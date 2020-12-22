Вино, глинтвейн, игристое? Что немцы будут пить на праздники в локдауне

"Красной Шапочке" коронавирус нипочем. Пандемия и два локдауна не отбили у немцев желание поднимать бокалы с их самым любимым игристым вином Rotkäppchen. "Все то, что не было выпито в общепите и во время отпуска, было выпито дома", - подводит предварительные итоги 2020 года Кристоф Квайссер (Christof Queisser), генеральный директор винодельческой компании Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien.

На праздничных столах в Германии будет стоять "Красная Шапочка"

Она была и остается бесспорным лидером немецкого рынка игристого вина (Sekt). В 2019 году каждая вторая проданная в Германии бутылка с этим праздничным напитком была выпущена на ее винзаводах. "Этого же мы ожидаем и в 2020 году", - говорит Кристоф Квайссер в интервью информационному агентству dpa.

Вторым по популярности игристым вином в Германии после Rotkäppchen является испансккое Freixenet

Он указывает на то, что продажи в супермаркетах, специализированных винных магазинах и через интернет полностью компенсировали те потери, которые компания понесла в сфере общепита. Там оборот сократился в год пандемии наполовину из-за карантинных мер, в ходе которых рестораны и кафе неделями оставались закрытыми. Они не будут работать и на предстоящих рождественских и новогодних праздниках, однако главу фирмы это не смущает.

Оптимизм Кристофу Квайссеру внушает то, что "никогда еще такое количество людей не оставалось в Германии дома, чтобы праздновать в узком кругу". В этой ситуации, уверен он, люди сохранят верность полюбившимся брендам: в разгар кризиса, по его словам, не до экспериментов. Так что у компании есть все шансы вновь, как и в 2019 году, выйти на годовую выручку приблизительно в 1,1 млрд евро. И это при том, что бутылка игристого вина Rotkäppchen стоит сейчас в Германии меньше 4 евро.

С особой гордостью глава фирмы Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien говорит о том, что в уходящем году ее предприятия ни на один день не прерывали работу и не переходили на режим неполного рабочего времени. В компании трудятся примерно 950 человек, большинство - на головном заводе во Фрайбурге в восточногерманском винодельческом регионе Зале-Унструт.

Немецкое вино: заметный рост продаж в условиях локдауна

Во многих немецких домах на праздничных столах в Рождество и Новый год будет также стоять, как и раньше, вино, только на сей раз доля немецких вин окажется, судя по всему, заметно выше, чем в предыдущие годы. "Во время пандемии потребители, похоже, решили проявить солидарность с отечественным виноделием", - констатирует Франк Шульц (Frank Schulz), пресс-секретарь Немецкого института вина (Deutsches Weininstitut, DWI).

Немецкие виноделы славятся, главным образом, белыми винами

На опубликованной этим отраслевым объединением диаграмме видно, что продажи немецкого вина в розничной торговле были в январе и феврале 2020 года ниже, чем в аналогичный период прошлого года, а с марта, когда в Германии начался первый локдаун, резко пошли вверх, достигли пика в мае и оставались выше прошлогодних показателей вплоть до конца 3-го квартала, результаты которого DWI подвел 1 декабря.

В сообщении для прессы отраслевое объединение указывает, что с июля по сентябрь продажи немецкого вина выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в количественном, и в денежном выражении на 8%, тогда как валовой объем проданных импортных вин увеличился только на 2% при росте выручки на 5%. Таким образом, после начала пандемии потребление вина в Германии заметно сместилось из предприятий общепита в домашние хозяйства, причем те усиленно покупали продукцию немецких виноделов.

Если этот тренд подтвердится и по итогам 4-го квартала, из чего можно твердо исходить, то 2020 год окажется особо доходным для немецких виноделов. Тем не менее лидерство на немецком рынке сохранят итальянские вина, включая игристое просекко, но это и не удивительно, ведь объемы производства в Италии примерно в пять раз выше, чем в Германии. Так что на праздничных столах немцев с большой долей вероятности будут преобладать вина из Италии, а также Франции и Испании.

Глинтвейн в Германии любят лишь 40 процентов взрослого населения

Что же касается такого типично немецкого алкогольного напитка рождественской поры как глинтвейн (Glühwein), то его продажи в этом году значительно упадут, ведь это теплое красное, а в последнее время все чаще и белое вино по традиции особенно охотно пьют на морозце на рождественских базарах. А их в этом году из-за локдауна закрыли. Правда, некоторые бары, кафе и рестораны одно время торговали глинтвейном на вынос, но это приводило к такому опасному с точки зрения распространения вируса скоплению людей, что власти довольно быстро это прекратили.

В начале второго локдауна глинтвейн стоил на вынос 2,50€, с добавлением рома или ликера - 3,50€

Впрочем, пристрастие немцев к глинтвейну, который можно приготовить самому или купить готовым для разогрева в любом супермаркете, далеко не столь сильное, как кажется, утверждает институт изучения общественного мнения Yougov. В ходе проведенного им социологического опроса выяснилось, что этот напиток нравится примерно 40% взрослых жителей Германии при легком преобладании мужчин над женщинами, тогда как другие 40% его не любят, а около 20% называют свое отношение к нему "средним".

При этом особенно скептически к традиционному немецкому напитку относятся как раз представители старших поколений: в возрастной категории свыше 55 лет его не любят 45% опрошенных. Так что на предстоящих праздниках в большинстве немецких семей подогретому вину с сахаром и специями наверняка предпочтут просто вино.

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