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Ведьмина гора Броккен - самая высокая точка Гарца.
Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи.
Немецкий регион Гарц обладает самой плотной в Европе сетью узкоколейных дорог. После локдауна на них вновь вернулись паровозы, в том числе на дорогу к вершине горы Броккен.
Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
Эта узкоколейная дорога, проложенная более 100 лет назад, ведет из города Вернигероде на гору Броккен в Гарце.
Эту железную дорогу проложили более ста лет назад. Она ведет из города Вернигероде на вершину горы Броккен.
Впрочем, эти следы на горе Броккен, очевидно, оставили все же туристы, а не прекрасные представительницы нечистой силы.
По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Пассажиры этого ретро-поезда могут любоваться снежными ландшафтами, поднимаясь на самую высокую точку горного региона Гарца - Броккен (1141 м).
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Многие альпинисты мечтают покорить все восьмитысячники. Один житель немецкого города Вернигероде восемь тысяч раз поднялся на одну и ту же гору - 1140-метровый Броккен.
Согласно легенде, в ночь на 1 мая они слетаются на вершину горы Броккен в немецком регионе Гарц.
Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте.
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