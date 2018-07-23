 Глава Немецкого футбольного союза рассказал о планах по реформированию клубного ЧМ | Футбол | DW | 13.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Футбол

Глава Немецкого футбольного союза рассказал о планах по реформированию клубного ЧМ

В интервью DW Райнхард Гриндель сообщил, что клубный ЧМ по футболу расширят до 24 команд. Однако сроки проведения первого турнира в новом формате пока неясны.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в интервью DW

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в интервью DW

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) разъяснил планы по реформированию клубного чемпионата мира. "Если мы не организуем клубный ЧМ, это сделают коммерческие структуры", - сказал Гриндель в интервью DW  в среду, 13 марта, перед отлетом на заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА).

По мнению Гринделя, ФИФА может гарантировать, что доходы от подобного мероприятия "останутся в футболе". Однако это не будет плюсом только для больших клубов, которые регулярно принимают участие в финальных стадиях престижнейшего клубного турнира - Лиги чемпионов УЕФА. "Чемпионат мира среди клубов может стать подспорьем для небольших и средних лиг и клубов", - заявил Гриндель.

При этом Гриндель заявил, что планы главы ФИФА Джанни Инфантино по реформированию турнира не смогут быть реализованы без поддержки европейских федераций и клубов. Без европейских клубов, по мнению Гринделя, "нет смысла" проводить клубный ЧМ. Он также указал, что различные футбольные конфедерации по всему миру интенсивно отслеживают точку зрения УЕФА. Европейская федерация футбола не будет обязана посылать на клубный ЧМ много клубов, чтобы не создавать конкуренцию Лиге чемпионов, добавил Гриндель.

Контекст

После провала Германии на ЧМ-2018 по футболу отношения немецкой сборной с болельщиками сильно ухудшились. Ее поединок с командой России в Лейпциге может пройти при полупустых трибунах. (15.11.2018)

На Западе после событий в Марселе опасаются драк во время ЧМ-2018 в РФ. Почему российский футбольный хулиганизм переместился в Европу и ожидать ли беспорядков во время мундиаля? (14.06.2018)

Нынешний формат клубного чемпионата мира отойдет в прошлое?

Новый турнир, согласно планам ФИФА, на правах "пилотного проекта" должен впервые пройти в 2021 году. В нем примут участие 24 команды. При этом сам Райнхард Гриндель в интервью DW высказался скептически о сроках проведения первого чемпионата - по его мнению, в 2021 году клубный ЧМ в новом формате еще не сможет пройти, однако это еще будет обсуждаться в ФИФА.

В настоящий момент клубный чемпионат мира проводится среди команд-победителей континентальных клубных соревнований. Матчи идут сразу на выбывание. В последние годы турнир чаще всего выигрывают представители европейского футбола.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Футбольная стенка

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Чужие в стенке

    Одно из важнейших изменений в правилах игры, которые вступят в силу с июня этого года, касается стенки во время штрафных ударов. Теперь в нее запрещено вставать футболистам атакующей команды. Это облегчит жизнь не только вратарям, защитникам и судьям. Прекратится толкотня в стенке, затягивание времени, игра станет зрелищней. Но не все новые правила идут на пользу футболу.

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На последнем чемпионате мира в России видеоповторы использовались для проверки трех спорных ситуаций: когда речь шла о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но зависит ли это от размеров ли ворот?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:14

Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион?

 

Контекст

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за правила игры, внес в них важные изменения. Пойдут ли они на пользу футболу? О нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (05.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион?  

Германия примет чемпионат Европы 2024 года  

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?  

Также по теме

Deutschland Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes DFB Logo

Немецкий футбольный союз отклонил обвинения в расизме 23.07.2018

DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание работе в сфере интеграции, отметил футбольный союз в ответ на заявление футболиста Месута Озила.

Deutschland WM 2018 Kranzniederlegung DFB-Delegation

Глава Немецкого футбольного союза возложил венок к Вечному огню в Сочи 22.06.2018

Возложение венков к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны – часть культурной и общественно-политической программы Немецкого футбольного союза во время ЧМ-2018 в России.

Bundestrainer Löw verlängert Vertrag

Комментарий: Немецкий футбольный союз теперь может только проиграть 25.07.2018

Скандал с Озилом бросил тень на заявку на проведение ЧЕ-2024 в Германии. Немецкий футбольный союз может сейчас лишь проиграть. Он потеряет либо турнир, либо лицо, пишет Йоша Вебер.

Реклама

Самые читаемые

Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому"  

Владимир Зеленский, или Кто на выборах в Украине засмеется последним  

Европарламент принял резолюцию об отношениях ЕС и России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно