro 2020 Championship Group F match between France and Germany at Allianz Arena, on June 15, 2021 in Bavaria, Munich, Germany. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

Правительство ФРГ осудило акцию "Гринпис" на стадионе в Мюнхене 16.06.2021

Представитель Ангелы Меркель назвал действия активистов безответственными. Незадолго до начала игры между ФРГ и Францией на ЧЕ по футболу активист "Гринпис" приземлился на дельтаплане на трибуне со зрителями.

Почему экологи и местные жители выступают против строительства магистрали через "Лосиный остров" (04.12.2020) 04.12.2020

Строительство Северо-Восточной хорды, которую прокладывают через национальный парк, шокировало московских экологов. Этим летом, по решению московских чиновников, территория парка стала меньше. Урезанная площадь, по мнению экологов, была буфером между железной дорогой и национальным парком "Лосиный остров".
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

Губернатор Камчатки заявил об обнаружении сбрасывавшего отходы судна 10.10.2020

Вместе с тем, по словам Солодова, маловероятно, что судно причастно к ситуации на Халактырском пляже и в прибрежных водах. В Greenpeace считают, что отбор и анализ материалов с Камчатки идут медленно.

VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: A dead octopus on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9873

"Гринпис": На Камчатке произошла экологическая катастрофа 09.10.2020

Представитель "Гринпис" в России Елена Сакирко рассказала DW о первых результатах работы экспедиции, выясняющей причины природного бедствия на Камчатке.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: Starfishes and a fish on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9885

Greenpeace нашел погибших морских животных в Петропавловске-Камчатском 08.10.2020

Участники экспедиции Greenpeace нашли мертвых морских ежей и звезд на центральной набережной Петропавловска-Камчатского. Ученые ранее сообщили о гибели почти всех организмов на дне Авачинской бухты.

Экологическая катастрофа на Камчатке - какими могут быть последствия? (07.10.2020) 07.10.2020

Первыми тревогу забили серферы. Берег Тихого океана популярное место у тех, кто хочет поймать большую волну. Сейчас на берегу пусто. Причина загрязнения до сих пор не ясна, хотя прошло уже несколько недель. В конце сентября весь берег был усеян трупами морских обитателей.

Навальный о Путине и "мальчике на побегушках" Шредере, или Что грозит Северному потоку-2? DW Новости (07.10.2020) 07.10.2020

Алексей Навальный, проходящий в Берлине реабилитацию после отравления "Новичком", считает необходимыми персональные санкции против близких к Кремлю олигархов. Об этом российский оппозиционер заявил в интервью немецкому таблоиду "Бильд". В частности, Навальный призывает к санкциям против главы совета директоров "Роснефти", бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

Утечка ракетного топлива? Что на самом деле произошло на Камчатке 05.10.2020

Утечка ракетного топлива, разлив нефтепродуктов или природная аномалия? Причины экологической катастрофы на Камчатке пока не ясны. Экологи и местные активисты поделились с DW наблюдениями.
GERMANY. BONN - MARCH 08: Weapons from Germany for the world. Symbol photo on the topics Heckler& Koch, arms trade, illegal arms trade, arms sales, Justice, etc. The picture shows the Heckler & Koch logo on a submachine gun MP5. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Greenpeace заявила об использовании милицией Беларуси немецкого оружия 28.08.2020

Подразделения милиции Беларуси используют немецкое стрелковое оружие, а также патрульные машины Volkswagen. Поставки в страну средств, которые могут быть использованы против граждан, запрещены ЕС с 2011 года.
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