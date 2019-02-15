Глава Siemens: Инцидент с поставками турбин в Крым не добавил прочности отношениям

Глава Siemens назвал поставку российскими партнерами в Крым в обход санкций газовых турбин немецкого концерна "досадным инцидентом", который не добавил прочности в отношениях. Об этом Джо Кезер (Joe Kaeser) заявил в интервью DW в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. О поставках немецких турбин в Крым стало известно в 2017 году, после чего Siemens в российских судах безуспешно пытался призвать к ответственности виновных.

Однако Кезер считает это единичным случаем. Компания может нарастить инвестиции в России и планирует там ряд новых проектов. Корреспондент DW побеседовал с руководителем немецкого концерна 16 февраля после германо-российского завтрака. Он, по словам Кезера, стал уже традицией на мюнхенской конференции. На этот раз помимо предпринимателей в нем приняли участие министры иностранных дел ФРГ и России.

DW: Как повлияла ситуация с поставкой в Крым газовых турбин Siemens российскими партнерами концерна на отношения с ними?

Глава Siemens Джо Кезер

Джо Кезер: Случай с турбинами в Крыму - не очень хороший пример того, что надежность (партнерских отношений. - Ред.) является важной величиной. Это очень досадный инцидент, который не добавил прочности нашим отношениям.

С другой стороны, Siemens работает в России, можно сказать, почти с основания компании, почти 170 лет. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими российскими партнерами, такими, как "Газпром", "Новатэк", "Роснефть". У нас сложились с ними очень хорошие партнерские и доверительные отношения. Я думаю, что история с турбинами - это единичный случай. И нельзя перекладывать вину на остальных. Мы охотно работаем в России, намерены продвигать локализацию производства там.

- Вы планируете больше инвестировать на российском рынке или инвестиции останутся на прежнем уровне?

- Как я уже сказал, сейчас мы активно занимаемся локализацией производства в России, мы также инвестируем значительные средства в цифровые технологии. Речь идет о 100 миллионах евро. Так что объем инвестиций скорее вырастет, чем снизится. Но это, конечно, зависит от того, как мы сможем использовать возможности для бизнеса.

- Что является вашим флагманским проектом в России?

- Я думаю, что наш флагманский проект - это поезд "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Пунктуальность на этом маршруте составляет 98,9 процента. Это намного лучше, чем на железных дорогах Германии, и свидетельствует о том, каких успехов мы можем добиваться вместе.

У нас много хороших проектов в России, в том числе инновационных. Например, с группой компаний "Таиф" в Казани (холдинг, контролирующий значительную часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. - Ред.), мы тесно работаем с "Газпромом", строим крупнейшие в мире установки по сжижению газа с "Новатэком".

- Вы приняли участие в германо-российском рабочем завтраке на конференции, каково ваше впечатление от этой встречи?

- Я бы сказал, что диалог был конструктивным. Конечно, есть трения, но все же диалог был конструктивным. Мы будем дальше сотрудничать и двигаться вперед.

DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

Смотрите также:

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи "Фольксваген" калужской сборки Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Поставщик со 165-летними традициями Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Кризис доверия из-за турбин Siemens Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Ключевой немецкий партнер "Газпрома" Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Финансовые проблемы после бурного роста Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Бренд уходит из России Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Мало шума, много бытовой химии Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Где стройки, там и "Кнауф" В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Очевидный тренд Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается. Автор: Андрей Гурков

