Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гора Броккен

Ведьмина гора Броккен - самая высокая точка Гарца.

Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn HSB steht im Selketal auf einem Bahnhof. Nach der langen Pandemiepause nahm die HSB nun auch ihren Dampfbetrieb im Selketal wieder auf. Jährlich reisen zehntausende Fahrgäste mit der Harzer Schmalspurbahn durch die Region.

В Гарце снова пыхтят паровозы (фото) 03.07.2021

Немецкий регион Гарц обладает самой плотной в Европе сетью узкоколейных дорог. После локдауна на них вновь вернулись паровозы, в том числе на дорогу к вершине горы Броккен.
Vereinsmitglieder fahren zur Probe mit der historischen Feldbahn. Im Feldbahnmuseum wird die Geschichte der landwirtschaftlich genutzten Feldbahnen lebendig. Regelmäßig werden hier Fahrten mit der Feldbahn auf einer historischen Strecke angeboten. Der Verein Feldbahnarbeitsgemeinschaft e.V. betreibt sieben Loks und weitere mit Muskelkraft betriebene Draisinen. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch in diesem Jahr bereits viele Fahrtermine ausfallen.

Немецкие узкоколейки: Штрубе-Бан в Гарце (фото) 26.05.2021

Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
28.04.2020, Sachsen-Anhalt, Thale: Original Harzer Brockenhexen stehen in der Werkstatt der Firma Hexenmanufaktur in Thale. Acht verschiedene Hexen und Teufel werden von den Mitarbeitern als Souvenirs traditionell in reiner Handarbeit in unterschiedlichen Formen und Größen hergestellt. Die schaurigen Gestalten erfreuen sich nicht nur an Walpurgis wachsender Beliebtheit. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit...

Откуда берутся ведьмы (фото) 01.05.2020

Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
dpatopbilder - 28.12.2019, Sachsen-Anhalt, Schierke: Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn HSB fährt über den Wolken auf dem Brocken. Nebel und Kälte haben die Landschaft in ein einzigartiges Winterparadies verzaubert. Auf dem Brocken lockten strahlender Sonnenschein und gute Fernsicht tausende Besucher an. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде (фото) 05.01.2020

Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
ARCHIV 2009++++++++Feste Deutschland Eifel Maifest Maibaum bunt flatternd Wind blauer Himme (c) picture-alliance/Helga Lade/B. Siering

"Танец в май": шабаш ведьм и любовные березки 30.04.2019

Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
26.04.2019, Niedersachsen, Bad Grund: Hexe Erika und Teufel Holger Diener proben mit Dreizack und Besen am Hübichenstein für das Walpurgis Open Air Theater. An zahlreichen Orten im Harz wird am 30.04. mit Musik, Umzügen und Festen Walpurgis gefeiert. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ведьм бояться - к чертям не летать (фото) 29.04.2019

Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
09.01.2019, Sachsen-Anhalt, Schierke: Mitarbeiter der Servicegesellschaft versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn, der seit Montag auf dem Brocken eingeschneit ist, vom Schnee zu befreien. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии поезд засыпало снегом (фото) 10.01.2019

Эта узкоколейная дорога, проложенная более 100 лет назад, ведет из города Вернигероде на гору Броккен в Гарце.
10.12.2018, Sachsen-Anhalt, Brocken: Die Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt durch eine verschneite Winterlandschaft zu Tal. Es bleibt im Harz weiterhin winterlich. In den höheren Lagen soll es in den kommenden Tagen weiter schneien. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ведьмам слишком холодно, или Зима на горе Броккен (фото) 16.12.2018

Эту железную дорогу проложили более ста лет назад. Она ведет из города Вернигероде на вершину горы Броккен.
24.09.2018, Sachsen-Anhalt, Brocken: Spuren im Schnee sind auf dem Brocken zu sehen. Der meteorologische Wetterdienst hat die ersten Schneeschauer vermeldet. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На любимой горе немецких ведьм выпал первый снег (фото) 25.09.2018

Впрочем, эти следы на горе Броккен, очевидно, оставили все же туристы, а не прекрасные представительницы нечистой силы.

