Глава МИД ФРГ призвал Москву соблюдать правила Совета Европы

Резолюция ПАСЕ, позволяющая делегации России вернуться в ее состав, - "хорошая новость для российского гражданского общества", считает Хайко Мас.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), позволяющую российской делегации вернуться в ее состав. "Россия - это часть Совета Европа - со всеми соответствующими правами и обязанностями. Меня радует, что ПАСЕ теперь открыла путь для компромисса по вопросу членства РФ", - говорится в заявлении Маса, опубликованном на сайте МИД ФРГ во вторник, 25 июня.
Он назвал предоставленный России шанс "хорошей новостью для российского гражданского общества", отметив, что граждане РФ должны и впредь иметь возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Мас призвал Москву "конструктивно содействовать достижению компромиссов" и обещал, что "мы продолжим напоминать России о ее обязательствах, связанных с членством в Совете Европы", в частности о возобновлении уплаты взносов и соблюдении Европейской конвенции по правам человека.
Министр также отметил, что теперь перед ПАСЕ стоит важная задача - разработать новый механизм санкций для стран-членов организации, нарушающих нормы и принципы Совета Европы.
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после продолжительных дебатов и рассмотрения более 200 поправок проголосовали за резолюцию, дающей России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею. Документ, в частности, закрепляет за всеми странами-членами Совета Европы право работать в Комитете министров и ПАСЕ, отменяет санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее, а также позволяет не представленным в ПАСЕ странам подать заявку на участие в ее работе позже положенного срока.
Несмотря на принятую резолюцию, 25 июня необходимое большинство парламентариев (30 человек из пяти стран) выступили за процедуру обжалования полномочий делегации из РФ. Голосование по резолюции о подтверждении ее полномочий состоится 26 июня.
Почему Россию лишили права голоса в ПАСЕ
ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не участвовали в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.
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