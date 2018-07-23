Глава Немецкого футбольного союза рассказал о планах по реформированию клубного ЧМ

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) разъяснил планы по реформированию клубного чемпионата мира. "Если мы не организуем клубный ЧМ, это сделают коммерческие структуры", - сказал Гриндель в интервью DW в среду, 13 марта, перед отлетом на заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА).

По мнению Гринделя, ФИФА может гарантировать, что доходы от подобного мероприятия "останутся в футболе". Однако это не будет плюсом только для больших клубов, которые регулярно принимают участие в финальных стадиях престижнейшего клубного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. "Чемпионат мира среди клубов может стать подспорьем для небольших и средних лиг и клубов", - заявил Гриндель.

При этом Гриндель заявил, что планы главы ФИФА Джанни Инфантино по реформированию турнира не смогут быть реализованы без поддержки европейских федераций и клубов. Без европейских клубов, по мнению Гринделя, "нет смысла" проводить клубный ЧМ. Он также указал, что различные футбольные конфедерации по всему миру интенсивно отслеживают точку зрения УЕФА. Европейская федерация футбола не будет обязана посылать на клубный ЧМ много клубов, чтобы не создавать конкуренцию Лиге чемпионов, добавил Гриндель.

Нынешний формат клубного чемпионата мира отойдет в прошлое?

Новый турнир, согласно планам ФИФА, на правах "пилотного проекта" должен впервые пройти в 2021 году. В нем примут участие 24 команды. При этом сам Райнхард Гриндель в интервью DW высказался скептически о сроках проведения первого чемпионата - по его мнению, в 2021 году клубный ЧМ в новом формате еще не сможет пройти, однако это еще будет обсуждаться в ФИФА.

В настоящий момент клубный чемпионат мира проводится среди команд-победителей континентальных клубных соревнований. Матчи идут сразу на выбывание. В последние годы турнир чаще всего выигрывают представители европейского футбола.

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