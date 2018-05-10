 Глава МИД ФРГ увидел надежду на ″свет в конце тоннеля″ в ситуации по Донбассу | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ увидел надежду на "свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу

Хайко Мас прокомментировал перспективы реализации минских соглашений перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с Лавровым.

Хайко Мас

Хайко Мас

Берлин призывает Россию к конструктивным усилиям с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) сделал в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.  

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", - приводит слова министра агентство dpa.

"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

Встреча в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа в телефонном разговоре призвал российского лидера Владимира Путина "в ближайшее время встретиться нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза "и прекратить войну". Глава украинского государства сообщил журналистам, что намерен поговорить на этот счет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и, по возможности, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Германия, наряду с Францией, Россией и Украиной, является одной из участниц "нормандского формата".

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"Принципиально разные взгляды Берлина и Москвы"

В преддверии встречи с Лавровым Хайко Мас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас "во многих областях - принципиально разные взгляды". "Мы должны говорить об этом, поскольку только с вовлечением Москвы будут достигнуты результаты по важным международным темам. Для этого необходимы прямой разговор и открытый диалог", - утверждает германский министр. В качестве возможных тем переговоров с главой российского МИД Мас, наряду с ситуацией в Украине, назвал обстановку в Сирии, проблему безопасности в Персидском заливе и перспективы международного контроля за вооружениями.

Ранее в интервью радиостанции Deutschlandfunk Хайко Мас выразил уверенность, что ответом на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны стать новые соглашения между странами, обладающими ядерным оружием.

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