16.04.2018, Niedersachsen, Braunlage: Eine Teufelsfigur und eine Hexenfigur stehen in einem Lagerraum. An zahlreichen Orten im Harz wird am 30.04. mit Musik, Umzügen und Festen Walpurgis gefeiert. (zu dpa Harz fiebert Walpurgisnacht entgegen vom 29.04.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи 30.04.2018

По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
dpatopbilder - 06.02.2018, Sachsen-Anhalt, Brocken: Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt durch den verschneiten Wald auf den Brocken. Dort liegen derzeit mehrere Zentimeter Schnee. Es bleibt im Harz die ganze Woche trocken, sonnig und winterlich kalt. Mildere Temperaturen werden erst zum Wochenende erwartet. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зимняя сказка в Гарце 07.02.2018

Пассажиры этого ретро-поезда могут любоваться снежными ландшафтами, поднимаясь на самую высокую точку горного региона Гарца - Броккен (1141 м).

Ein als Hexe verkleideter Mensch springt - auf einem Besen reitend - am Mittwoch, 30. April 2003, ueber ein Feuer waehrend der Feier der Walpurgisnacht im Harz in Elbingerode. ber 100.000 Menschen feierten in diesem Jahr in zahlreichen Orten des gesamten Harzes das traditionelle Fest. Der Sage nach flogen in dieser Nacht einst die Hexen und Teufel auf den Blocksberg, um dort dem Teufel ihre Schandtaten zu erzaehlen. Ueberall beherrschten Hexen mit Gesaengen und rituellen Taenzen am Walpurgisfeuer das naechtliche Treiben. (AP Photo/ Frank Drechsler)

Времена года в сказочном Гарце 10.01.2017

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
3.10.2016 Wanderer Benno Schmidt aus Wernigerode hält am 03.10.2016, nach seiner 8.000 Besteigung des Brocken, einen Brockenpass in der Hand. Das Jubiläum feierte er mit mehreren Wanderfreunden auf dem Berg, der sich allerdings heute in Nebel hüllte. Schmidt wandert seit nunmehr 26 Jahren täglich auf den Brocken. Das brachte ihm den Namen Brocken-Benno ein. Foto: Matthias Bein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-allinace/dpa/M. Bein

Немецкий пенсионер 8000 раз поднялся на гору Броккен 07.10.2016

Многие альпинисты мечтают покорить все восьмитысячники. Один житель немецкого города Вернигероде восемь тысяч раз поднялся на одну и ту же гору - 1140-метровый Броккен.
24.04.2016 dpatopbilder - Kostümierte Frauen, verkleidet als Hexen, trainieren am 24.04.2016 in Wolfshagen (Niedersachsen) für die Nacht der Nächte im Harz. Die Walpurgisnacht wird in der Nacht auf den 01.05 gefeiert. Foto: Swen Pförtner/dpa (zu dpa Wo Hexen wochenlang für Walpurgis trainieren vom 27.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи (фото) 27.04.2016

Согласно легенде, в ночь на 1 мая они слетаются на вершину горы Броккен в немецком регионе Гарц.
Trees covered with snow photographed on the Brocken mountain in the Harz region, near Schierke, northern Germany, Sundaymorning Dec. 28, 2014. Snow and icy weather swept through parts of Europe on Saturday, stranding drivers overnight and leaving thousands of homes without power in Britain. Snow also covered parts of Switzerland and southwestern Germany, and more than 20 centimeters (nearly eight inches) of snow has fallen in higher parts of Germany's Black Forest. (AP Photo/dpa,Matthias Strauss)

Броккен - ведьмина гора в Гарце (фото) 07.01.2016

Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте.
Показать еще