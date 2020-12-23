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Глинтвейн

Традиционный алкогольный напиток зимнего времени, готовится на основе нагретого вина, в которое добавляются сахар и пряности.

In der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei in Freyburg (Sachsen-Anhalt) gießen die beiden Mitarbeiterinnen Stefanie Heine (r) und Stefanie Dymale Sekt in Gläser, aufgenommen am 10.12. 2008. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Вино, глинтвейн, игристое? Что немцы будут пить на праздники в локдауне 23.12.2020

Рождество и Новый год 2020 жителям Германии из-за карантина предстоит праздновать в узком семейном кругу. Какие алкогольные напитку окажутся на праздничном столе?
Zwei Frauen stoßen am Schlossplatz während der Corona-Pandemie mit mit Glühwein gefüllten Bechern an. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha (Grüne) will den Betrieb von Glühweinständen und anderen Schankstätten im Freien einschränken.

Почему во время локдауна в Германии пахнет глинтвейном (фото) 09.12.2020

Глинтвейн - как много в этом слове всего слилось на Рождество! Несмотря на пандемию, жители Германии не хотят отказываться от потребления этого напитка на свежем воздухе.
Symbolbild Weihnachten in der Corona Krise, Nikolaus Figur, Weihnachtsbaumschmuck, mit Mund-Nasen Maske, Alltagsmaske,

Вторая волна пандемии в Германии: Бавария - пример для всей страны? 08.12.2020

Несмотря на действующие ограничения, вторая волна коронавируса в Германии не спадает. Поэтому здесь с пониманием отнеслись к решению премьер-министра Баварии принять более жесткие меры.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++Brighton Santa Dash on 10/12/2016 at Hove Lawns, Brighton. Santa's of all shapes, sizes and ages gather on Brighton Seafront for the Annual 5k Santa Dash in aid of the Sussex based children's charity Rockinghorse. /Photoshot |

Что нервирует немцев в канун Рождества 19.12.2018

Эти неприятные мелочи часто портят праздничное настроение перед Рождеством. DW выяснила, что огорчает жителей Германии.
Lichterglanz und der Duft von Punsch zur Weihnachtszeit: Die Weihnachtsmärkte in Hamburg werden mit jedem Jahr größer und oft auch schöner. Für Millionen, die zum Weihnachtsshopping in die Innenstadt kommen, ist der Besuch der zahlreichen Blockhaus-Stände und festlich beleuchteten Märkte auf dem Rathausmarkt, dem Jungfernstieg oder dem Gänsemarkt ein muss. Nicht selten sind die schon Wochen vor Weihnachten geöffneten Märkte überfüllt. Copyright: picture-alliance/dpa/C. Fuerst

Выпить и закусить на каждом углу (видео) 14.12.2018

До самого Рождества во многих городах Германии открыты рождественские ярмарки. Чем можно полакомиться в Нюрнберге или Берлине? Смотрите наш видеосюжет!

Выпить и закусить на каждом углу 14.12.2018

До самого Рождества во многих городах Германии открыты рождественские ярмарки. Чем можно полакомиться в Нюрнберге или Берлине? Смотрите наш видеосюжет!
15.11.2018, Berlin: Stimmungsvoll beleuchtet ist der Botanische Garten zur Eröffnung des Christmas Garden. Bis zum 06.01.2019 werden über 30 Installationen auf einem zwei Kilometer langen Rundweg gezeigt. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Самые необычные рождественские базары Германии 07.12.2018

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны.
Jutta Gates, Inhaberin des Teestübchens im Schnorr, lässt am 06.05.2016 in Bremen Teesahne in den Ostfriesentee tröpfeln. Die ostfriesische Teekultur soll den begehrten Unesco-Titel immaterielles Kulturerbe erhalten. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Что пьют немцы в холодную погоду 06.12.2018

Чай - самый популярный напиток в мире, разумеется, после воды. В Германии даже есть свои рекордсмены по чаепитию. Впрочем, согреваеются немцы не только чаем...
glühwein | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 1 декабря - глинтвейн 01.12.2018

Ожидание Рождества в Германии скрашивают выпечка, типичные для этой поры блюда и напитки. Сегодня мы расскажем о согревающем глинтвейне.

Глинтвейн за бетонными блоками: как прошлогодний теракт изменил рождественские базары в Берлине - DW Новости (28.11.2017) 28.11.2017

Во многих городах Германии в эти дни открываются рождественские базары. Более 90 процентов немцев, ну и, конечно, туристы, хоть раз, да заглядывают на праздничный базар. Посещаемость - несколько сотен миллионов человек. Год назад один из берлинских базаров стал целью террориста. Как в этом году власти решили обезопасить посетителей базаров и повлияло ли это на атмосферу праздника?
20.12.2016*** Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom. Köln, 20.12.2016 | Verwendung weltweit

Насколько безопасны сегодня рождественские базары в Германии? 24.11.2017

После прошлогодней трагедии в Берлине, когда террорист на грузовике въехал в толпу людей, рождественские ярмарки в Германии взяты под усиленную охрану. Что это значит на практике?
7.12.2015*** Blick auf den Nuernberger Christkindlesmarkt am 07.12.2015 in Nuernberg (Bayern). Foto: Daniel Karmann | Verwendung weltweit

Рождественские рынки Европы 28.11.2016

Глинтвейн, гирлянды и лотки со всякой всячиной - рождественские рынки отрываются в конце ноября и поддерживают праздничное настроение до самого Сочельника.

Теплый декабрь в ФРГ не помешал праздничному настроению немцев.

Видео: Рождество в Германии: цветущие вишни вместо снега 24.12.2015

На Рождество в Германии зацвели вишни. Однако необычно теплый декабрь не помешал праздничному настроению немцев. Горячий глинтвейн на рождественских базарах был так же популярен, как и в прежние годы.

Рождество в Германии: цветущие вишни вместо снега (24.12.2015) 24.12.2015

На Рождество в Германии зацвели вишни. Однако необычно теплый декабрь не помешал праздничному настроению немцев. Горячий глинтвейн на рождественских базарах был так же популярен, как и в прежние годы.
Среднестатистический немец тратит на рождественские подарки 500 евро.

Видео: Самые популярные подарки к Рождеству 23.12.2015

Рождество - праздник любви, семейного уюта, и… потребительских страстей. По подсчетам экспертов, среднестатистический житель ФРГ тратит на подарки более пятисот евро. Что дарят немцы друзьям и родным на Рождество?

Самые популярные подарки к Рождеству (23.12.2015) 23.12.2015

Рождество - праздник любви, семейного уюта, и… потребительских страстей. По подсчетам экспертов, среднестатистический житель ФРГ тратит на подарки более пятисот евро. Что дарят немцы друзьям и родным на Рождество?
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