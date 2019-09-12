Госдума разрешила силовикам сбивать дроны

Российская Госдума в четверг, 21 ноября, приняла поправки в законодательство, которые позволят полиции и силовикам сбивать беспилотные летательные аппараты в случае наличия угрозы для "жизни и имущества граждан". Соответствующими полномочиями наделяются шесть структур: ФСИН, МВД, Росгвардия, ФСБ, Служба внешней разведки и ФСО.

Кроме того, сигналы дронов разрешено подавлять. Правоохранительные органы также смогут пресекать полеты над местами массовых мероприятий.

Кто стоял за законопроектом?

Изменения были инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В Госдуме напомнили, что для полетов над населенными пунктами необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления. За сутки следует уведомить о режиме полета, а за два часа связаться с диспетчером регионального центра воздушного движения и оповестить его о маршруте.

Штрафы и уголовная ответственность

За нелегальный запуск БПЛА предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц: 50 и 300 тыс. рублей соответственно.

За нанесение вреда здоровью предусмотрен штраф: 2,5 и 100 тыс. рублей. За причинение смерти по неосторожности может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, уголовное наказание предполагается за шпионаж с помощью беспилотника и незаконное получение информации, составляющей гостайну.

Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев ранее высказал мнение, что закон никак не скажется на журналистских расследованиях. По его словам, полетам дронов и ранее препятствовали силовики. На Рублевке уже и так глушат сигнал GPS, с помощью которого управляют дронами, добавил Сухарев. До этого он руководил петербургским отделением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

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