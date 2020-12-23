Глинтвейн за бетонными блоками: как прошлогодний теракт изменил рождественские базары в Берлине - DW Новости (28.11.2017)

Во многих городах Германии в эти дни открываются рождественские базары. Более 90 процентов немцев, ну и, конечно, туристы, хоть раз, да заглядывают на праздничный базар. Посещаемость - несколько сотен миллионов человек. Год назад один из берлинских базаров стал целью террориста. Как в этом году власти решили обезопасить посетителей базаров и повлияло ли это на атмосферу праздника?