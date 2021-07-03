Гора Броккен

Немецкие узкоколейки: Штрубе-Бан в Гарце (фото)

Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.