 Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018 | Новости из Германии о Германии | DW | 28.08.2018

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Германия

Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018

Издание Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в сборной ФРГ произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.

Райнхард Гриндель и Йоахим Лёв (май 2018 г.)

Райнхард Гриндель и Йоахим Лёв (май 2018 г.)

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) в понедельник, 27 августа, отверг предположения, что в сборной Германии на чемпионате мира-2018 в России наблюдался серьезный раскол. "Я думаю, что происходившее там не стоит преувеличивать", - заявил Гриндель. Спортивный функционер сообщил, что 6 сентября в Мюнхене встретится с командой перед матчем в рамках нового турнира - Лиги наций. "Я послушаю, что мне скажут", - добавил Гриндель.

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Ранее журнал Spiegel сообщил, что в России сборную Германии поразил "культурный раскол", по одну сторону которого оказались якобы игроки с мигрантскими корнями, а по другую - те, кого противоположная сторона охарактеризовала как "типичные немцы". Первая, к примеру, была представлена такими игроками как Жером Боатенг (Jérôme Boateng) и Месут Озил (Mesut Özil), вторая - Томасом Мюллером (Thomas Müller) и Матсом Хуммельсом (Mats Hummels). Это, отмечает издание, не говорит о наличие расизма в команде. Речь шла скорее о различных взглядах на стиль жизни.

Тема, над которой стоит больше работать 

Гриндель заявил, что ему ничего неизвестно о существовании различных группировок. При этом менеджер сборной Германии, ее бывший игрок Оливер Бирхоф (Oliver Bierhoff) заявил газете Bild, что в руководстве команды знают, что в будущем над этой темой стоит "больше работать". "В любом случае мы сделаем все, чтобы снова стать настоящей командой", - заявил Бирхоф.

Помимо этого, Spiegel написал, что опрошенные лица поставили под сомнения не опыт главного тренера Йоахима Лёва (Joachim Löw), а его лидерские качества. Журнал напомнил, что на чемпионате мира сборная Германии выглядела "высокомерной", а в ее действиях наблюдалась "самоуспокоенность". По словам неназванного члена президиума DFB, будущее главного тренера, чей контракт был продлен перед началом чемпионата мира в России до 2022 года, зависит от международных выступлений команды до конца нынешнего года.

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    Автор: Ефим Шуман


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